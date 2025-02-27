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Россия ЦФО Московская область Луховицкий городской округ Луховицы
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
|Хасьянова Гульнара 142 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Малис Александр 157 1
|Егоров Игорь 43 1
|Медведев Владислав 50 1
|Прохоров Алексей 5 1
|Романов Константин 33 1
|Власов Павел 8 1
|Орлова Мария 9 1
|Самойленко Максим 66 1
|Старостин Ефим 7 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Пляко Владимир 8 1
|Булеев Сергей 1 1
|Запорожец Владимир 3 1
|Пелих Александр 2 1
|Бунтин Николай 1 1
|Калинкин Максим 3 1
|Барковский Владимир 2 1
|Mehta Sureesh - Мехта Суриш 2 1
|Агулов Евгений 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
|Коломенское ТВ 1 1
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