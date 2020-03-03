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Индексная книга (каталог) CNews*
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Masterhost Мастерхост

Masterhost - Мастерхост
Обзор «Masterhost» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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03.03.2020 «Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста»

Проблемы у «Мастерхоста» С утра понедельника, 2 марта 2020 г., клиенты хостинг-провайдера «Мастерхост» ис
02.11.2011 Основатель «Мастерхоста» продал свою долю и покидает компанию

Facebook: «С сегодняшнего дня я, Филатов Леонид Евгеньевич, не имею никакого отношения к компании .masterhost». Согласно той же записи, «технически» он будет оставаться гендиректором компании

08.09.2011 Reg.ru и «Мастерхост» создают объединенную компанию

Регистратор доменных имен Reg.ru и хостинг-провайдер «Мастерхост» сообщили о планируемом объединении компаний для совместного решения задач, стоящих сегодня перед доменной отраслью. Целью объединения компаний станет достижение новых успехов, созда
18.02.2009 Zaycev.net пригласили в суд

i.ru и «Саундкей». Однако раньше суды касались именно владельцев сайтов, а не хостеров. Иск против «Мастерхоста» был направлен в 2007 г.: хостера обвинили в нелегальном распространении композиц
18.01.2008 «Мастерхост» извинился перед «Мосэнерго»

пространенном 17 января, содержатся недостоверные сведения. Напомним, что в тот день в дата-центре «Мастерхоста» случилось отключение электроэнергии, в результате чего в течение нескольких часо
17.01.2008 У "Мастерхоста" сдали батарейки

т «Первого канала» был недоступен в течение более двух часов. Дмитрий Криков, технический директор «Мастерхоста», рассказал CNews, что основная причина возникновения проблем лежит вне пределов

17.01.2008 У «Мастерхоста» проблемы с сайтом

Сайт хостинг-провайдера «Мастерхост» перестал работать сегодня, 17 января. По данным на 11:59 Мск, сайт все еще недоступен. Компания «Мастерхост» является крупнейшим хостинг-провайдером Рунета. Ее доля на рынке

02.04.2004 Books.Ru обвиняет "Мастерхост" в поддержке мошенников

открывают мошенникам доступ к своим данным на сайте Books.Ru. Г-жа Петрова также отметила, что ЗАО "Мастерхост" отказалось удалить пиратские сайты, сославшись на то, что пираты якобы не нарушаю
19.04.2001 Российские хостинг-провайдеры объединяются в Ассоциацию

Руководители хостинг-компаний "Мастерхост" и HighWay.ru подписали меморандум о создании профессиональной некоммерческой Ассоциации хостинг-провайдеров. К ассоциации могут присоединиться заинтересованные фирмы. Ассоциации соз

Публикаций - 55, упоминаний - 90

Masterhost и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 16
Ростелеком 10948 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Majordomo - Мажордомо 27 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
SpyLOG 83 4
PeterHost - Петерхост 19 4
Valuehost - Валуехост - Вэльюхост 12 4
Microsoft Corporation 25775 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 4
Google LLC 12688 4
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 3
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 3
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 3
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 3
RuVDS - МТ Финанс 107 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
9594 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
Selectel - Селектел 544 3
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 3
Linx - Связь ВСД 163 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 3
Агава КБ 31 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 4
Мосэнерго ПАО 132 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Музей-усадьба Архангельское 35 2
ОНЭКСИМ ГК 50 2
Резонанс НПП 407 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Sony Music Entertainment 161 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Ferrari NV 159 1
Щука - дизайн-студия 26 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Информационный центр АО 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Артон Консалтинг 7 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Империя-Фарма 91 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Ростех - Тяжпромэкспорт - Внешнеэкономическое объединение - РТ-СоцСтрой 1 1
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 1
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 11 1
Щука ТРК - Щука ТРЦ 3 1
Капитал Тур 8 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Связной ГК 1401 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Евросеть 1421 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 3
Хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting 39 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 3
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
FreePik 1841 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
Amazon Kindle 195 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
Linx Cloud 92 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 21 1
Adobe Macromedia Shockwave 39 1
Avito - Internest - ADRiver 37 1
Rambler Group - Рамблер Почта 17 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Linux KDE Plasma 265 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple - App Store 3109 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 1
Филатов Леонид 7 4
Королюк Алексей 87 4
Уфаев Дмитрий 15 3
Беневоленский Евгений 3 3
Зайцева Анна 70 2
Твердынин Марк 19 2
Лукьяненко Сергей 49 2
Тагиев Руслан 11 2
Копылов Сергей 8 2
Лесников Алексей 25 2
Ицков Дмитрий 4 2
Криков Дмитрий 5 2
Цаплин Никита 87 2
Ермолаев Александр 4 2
Рыжиков Сергей 112 2
Ашманов Игорь 43 1
Тимотина Светлана 1 1
Мирин Станислав 16 1
Шалина Мария 15 1
Собчак Ксения 17 1
Трухин Евгений 2 1
Меладзе Константин 2 1
Каменнова Мария 45 1
Шариков Сергей 49 1
Севастьянов Алексей 25 1
Скворцов Алексей 11 1
Романенков Алексей 11 1
Довжиков Алексей 7 1
Солонин Виталий 90 1
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Гребнев Егор 41 1
Серго Антон 41 1
Беленький Валерий 32 1
Сатин Дмитрий 24 1
Вайнберг Олег 18 1
Дронов Дмитрий 27 1
Колмановская Елена 15 1
Егорихин Павел 8 1
Попков Альберт 14 1
Малов Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Европа 24964 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
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Россия - СЗФО - Новгородская область - Старорусский район - Старая Русса 27 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
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