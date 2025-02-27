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Россия ЦФО Московская область Луховицкий городской округ Луховицы

Россия - ЦФО - Московская область - Луховицкий городской округ - Луховицы


27.02.2025 МТС разогнала интернет на новом участке автотрассы М-5 «Урал» в обход Ульянино и Непецино 1
22.07.2024 «Билайн бизнес» помогает снижать количество лесных пожаров в Подмосковье 1
28.02.2024 «Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
18.12.2019 Передатчики «Автоматики» обеспечили эфир двух FM-радиостанций Подмосковья 1
05.04.2017 Корпорация «МиГ» сносит три ИТ-системы, чтобы поставить «1С» 1
13.07.2016 МТС инвестирует 4 млрд руб. в развитие сетей связи в Московской области 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
13.12.2013 «Союз ЛТЕ» сообщил о расчистке частот 2,5-2,7 ГГц в Коломне 1
18.01.2012 РСК МиГ: Небо просит информационных технологий 1
18.04.2011 «Яндекс» начал выпускать собственные электронные карты 1
30.06.2008 GMCS помогла Stora Enso Packaging централизованно управлять заводами в России 1
19.03.2008 Серийный МиГ-29КУБ впервые поднялся в воздух 1
02.04.2007 "МегаФон" улучшил мобильную связь в Москве и Московской области 1
26.06.2006 "Цифроград" открыл 8 салонов в Коломенском районе 2
10.12.2004 ЦТ телефонизирует 1 тыс. населенных пунктов Московской области 1
17.10.2003 Corbina обрушит рынок Подмосковья? 1
09.09.1999 Компания "МТУ-Интел" начинает предоставлять услуги доступа в Интернет в подмосковных городах 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 3
МегаФон 8965 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 2
Cisco Systems 5125 1
Ростелеком 9766 1
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Yandex - Яндекс 7447 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
8275 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Максима ГК - GMCS 359 1
1С-Рарус 888 1
ICL ГК 388 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 1
OpenText 209 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 11 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 1
Электросвязь 268 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 157 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 109 1
Галфинд 4 1
АиБ Компани 1 1
Системы документооборота 498 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 173 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Цифроград 171 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 589 1
Цифроград - МобилТелеком Коломна 2 1
Ростех - ОАК - Сокол НАЗ - Нижегородский авиастроительный завод 4 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - КМЗ - Калязинский машиностроительный завод 1 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3470 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8295 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4686 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9397 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 2
Управляемость - Manageability 1740 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3767 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 1
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ARM64 - Архитектура процессора 539 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5095 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1183 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 465 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1770 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 2
Microsoft Windows 15738 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Apple iPhone 5 773 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2289 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 96 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 511 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3246 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 398 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
Ростех - КРЭТ Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI 12 1
Хасьянова Гульнара 142 1
Шадаев Максут 1018 1
Кабанов Владимир 178 1
Малис Александр 157 1
Егоров Игорь 43 1
Медведев Владислав 50 1
Прохоров Алексей 5 1
Романов Константин 33 1
Власов Павел 8 1
Орлова Мария 9 1
Самойленко Максим 66 1
Старостин Ефим 7 1
Акулинин Игорь 20 1
Пляко Владимир 8 1
Булеев Сергей 1 1
Запорожец Владимир 3 1
Пелих Александр 2 1
Бунтин Николай 1 1
Калинкин Максим 3 1
Барковский Владимир 2 1
Mehta Sureesh - Мехта Суриш 2 1
Агулов Евгений 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 14
Россия - РФ - Российская федерация 145613 9
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 93 6
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 5
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 5
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 5
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 232 4
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 4
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 38 4
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 4
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 83 4
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 192 4
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 91 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 3
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 104 3
Россия - ЦФО - Московская область - Зарайский городской округ - Зарайск 16 3
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 295 2
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Финансовые показатели - Financial indicators 2502 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1338 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 1
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Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 283 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
Коломенское ТВ 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 1
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