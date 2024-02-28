«Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье

«Россети Московский регион» завершили установку 99 быстрых ЭЗС. Теперь на трассах и в крупных населенных пунктах на территории Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при взаимодействии с Правительством Московской области за счет собственных средств инвестиционной программы компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион».

Новые электрозаправочные станции установлены на всех основных трассах Федерального и регионального значения, в том числе на Дмитровском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе. Также ЭЗС компании теперь расположены в крупных городах Московской области, включая Сергиев-Посад, Пушкино, Волоколамск, Ногинск, Одинцово, Луховицы, Наро-Фоминск, Каширу, Мытищи, Домодедово, Истру.

Каждая ЭЗС может единовременно заряжать до трех машин. Зарядка электромобиля занимает около 40 минут в зависимости от технических характеристик автомобиля. Оборудование российского производства подходит для всех видов электрокаров.

Напомним, что «Россети Московский регион» обладают более чем 10-летним опытом установки ЭЗС. За последние три года компания реализовала сразу несколько масштабных проектов по установке ЭЗС. В 2022 году компания установила 64 быстрых ЭЗС на всех вылетных магистралях Московской области, а в 2021 году электрозаправочные станции «Россети Московский регион» начали работать на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург.

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Официальный оператор ЭЗС «Россети Московский регион» — дочернее предприятие компании - АО «Энергоцентр».