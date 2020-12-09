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Ростелеком
РТК-ЦОД
MSK-IX
ММТС-9
ММТС-10
Московская междугородная телефонная станция



09.12.2020 Поставлен новый рекорд пиковой нагрузки на крупнейшей российской точке обмена интернет-трафиком MSK-IX 1
16.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг ЦОД в 2019 году по версии CNews 1
03.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года 1
16.06.2020 «Ростелеком» разместит ИТ-оборудование ВТБ в своем ЦОДе 1
05.07.2019 ServicePipe расширила спектр услуг в области защиты от DDoS-атак 1
21.12.2018 «Мастертел» запустит облачный сервис в рамках Equinix Cloud Exchange 2
20.11.2017 Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. Количество стойко-мест продолжает расти 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.» 1
30.01.2017 Как быстрорастущему бизнесу сделать расходы на ИТ прозрачными 1
30.11.2016 На рынке останется 3-5 крупных провайдеров услуг ЦОД 1
20.10.2016 «Ростелеком» запустил две новых площадки «Виртуальных ЦОДов» 1
27.05.2016 Selectel вдвое увеличил мощность дата-центра в Москве 1
26.05.2016 Максим Калинкин - Речевые технологии радикально изменят ландшафт рынка колл-центров 1
19.02.2016 «ТрастИнфо» подвел итоги модернизации инженерных систем в 2015 г. 1
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1
27.11.2014 Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет 1
11.11.2014 Рынок ЦОД: ставка на регионы не оправдывается 1
01.09.2014 IT Energy ввела в эксплуатацию дополнительные площади ЦОД «Китай-город» 1
13.08.2014 Тысячи абонентов «Мегафона» в Москве несколько месяцев испытывают проблемы со связью 2
03.02.2014 «Ростелеком» заказывает услуги аренды и размещения оборудования в ЦОДе на 869 млн руб. 2
13.12.2013 «Прайм-Лайн» расширит присутствие в ЦОДах Москвы 1
12.12.2013 Дата-центры заполнены ИТ-оборудованием на три четверти 1
02.12.2013 «Клиники Чайка»: облачная инфраструктура и аутсорсинг от Cloud4Y 2
18.11.2013 ЦОДы Москвы потребляют полпроцента электроэнергии столичного региона 1
26.12.2012 «Ростелеком» оплатил акции допэмиссии «Связьинвеста» 1
24.12.2012 В уставный капитал «Связьинвеста» внесены госдоли в пяти телекоммуникационных компаниях 1
11.12.2012 StoreData предлагает новый ЦОД к услугам одного клиента 2
18.10.2012 «Ростелеком» приобретает акции допэмиссии «Связьинвеста» 1
10.10.2012 Акционеры «Связьинвеста» одобрили передачу дополнительных акций Росимуществу в обмен на госактивы 1
29.06.2012 Акционеры «Связьинвеста» приняли решение увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных акций 1
09.06.2012 «Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф» 1
08.06.2012 Состоялось заочное заседание совета директоров «Связьинвеста» 3
19.03.2012 «Мегафон» и «Ростелеком» поделили LTE в Сочи 1
09.03.2011 Философия дата-центра: что на самом деле нужно бизнесу? 1
16.11.2010 Президент подписал указ о передаче «Связьинвесту» госпакетов 4 операторов 1
27.09.2010 В Москве открылся дата-центр StoreData 1
22.07.2010 Ураган обрушил 10 тонн металла на московский дата-центр. ФОТО 1
29.06.2010 ЦОД за МКАДом оказался никому не нужен 1
03.06.2010 В Москве открылся дата-центр StoreData 1

Публикаций - 63, упоминаний - 73

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7822 20
Ростелеком - DataLine - Даталайн 242 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 97 11
Selectel - Селектел 145 8
Башинформсвязь - Bashtel 93 8
Ростелеком - Связьинвест 1657 8
Центел - Центральный телеграф 347 8
Крок 1560 7
SafeData - Центр Хранения Данных 53 7
iTeco - Ай-Теко 892 7
Авантаж 56 6
IXcellerate - Икселерейт 69 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6235 5
Сервионика - ТрастИнфо 74 5
Linxdatacenter - Связь ВСД 98 5
StoreData - Научный инновационный центр 17 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 93 4
Stack Group - Стек Групп 121 4
Masterhost - Мастерхост 49 4
ZyXEL Communications 273 3
Cisco Systems 4639 3
Сервионика - Servionica 165 3
Rambler Group - Рамблер ГК 757 3
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 45 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 146 2
ВымпелКом - Билайн - IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 214 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 2
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 2
Мастертел - МТ Телеком 65 2
Ингушэлектросвязь 9 2
Oracle Corporation 5809 2
Schneider Electric 459 2
IBM 8684 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7516 2
Синтерра - Synterra 755 2
Equinix 37 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8549 2
5030 2
Caravan - Караван 68 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 300 3
Мосэнерго ПАО 102 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1912 1
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 81 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4848 1
РЖД - Российские железные дороги 1329 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 18 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 122 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1991 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2045 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12347 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 14
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 636 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12133 9
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 83 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2446 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1099 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 238 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1792 3
ИТ-аутсорсинг 844 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 137 3
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 66 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 607 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 863 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 89 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 748 2
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 81 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 80 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 1
Data Escrow - резервное хранение доменных реестров у третьих лиц 1 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 124 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 31 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 1
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 56 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 94 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 274 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 173 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2647 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 189 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 545 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10105 1
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 46 10
Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 31 4
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 4
StoreData ЦОД 11 4
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 145 2
DataSpace ЦОД 18 2
SafeData ЦОД 3 2
TB Cirex Jet Net 3 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 33 1
Selectel ЦОД 7 1
Equinix Cloud Exchange 3 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 14 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX Instanet 1 1
ServicePipe DDoS Pack 1 1
OTRS - OpenSource Ticket Request System 10 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 183 1
Крок ЦОД Компрессор- 19 1
Microsoft Azure 1217 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 94 1
Stack Group - M1Cloud 83 1
Microsoft Exchange 993 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Linux OS 7206 1
Microsoft Office 3012 1
SQL - Язык программирования 556 1
IBM Softlayer 30 1
Huawei 3data Cloud 7 1
AWS - Amazon Web Services 604 1
Колмычек Павел 17 4
Луковников Михаил 19 4
Лысаков Сергей 6 3
Фокин Дмитрий 20 3
Каплунов Павел 43 2
Письменский Олег 7 2
Самойлов Юрий 66 2
Севастьянов Алексей 25 2
Дергилёв Никита 42 2
Медунов Алексей 3 1
Ветров Михаил 4 1
Акопьян Артур 22 1
Мардер Наум 114 1
Вахрушев Илья 7 1
Коновалов Олег 11 1
Погосян Тигран 20 1
Бондаренко Сергей 3 1
Воронина Елена 17 1
Пшеничников Игорь 14 1
Власова Светлана 8 1
Избаенков Артем 1 1
Калинин Денис 69 1
Кулик Вадим 120 1
Тимофеев Александр 9 1
Вахтин Александр 8 1
Кузнецов Александр 83 1
Медведев Дмитрий 1590 1
Алексеев Антон 30 1
Кирьянова Александра 51 1
Любимов Олег 22 1
Морозов Евгений 5 1
Фомичев Сергей 1 1
Сергеев Михаил 39 1
Кириенко Владимир 45 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26691 36
Россия - Российская федерация - РФ 82485 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11579 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34006 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3787 7
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 322 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 4
Россия - СФО - Новосибирск 2924 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 48 4
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 82 3
Россия - СФО - Республика Алтай 883 3
Австрия - Австрийская Республика 978 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12064 3
Азия - Азиатский регион 3153 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10887 2
Европа 7262 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 2
США - Нью-Йорк 2587 2
Канада 3058 2
Великобритания - Лондон 1840 2
США - Торонто 199 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 34 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 1
Америка 1189 1
Нидерланды - Амстердам 488 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 215 1
Швеция - Стокгольм 352 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 378 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 35 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 1
Германия - Федеративная Республика 7789 1
Украина 5529 1
Израиль 1685 1
Северная Америка 2580 1
Земля - планета Солнечной системы 6460 1
Европа Восточная 2814 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 4
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1497 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 3
N+1 - Издание 114 3
Washington Profile 140 2
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2661 9
IDC - International Data Corporation 4526 1
CNews IaaS рейтинг 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
Олимпийские игры - Olympic Games 474 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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