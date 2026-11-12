Индексная книга (каталог) CNews*
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Тимофеев Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 19
Тимофеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермаченков Алексей 14 3
|Бажин Андрей 12 3
|Малиновский Евгений 11 3
|Горбачев Евгений 4 3
|Плешков Алексей 68 3
|Скородумов Анатолий 65 3
|Козлов Михаил 184 2
|Алябьев Андрей 27 2
|Родионов Михаил 47 2
|Бакиев Максим 42 1
|Алексеев Антон 37 1
|Ивантер Дмитрий 36 1
|Войнов Юрий 4 1
|Бакиев Курманбек 51 1
|Аграфенин Денис 2 1
|Пивоваров Владимир 9 1
|Акопьян Артур 27 1
|Елисеев Алексей 15 1
|Остроухова Юлия 30 1
|Николаев Сергей 15 1
|Некрасов Владимир 10 1
|Андросик Владимир 33 1
|Пшеничников Игорь 19 1
|Огнянников Глеб 17 1
|Власова Светлана 14 1
|Каляпин Владимир 6 1
|Сафиуллин Ильдар 2 1
|Гуревич Евгений 9 1
|Янкилевич Евгений 4 1
|Финогенова Юлия 1 1
|Гуцуляк Олег 4 1
|Милихин Андрей 1 1
|Путин Владимир 3492 1
|Никифоров Николай 1143 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Малков Павел 51 1
|Скатин Алексей 33 1
|Ляшенко Сергей 29 1
|Зельдец Игорь 32 1
|Балаев Александр 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11627 2
|Российская газета 301 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 495 1
|Бизнес Online 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8705 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4297 2
|Vanson Bourne 49 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.