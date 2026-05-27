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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком РТК-ЦОД MSK-IX ММТС-9 ММТС-10 Московская междугородная телефонная станция

СОБЫТИЯ

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27.05.2026 Timeweb Cloud объединит площадки в Москве в отказоустойчивое кольцо 1
25.11.2025 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

 1
27.10.2025 IXcellerate укрепляет российскую экосистему связности и наращивает мощность дата-центра «Телехаус» 1
11.02.2025 Рунет пережил сбой из-за проблем с электричеством. Ударило по «Госуслугам» 1
31.05.2024 Минцифры России предлагает раздавать льготные кредиты для строительства дата‑центров 1
15.08.2023 Доходы дата-центров выросли почти на треть 1
19.07.2022 «Ростелеком» возглавил рейтинг поставщиков услуг дата-центров по версии CNews 1
09.12.2020 Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX 1
16.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг ЦОД в 2019 году по версии CNews 1
03.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года 1
16.06.2020 «Ростелеком» разместит ИТ-оборудование ВТБ в своем ЦОДе 1
05.07.2019 ServicePipe расширила спектр услуг в области защиты от DDoS-атак 1
21.12.2018 «Мастертел» запустит облачный сервис в рамках Equinix Cloud Exchange 2
20.11.2017 Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. Количество стойко-мест продолжает расти 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.» 1
30.01.2017 Как быстрорастущему бизнесу сделать расходы на ИТ прозрачными 1
30.11.2016 На рынке останется 3-5 крупных провайдеров услуг ЦОД 1
20.10.2016 «Ростелеком» запустил две новых площадки «Виртуальных ЦОДов» 1
27.05.2016 Selectel вдвое увеличил мощность дата-центра в Москве 1
26.05.2016 Максим Калинкин -

Речевые технологии радикально изменят ландшафт рынка колл-центров

 1
19.02.2016 «ТрастИнфо» подвел итоги модернизации инженерных систем в 2015 г. 1
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1
27.11.2014 Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет 1
11.11.2014 Рынок ЦОД: ставка на регионы не оправдывается 1
01.09.2014 IT Energy ввела в эксплуатацию дополнительные площади ЦОД «Китай-город» 1
13.08.2014 Тысячи абонентов «Мегафона» в Москве несколько месяцев испытывают проблемы со связью 3
03.02.2014 «Ростелеком» заказывает услуги аренды и размещения оборудования в ЦОДе на 869 млн руб. 2
13.12.2013 «Прайм-Лайн» расширит присутствие в ЦОДах Москвы 1
12.12.2013 Дата-центры заполнены ИТ-оборудованием на три четверти 1
02.12.2013 «Клиники Чайка»: облачная инфраструктура и аутсорсинг от Cloud4Y 2
18.11.2013 ЦОДы Москвы потребляют полпроцента электроэнергии столичного региона 1
26.12.2012 «Ростелеком» оплатил акции допэмиссии «Связьинвеста» 1
24.12.2012 В уставный капитал «Связьинвеста» внесены госдоли в пяти телекоммуникационных компаниях 1
11.12.2012 StoreData предлагает новый ЦОД к услугам одного клиента 2
18.10.2012 «Ростелеком» приобретает акции допэмиссии «Связьинвеста» 1
10.10.2012 Акционеры «Связьинвеста» одобрили передачу дополнительных акций Росимуществу в обмен на госактивы 1
29.06.2012 Акционеры «Связьинвеста» приняли решение увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных акций 1
09.06.2012 «Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф» 1
08.06.2012 Состоялось заочное заседание совета директоров «Связьинвеста» 1

Публикаций - 74, упоминаний - 86

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 24
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 19
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 16
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 10
IXcellerate - Икселерейт 153 10
Selectel - Селектел 544 9
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 9
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 8
Крок - Croc 1964 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 8
Ингушэлектросвязь 16 7
МегаФон 10742 7
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Linx - Связь ВСД 163 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 7
Авантаж 72 6
Masterhost - Мастерхост 55 6
Cisco Systems 5372 5
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 4
Датапорт Системс 12 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 3
Т1 Сервионика - Servionica 278 3
DataPro - ДатаПро 99 3
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 2
Россети Цифра - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 2
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 2
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Мосэнерго ПАО 132 3
Бизнес-Волна 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Наукоград - технопарк 156 1
Империя-Фарма 91 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ТБК - Трастовая брокерская компания 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
СевЗапФинанс - Северо-Западная Финансовая Компания 5 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Чайка - российская сеть частных медицинских клиник 2 1
IPT Group - Ай Пи Ти Групп 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
UPS 216 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Русский стандарт Банк 509 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
ISC - Internet Software Consortium 5 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 17
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 14
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 9
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 465 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 7
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 6
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 5
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 12
Apple iPhone 6 4861 8
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 4
Stack Group - StackSearch 4 3
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 3
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 51 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 3
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 37 2
Linux OS 11533 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 2
Телеком Биржа - ServicePipe DDoS Pack 2 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - Instanet 4 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 29 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Equinix Platform - Equinix Carrier Ethernet Exchange - Equinix IX - Equinix Internet Exchange - Equinix IBX - Equinix International Business Exchange - Equinix Fabric - Equinix Cloud Exchange 8 1
Selectel ЦОД 26 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
Cisco LMS - Cisco LAN Management Solution 3 1
DataPro - Moscow III ЦОД 7 1
Linx Cloud 92 1
МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
Naumen QM - Naumen Quality Monitoring 2 1
IXcellerate ЦОД MOS3 - IXcellerate ЦОД Moscow Three 10 1
Nubes Alto 18 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 15 1
FreePik 1841 1
Ростелеком - ВЦОД - Виртуальный ЦОД 3 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 1
Электронная Москва АО - ЦОД Нагорная 3 1
Selectel Vscale 6 1
Луковников Михаил 20 4
Колмычек Павел 17 4
Лысаков Сергей 7 3
Самойлов Юрий 75 3
Фокин Дмитрий 21 3
Севастьянов Алексей 25 2
Письменский Олег 7 2
Любимов Олег 57 2
Каплунов Павел 46 2
Дергилёв Никита 44 2
Ветров Михаил 17 1
Акопьян Артур 27 1
Мардер Наум 116 1
Вахрушев Илья 7 1
Медунов Алексей 7 1
Забродин Алексей 35 1
Солонин Виталий 90 1
Погосян Тигран 26 1
Бондаренко Сергей 6 1
Дронов Дмитрий 27 1
Бецков Григорий 23 1
Воронина Елена 22 1
Пшеничников Игорь 19 1
Давлетханов Марат 12 1
Власова Светлана 14 1
Шуршалин Сергей 10 1
Ларин Павел 5 1
Старикова Людмила 2 1
Смирнов Петр 3 1
Линьков Андрей 2 1
Колин Андрей 1 1
Семцова Ирина 4 1
Самойлов Вадим 2 1
Кавкайкин Руслан 1 1
Калинкин Максим 3 1
Беляева Светлана 3 1
Венедиктов Роман 7 1
Сбитников Михаил 2 1
Светлов Борис 1 1
Инсанова Ирина 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 57
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Европа 24964 10
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 6
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 42 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Австрия - Вена 261 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 3
Нидерланды 3746 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 3
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 3
Канада - Оттава 65 2
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 2
Москва - САО - Коровинское шоссе 15 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Канада 5082 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Украина 7928 2
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Аренда 2687 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
Автомагистраль М-1 Беларусь - Москва-Минск - Минское шоссе 33 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
N+1 - Издание 188 5
Washington Profile 142 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
BroadGroup 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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