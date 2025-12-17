Индия выпустила самый мощный собственный процессор

Новый CPU

В Индии разработан новый процессор общего назначения – DHRUV64, пишет The Register. Это наиболее передовой CPU, разработанный индийскими инженерами на территории страны. Создатели называют его «надежным» продуктом и рассматривают как важную веху на пути формирования национальной полупроводниковой промышленности, способной бросить вызов крупным зарубежным игрокам.

Разработка индийских инженеров вряд ли способна впечатлить именитых участников рынка CPU. DHRUV64 имеет достаточно скромные по нынешним меркам технические характеристики. Устройство располагает двумя ядрами RISC-V, работающими на тактовой частоте 1 ГГц. Его производство осуществляется в соответствии с нормой 28 нм.

Кроме того, о новом чипе известно, что он поддерживает операционные системы на базе ядра Linux.

jcomp / FreePik Индия выпустила процессор на базе RISC-V по норме 28 нм

Разработчиком DHRUV64 выступает Центр развития передовых вычислений (Centre for Development of Advanced Computing; CDAC) – научно-исследовательская организация, входящая в структуру Департамента электроники и информационных технологий Министерства коммуникаций и информационных технологий Индии.

RISC-V – это открытая архитектура и набор команд, развивающиеся с 2010 г. Контроллеры, построенные на ее основе, нередко встречаются в современных SSD, а построенные на ней CPU все чаще становятся «сердцем» одноплатных компьютеров.

Перспективы туманны

По информации The Register, CDAC в настоящее время продолжает тестирование интерфейсов CPU. Организация до сих пор не раскрыла параметры энергопотребления чипа. Неизвестным также остается, планирует ли она распространять наработки индийских специалистов, а также имеются ли у нее договоренности с кем-либо из контрактных производителей чипов относительно запуска массового производства DHRUV64.

В CDAC утверждают, что новинка подходит для построения телеком-инфраструктуры на базе сетей пятого поколения (5G), автомобильных систем, потребительской электроники, систем промышленной автоматизации и устройств интернета вещей.

Как отмечает The Register, все перечисленные организацией ниши уже заняты рядом производителей интегральных микросхем, которые предлагают множество зрелых продуктов, включающих не только «железо», но и программное обеспечение. Таким образом, заставить местных, а тем более, зарубежных производителей электроники закупать DHRUV64 без вмешательства со стороны властей Индии будет довольно сложно.

Выпуск этого чипа, вероятно, следует воспринимать как демонстрацию успехов национальной индийской полупроводниковой промышленности, которая в последние годы набирает обороты.

Серьезные усилия по созданию собственных чипов на основе архитектуры RISC-V в Индии начали прикладывать на позднее 2020 г. На тот момент лучшее, что могла предложить полупроводниковая отрасль страны – 32-битные процессоры, работающие на частоте в пределах 75-100 МГц и разработанные в соответствии с 180-нанометровым технологическим процессом.

За прошедшие с того момента почти пять лет полупроводниковая индустрия Индии сделала большой шаг вперед. Министр связи и информационных технологий Индии Ашвини Вайшно (Ashwini Vaishnaw) обещал, что в 2025 г. Индия выпустит первый процессор местного производства. Первые микросхемы по техпроцессу 28 нм, по словам министра, должны были быть выпущены в августе-сентябре 2025 г.

Следующий этап

Останавливаться на достигнутом CDAC не планирует. Организация обещает в обозримом будущем выпустить еще два CPU – DHANUSH64 и DHANUSH64+.

Ожидается, что они оба получат по четыре ядра RISC-V. Первый сможет «разгоняться» до 1,2 ГГц, второй – до 2 ГГц. Выпускать их планируют по нормам 28 нм и 16/14 нм соответственно.

Линейка процессоров DHANUSH дебютирует в 2027 г.

Импортонезависимый «космический» чип

Впрочем, отказываться от доказавших свою состоятельность технологий индийцы, по всей видимости, пока не намерены. В сентябре 2025 г., как ранее сообщил CNews, в Индии состоялась премьера CPU Vikram 3101, который разработчики позиционируют в качестве первого 32-битного процессора, разработанного и произведенного на территории страны.

Микрочип, выпускаемый по техпроцессу 180 нм, представляет собой процессор общего назначения, однако разрабатывался с целью применения в космической отрасли. Разработчик чипа – компания Semiconductor Lab (SCL). Vikram 3201 – 32-битный процессор с тактовой частой 100 МГц и поддержкой вычислений с плавающей запятой. Он построен на базе проприетарной архитектуры общего назначения, «понимает» 152 команды, использует микропрограммное управление, а также располагает 32 32-битными регистрами и способен работать с памятью размером до 4096 млн машинных слов.

Устройство рассчитано на функционирование в условиях экстремальных температур: заявленный диапазон рабочих температур составляет от -55 до +125 градусов Цельсия.