Производители микросхем сломя голову бегут в Индию

Индия зазывает производителей микросхем, предлагая им построить на ее территории свои заводы. Власти успешно ведут переговоры с крупными вендорами, и около 12 из них не возражают против экспансии в эту страну. Индия стремится наладить местное производство полупроводников, чтобы не зависеть от других стран. Те же самые цели преследуют США, Япония и государства Европы, тоже желая видеть на своей территории такие заводы.

Полупроводники утекают в Индию

В ближайшие два-три года по меньшей мере 12 крупных производителей микросхем начнут возводить свои заводы на территории Индии. Такой прогноз озвучил министр железных дорог, связи, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау (Ashwini Vaishnaw) в разговоре с экспертами Bloomberg.

Это станет возможным в рамках создания полноценной экосистемы производства микросхем, работу над которой нынешнее правительство Индии намерено начать с 1 января 2022 г. Программа включает, помимо прочего, стимулирование международных компаний к открытию своих заводов на территории страны.

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Вайшнау не уточняет, какие именно компании входят в дюжину тех, которые через пару лет начнут строить свои индийские фабрики. С его слов, переговоры ведутся с крупными игроками рынка, и многие проявляют неподдельный интерес к развитию своего производства в Индии. «С нами идут на контакт почти все крупные вендоры», – сказал индийский министр.

Глобализация Индии не по нраву

Истинная причина, по которой Индия намерена отдать часть своей территории под полупроводниковые заводы, заключается в стремлении снизить свою зависимость от других государств. Как пишет Bloomberg, в настоящее время Индия импортирует почти весь объем микросхем, используемых на местных фабриках по производству различных устройств.

Индия стала одной из стран, пострадавших от дефицита чипов, спровоцированных пандемией коронавируса. Власти считают, что развитие местного из производства решит эту проблему и попутно позволит сэкономить на импорте.

Вайшнау спрогнозировал появление первых полупроводниковых заводов в Индии в течение двух-трех лет. Сбудется ли это, пока неясно, но при этом уже известен размер финансовых вливаний государства. Страна выделила приблизительно $10 млрд, однако эта сумма разделена на шесть лет.

Грандиозные планы Индии

Власти Индии намерены развернуть на территории страны многочисленные полупроводниковые заводы, чтобы охватить все основные этапы производства. В первую очередь им нужны заводы по выпуску кристаллов чипов, а также дисплеев для различных устройств. Также они хотят, чтобы в стране был налажен процесс «упаковки» микросхем, то есть пакетирования их в пластиковые корпуса.

Со слов министра Вайшнау, Индия начнет с производства микросхем по морально устаревшим техпроцессам – от 45 до 28 нм и постепенно будет переходить к более актуальным нормам. Для сравнения, Тайвань и Южная Корея освоили 4-нанометровую топологию, а российская компания «Микрон», называющая себя «чипмейкером №1 в России», застряла на древнем техпроцессе 65 нм.

Не исключено, что Индия попытается привлечь не просто крупных, а крупнейших производителей полупроводников в мире. Это TSMC и Samsung, и именно эти компании развили свое производство до 4 нм. Ранее в 2020 и 2021 гг. обе компании изъявляли желание расширяться и строить новые полупроводниковые фабрики за пределами своих стран при поддержке местных властей. Так, Samsung заинтересована в возведении новых заводов в США, а TSMC смотрит в сторону Японии, не исключая экспансии и на американский рынок.

По примеру Японии и США

Власти Индии, судя по всему, решили взять пример с США и Японии. В 2021 г. обе эти страны заявили о колоссальных вливаниях в собственную полупроводниковую индустрию.

В своих фабриках, выпускающих полупроводники, нуждаются все страны, стремяющиеся к развитию

Япония согласилась предоставить компаниям, желающим развивать свое полупроводниковое производство в этой стране, значительные налоговые послабления. Также власти страны намерены инвестировать порядка $88 млрд в течение следующих 10 лет в возрождение отечественного производства микросхем. Причины в данном случае абсолютно те же, что и у Индии.

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Аналогичным образом поступают и американские власти. Bloomberg пишет, что они намерены выделить на развитие отечественной полупроводниковой сферы $52 млрд и тоже совершенно не стесняются зазывать главных игроков рынка. Предложения о строительстве своих заводов в США уже поступали как минимум TSMC и Samsung.

Американская компания Intel тоже совершенно не возражает против расширения производства на территории своей страны. Еще в марте 2021 г. новый гендиректор компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявлял о планах Intel по строительству в Аризоне сразу двух заводов. Размер вложений в проект составит $20 млрд, и производство на обеих фабриках начнется в 2024 г.

Европа не отстает

Европейские страны тоже «тянут одеяло на себя», желая видеть на своих территориях местные полупроводниковые заводы. Власти этих государств тоже ведут переговоры с мировыми чипмейкерами, приводя те же доводы, что и Индия.

Как сообщает Reuters, в настоящее время власти Италии склоняют Intel к строительству своего завода в этой стране. Стороны ведут интенсивные переговоры, но их успешное завершение предсказать пока нельзя. Условия Италии таковы: если Intel согласится возвести в стране свою фабрику, то власти гарантируют ей 8 млрд евро вливаний в течение 10 лет с момента начала строительства. Притом первоначально итальянцы намеревались инвестировать не больше 6 млрд евро.

О как минимум одной новой фабрике Intel на территории своей страны также мечтают власти Германии и Франции. Они тоже ведут переговоры с американским вендором, однако подробности о них стороны пока не раскрывают.