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Тимофеев Александр

СОБЫТИЯ


12.11.2026 Александр Тимофеев -

Александр Тимофеев, Московский метрополитен: Теперь Мосметро управляет тысячами служебных смартфонов без облака и Google

 1
11.09.2025 «1C:ERP» помогло группе компаний «Лимкорм» повысить оборачиваеость склада и 3 раза увеличить объемы выпуска 1
13.02.2025 Pony Express представил инновационное решение в логистике – мобильные курьерские отделения 1
06.02.2024 «ГалоПолимер» переводит производственные процессы на отечественную цифровую платформу 1
29.09.2022 Искусственный интеллект возьмет под контроль тормоза всех российских поездов 1
24.08.2022 В 2022 г. еще больше извещений о ДТП было оформлено онлайн 1
30.03.2022 CorpSoft24 приступила к комплексной автоматизации в ГК «ГалоПолимер» 1
23.11.2021 Данные переписи населения будут «чистить» с помощью специальных алгоритмов 1
03.08.2021 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 1
27.03.2018 Разработчик грузовых дронов SKYF получил авиационную лицензию Минпромторга 1
20.05.2016 Как меняется роль ИБ в финансовом секторе 1
18.04.2016 Круглый стол CNews. «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1
11.04.2016 Круглый стол CNews: «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1
29.10.2013 ММПО в аэропорту Новосибирска обработало первую экспресс-почту EMS из-за рубежа 1
17.10.2013 «ФПК» и «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве 1
01.10.2013 Общая площадь ММПО «Почты России» вырастет к концу года в 3 раза 1
09.06.2012 «Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф» 1
17.03.2011 Российские ученые разработали защиту от техногенных катастроф 1
12.03.2010 Российских связистов «обокрали» киргизские чиновники 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Тимофеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 458 3
Ростелеком 11109 2
9810 2
Google LLC 12865 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
Питерская группа связистов 441 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
Ингушэлектросвязь 16 1
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 1
Contour Components - Контур Компонентс 29 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 9 1
К2Тех - K2Tech 387 1
Бобдей Софт - Bobday 3 1
ИКС 593 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 727 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1123 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 79 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 260 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Морской банк 10 3
Почта России ПАО 2409 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 300 3
Глобэкс банк 47 2
ГалоПолимер 14 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 52 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 79 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Резонанс НПП 409 1
ТБК - Трастовая брокерская компания 2 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
СевЗапФинанс - Северо-Западная Финансовая Компания 5 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Лимкорм 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3179 1
Pony Express - Фрейт линк 74 1
АльфаСтрахование СГ 409 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 217 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 218 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1090 2
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р - ГУЭБиПК МВД - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 221 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6052 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 230 1
ЦАИРИТ - Центральное агентство по инвестициям, развитиям и инновациям 5 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3636 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4107 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6750 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5015 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1557 1
Федеральное казначейство России 1969 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 627 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 795 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1069 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 322 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6526 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 133 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27384 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17027 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6804 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14970 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4676 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  900 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6421 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3615 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13123 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13944 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2499 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2042 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5445 2
Оповещение и уведомление - Notification 6278 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13304 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27385 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1106 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3323 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28775 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 573 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34303 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7935 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3251 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод (фрод) - Системы противодействия мошенничеству - SIVT - Sophisticated Invalid Traffic - GIVT - General Invalid Traffic - мошеннический трафик 1094 1
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ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3141 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23378 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6676 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26769 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4180 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2092 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 453 1
1С:ERP Управление предприятием 896 2
ГАЗ Группа - ГАЗель NEXT 9 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
1С:Корпорация 59 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
IBM MaaS 360 - MaaS360 by Fiberlink 12 1
Россельхознадзор РФ - ВетИС ФГИС - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 25 1
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 41 1
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 41 1
Cyberphysics - Cyberstudio 4 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1693 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1057 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1043 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6374 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 437 1
Apple iPhone 6 4859 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2587 1
Киберника Сибрус - мессенджер 29 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 236 1
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Никифоров Николай 1143 1
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Скатин Алексей 33 1
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Зельдец Игорь 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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