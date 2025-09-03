Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182426
ИКТ 14186
Организации 11018
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26162
Персоны 78374
География 2940
Статьи 1553
Пресса 1246
ИАА 716
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

Vaishnaw Ashwini Вайшнау Ашвини


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium 1
27.01.2025 Индия начнет производить собственные чипы до конца года 1
24.12.2021 Производители микросхем сломя голову бегут в Индию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Vaishnaw Ashwini и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12417 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 983 2
Qualcomm Technologies 1870 1
X Corp - Twitter 2897 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 108 1
Apple Inc 12412 1
Loongson Technology 58 1
AMD - Advanced Micro Devices 4391 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 418 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1538 1
Samsung Electronics 10488 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 1
Возрождение - Коммерческий банк 348 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1591 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 125 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 22 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 234 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4383 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12756 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8218 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21473 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1110 1
DDR - Double data rate 2845 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3112 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16378 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 546 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14333 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9959 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2652 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 512 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11062 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31253 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3388 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1344 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 581 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10025 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1430 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 57 1
Intel Xeon Silver 20 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1927 1
Modi Narendra - Моди Нарендра 6 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 197 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52963 3
Индия - Bharat 5607 3
Китай - Тайвань 4086 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17794 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 2
Индия - Нью-Дели 87 1
Германия - Федеративная Республика 12855 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Япония 13431 1
Южная Корея - Республика 6790 1
Европа 24502 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 1
США - Аризона 534 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17045 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 791 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3100 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2539 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3738 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6172 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 725 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5479 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5898 1
The Register - The Register Hardware 1654 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 1
Bloomberg 1355 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 13 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 237 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382386, в очереди разбора - 735049.
Создано именных указателей - 182426.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: