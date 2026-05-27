Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком РТК-ЦОД MSK-IX ММТС-9 ММТС-10 Московская междугородная телефонная станция
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 74, упоминаний - 86
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Луковников Михаил 20 4
|Колмычек Павел 17 4
|Лысаков Сергей 7 3
|Самойлов Юрий 75 3
|Фокин Дмитрий 21 3
|Севастьянов Алексей 25 2
|Письменский Олег 7 2
|Любимов Олег 57 2
|Каплунов Павел 46 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Ветров Михаил 17 1
|Акопьян Артур 27 1
|Мардер Наум 116 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Медунов Алексей 7 1
|Забродин Алексей 35 1
|Солонин Виталий 90 1
|Погосян Тигран 26 1
|Бондаренко Сергей 6 1
|Дронов Дмитрий 27 1
|Бецков Григорий 23 1
|Воронина Елена 22 1
|Пшеничников Игорь 19 1
|Давлетханов Марат 12 1
|Власова Светлана 14 1
|Шуршалин Сергей 10 1
|Ларин Павел 5 1
|Старикова Людмила 2 1
|Смирнов Петр 3 1
|Линьков Андрей 2 1
|Колин Андрей 1 1
|Семцова Ирина 4 1
|Самойлов Вадим 2 1
|Кавкайкин Руслан 1 1
|Калинкин Максим 3 1
|Беляева Светлана 3 1
|Венедиктов Роман 7 1
|Сбитников Михаил 2 1
|Светлов Борис 1 1
|Инсанова Ирина 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.