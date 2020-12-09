Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
РТК-ЦОД
MSK-IX
ММТС-9
ММТС-10
Московская междугородная телефонная станция
Публикаций - 63, упоминаний - 73
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Колмычек Павел 17 4
|Луковников Михаил 19 4
|Лысаков Сергей 6 3
|Фокин Дмитрий 20 3
|Каплунов Павел 43 2
|Письменский Олег 7 2
|Самойлов Юрий 66 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Дергилёв Никита 42 2
|Медунов Алексей 3 1
|Ветров Михаил 4 1
|Акопьян Артур 22 1
|Мардер Наум 114 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Коновалов Олег 11 1
|Погосян Тигран 20 1
|Бондаренко Сергей 3 1
|Воронина Елена 17 1
|Пшеничников Игорь 14 1
|Власова Светлана 8 1
|Избаенков Артем 1 1
|Калинин Денис 69 1
|Кулик Вадим 120 1
|Тимофеев Александр 9 1
|Вахтин Александр 8 1
|Кузнецов Александр 83 1
|Медведев Дмитрий 1590 1
|Алексеев Антон 30 1
|Кирьянова Александра 51 1
|Любимов Олег 22 1
|Морозов Евгений 5 1
|Фомичев Сергей 1 1
|Сергеев Михаил 39 1
|Кириенко Владимир 45 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 3
|N+1 - Издание 114 3
|Washington Profile 140 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2661 9
|IDC - International Data Corporation 4526 1
|CNews IaaS рейтинг 12 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 2
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru