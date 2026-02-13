Разделы

Правительство Италии Совет министров Италии Consiglio dei ministri Правительство Итальянской республики

Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики

СОБЫТИЯ


13.02.2026 В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски 1
03.09.2024 Геополитика поломала стратегию одного из главных в мире производителей кремниевых пластин. Компания срочно строит опорные точки за рубежом 1
31.10.2023 «Касперского» запрещают в Канаде. Пока только в госсекторе 1
01.08.2023 За просмотр пиратских видео начинают наказывать. Штрафы измеряются тысячами евро 1
17.05.2023 Италия потратит 10 млн евро на помощь людям, которых уволят из-за ИИ 1
24.03.2023 Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом» 1
26.09.2022 «Касперского» решили выгнать из Европы 1
29.06.2022 Силовики разгромили 272 сайта с нелегальной музыкой и арестовали шестерых нарушителей 1
21.06.2022 Власти Казахстана следили за оппозицией с помощью шпионского ПО для Android 1
24.12.2021 Производители микросхем сломя голову бегут в Индию 1
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 1
09.02.2017 InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда 1
26.09.2016 «Билайн» потребовал от бывшего акционера 130 млн евро 1
05.08.2016 Власти Казахстана подсаживают шпионское ПО прессе и политикам 1
22.09.2014 В России хотят создать национальный аналог Booking.com 1
21.05.2014 TripAdvisor.com, Booking.com и Expedia.com заподозрили в нечистоплотности 1
14.11.2013 Apple обвинили в неуплате налогов на миллиард евро 1
26.04.2012 Италия отключает аналоговое и переходит на цифровое ТВ 1
29.12.2011 Итальянцы оштрафовали Apple на $1,17 млн 1
12.03.2010 Российских связистов «обокрали» киргизские чиновники 1
07.04.2009 Россия и Италия договорились о сотрудничестве в области ИКТ 2
12.11.2008 ПО в условиях кризиса: антивирусы в дамках 1
29.07.2008 "Росатом" получит самый современный контейнеровоз для ОЯТ и РАО 1
29.02.2008 Полиция Италии расследует дело о коррупции при продаже оператора Wind 1
25.10.2007 Итальянских блоггеров приравняли к СМИ 1
11.10.2007 Network Teleport Italia арендует ресурс «Ямала-202» 1
10.10.2005 ЭНИТ внедрил электронный архив 1
18.06.2003 Архив Коминтерна: теперь и в "цифре" 1
10.12.2002 Итальянское правительство продаст остаток акций Telecom Italia 1
11.06.2002 News Corp. приобретёт телевещательное подразделение Vivendi за $1,4 млрд. 1
17.04.2002 Андрей Коротков принял участие в работе конференции "Электронное правительство для развития" 1
23.10.2000 Европейский суд признал условия приватизации Telecom Italia незаконными 1
09.10.2000 Причиной отсрочки итальянского аукциона лицензий UMTS-связи является отсутствие необходимого ПО 1
26.11.1999 Telecom Italia Mobile сообщает о первом звонке с использованием системы связи UMTS третьего поколения 1
26.05.1999 Большинство членов совета директоров Telecom Italia покинуло свои посты 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Правительство Италии и организации, системы, технологии, персоны:

Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 330 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 3
Samsung Electronics 10710 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 2
Microsoft Corporation 25337 2
Apple Inc 12751 2
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 173 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1085 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 2
Agoda 8 1
Oktogo - Октого 23 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 74 1
ITAmigo 1 1
Iliad SA 15 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 826 1
Yandex - Яндекс 8607 1
Meta Platforms - Facebook 4555 1
Intel Corporation 12579 1
InfoWatch - Инфовотч 1111 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 341 1
BBK OPPO Electronics 437 1
GitHub 990 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1601 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 886 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1545 1
SAS Institute 1040 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9245 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 803 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1040 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 748 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 1
Tencent 174 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
GlobalFoundries - GF 97 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 56 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 90 1
Google LLC 12341 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 2
Expedia Group 135 2
TripAdvisor 41 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1531 1
Fincantieri - Финкантьери 1 1
Apax Partners - Weather Investments 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8307 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Татнефть 240 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Альфа-Групп 732 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Airbus Group - Airbus Industries 235 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 486 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 88 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 90 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 86 1
Criminal Productions - кинокомпания 2 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 112 1
Enel Group 40 1
Faber-Castell 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3480 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5326 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 91 2
Правительство Польши - органы государственной власти 32 2
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 115 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 625 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 175 1
Правительство Ирландии - органы государственной власти 8 1
ЦАИРИТ - Центральное агентство по инвестициям, развитиям и инновациям 5 1
Правительство Чешской Республики - органы государственной власти 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3152 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6347 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 744 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 305 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 38 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 14 1
Демократическая политическая партия США 120 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 5 1
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32021 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13657 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17175 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4066 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5415 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2186 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8978 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7659 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25696 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15001 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3281 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8789 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8199 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1765 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9515 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3945 1
Маршрутизация - Routing 556 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 470 1
Hacktivism - Хактивизм 269 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2670 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9455 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17190 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 1
Microsoft Windows 16437 2
Booking.com 122 2
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 68 2
NSO Group - Pegasus 97 1
OpenAI - ChatGPT 581 1
FreePik 1505 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 119 1
ByteDance - TikTok 330 1
Google Android 14822 1
Apple iOS 8324 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Microsoft Azure 1472 1
Kaspersky Internet Security 475 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
Popcorn Time - кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент - онлайн-кинотеатр 10 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 628 1
Tencent - WeChat - мессенджер 164 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 142 1
Kaspersky Security Network - KSN 99 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 138 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 143 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2086 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 53 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
Kaspersky Open Space Security 37 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 141 2
Водясов Алексей 222 2
Щеголев Игорь 698 2
Семцова Ирина 4 1
Renzi Matteo - Рензи Маттео 3 1
Гуревич Евгений 9 1
Штань Данила 1 1
Петрушова Ирина 1 1
Gabbana Stefano - Габбана Стефано 1 1
Noonan Michael - Нунан Майкл 5 1
Brinkley Darren - Бринкли Даррен 2 1
Monti Mario - Монти Марио 22 1
Vaishnaw Ashwini - Вайшнау Ашвини 4 1
Волож Аркадий 262 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 396 1
Касперский Евгений 331 1
Худавердян Тигран 92 1
Иванов Сергей 399 1
Земков Сергей 159 1
Гвоздев Дмитрий 139 1
Тимофеев Александр 18 1
Бакиев Максим 41 1
Мединский Владимир 14 1
Ивантер Дмитрий 35 1
Мильнер Юрий 136 1
Сайгин Станислав 3 1
Бакиев Курманбек 50 1
Hsu Doris - Сюй Дорис 4 1
Аблязов Мухтар 3 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 201 1
Елисеев Алексей 15 1
Петрушов Александр 1 1
Коротков Андрей 85 1
Фаге Сергей 9 1
Андросик Владимир 32 1
Огнянников Глеб 17 1
Galperin Eva - Гальперин Ева 2 1
Италия - Итальянская Республика 4439 32
Россия - РФ - Российская федерация 158417 17
Европа 24684 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53592 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 7
Франция - Французская Республика 8006 5
Япония 13569 4
Ирландия - Республика 1030 4
Германия - Федеративная Республика 12963 4
Нидерланды 3646 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46116 3
Швеция - Королевство 3721 3
Польша - Республика 2004 3
Индия - Bharat 5732 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 3
Бразилия - Федеративная Республика 2459 3
Испания - Королевство 3774 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18367 2
Казахстан - Республика 5847 2
Канада 4998 2
Африка - Африканский регион 3579 2
Ближний Восток 3052 2
Китай - Тайвань 4147 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1076 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 2
Швейцария - Цюрих 278 2
Австрия - Австрийская Республика 1337 2
Латвия - Латвийская Республика 828 2
Литва - Литовская Республика 666 2
Египет - Арабская Республика 1053 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 2
Италия - Рим 206 2
Италия - Палермо 13 1
Нидерланды - Утрехт 15 1
Италия - Сицилия 44 1
Италия - Калабрия 5 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6261 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6955 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1828 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3044 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9692 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6141 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Аренда 2582 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 2
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Галлий - Gallium - химический элемент 350 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 5
Bloomberg 1555 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 2
The Register - The Register Hardware 1722 2
Total Telecom 613 2
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
WikiLeaks 120 1
РИА Новости 1002 1
TorrentFreak (TF) 150 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
TechSpot 165 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
News Corp - News Corporation 218 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Faulkner Information Services 100 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
