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Masterhost Мастерхост
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.03.2020
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«Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста»
Проблемы у «Мастерхоста» С утра понедельника, 2 марта 2020 г., клиенты хостинг-провайдера «Мастерхост» ис
|02.11.2011
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Основатель «Мастерхоста» продал свою долю и покидает компанию
Facebook: «С сегодняшнего дня я, Филатов Леонид Евгеньевич, не имею никакого отношения к компании .masterhost». Согласно той же записи, «технически» он будет оставаться гендиректором компании
|08.09.2011
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Reg.ru и «Мастерхост» создают объединенную компанию
Регистратор доменных имен Reg.ru и хостинг-провайдер «Мастерхост» сообщили о планируемом объединении компаний для совместного решения задач, стоящих сегодня перед доменной отраслью. Целью объединения компаний станет достижение новых успехов, созда
|18.02.2009
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Zaycev.net пригласили в суд
i.ru и «Саундкей». Однако раньше суды касались именно владельцев сайтов, а не хостеров. Иск против «Мастерхоста» был направлен в 2007 г.: хостера обвинили в нелегальном распространении композиц
|18.01.2008
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«Мастерхост» извинился перед «Мосэнерго»
пространенном 17 января, содержатся недостоверные сведения. Напомним, что в тот день в дата-центре «Мастерхоста» случилось отключение электроэнергии, в результате чего в течение нескольких часо
|17.01.2008
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У "Мастерхоста" сдали батарейки
т «Первого канала» был недоступен в течение более двух часов. Дмитрий Криков, технический директор «Мастерхоста», рассказал CNews, что основная причина возникновения проблем лежит вне пределов
|17.01.2008
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У «Мастерхоста» проблемы с сайтом
Сайт хостинг-провайдера «Мастерхост» перестал работать сегодня, 17 января. По данным на 11:59 Мск, сайт все еще недоступен. Компания «Мастерхост» является крупнейшим хостинг-провайдером Рунета. Ее доля на рынке
|02.04.2004
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Books.Ru обвиняет "Мастерхост" в поддержке мошенников
открывают мошенникам доступ к своим данным на сайте Books.Ru. Г-жа Петрова также отметила, что ЗАО "Мастерхост" отказалось удалить пиратские сайты, сославшись на то, что пираты якобы не нарушаю
|19.04.2001
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Российские хостинг-провайдеры объединяются в Ассоциацию
Руководители хостинг-компаний "Мастерхост" и HighWay.ru подписали меморандум о создании профессиональной некоммерческой Ассоциации хостинг-провайдеров. К ассоциации могут присоединиться заинтересованные фирмы. Ассоциации соз
Masterhost и организации, системы, технологии, персоны:
|Филатов Леонид 7 4
|Королюк Алексей 87 4
|Уфаев Дмитрий 15 3
|Беневоленский Евгений 3 3
|Зайцева Анна 70 2
|Твердынин Марк 19 2
|Лукьяненко Сергей 49 2
|Тагиев Руслан 11 2
|Копылов Сергей 8 2
|Лесников Алексей 25 2
|Ицков Дмитрий 4 2
|Криков Дмитрий 5 2
|Цаплин Никита 87 2
|Ермолаев Александр 4 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|Ашманов Игорь 43 1
|Тимотина Светлана 1 1
|Мирин Станислав 16 1
|Шалина Мария 15 1
|Собчак Ксения 17 1
|Трухин Евгений 2 1
|Меладзе Константин 2 1
|Каменнова Мария 45 1
|Шариков Сергей 49 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Скворцов Алексей 11 1
|Романенков Алексей 11 1
|Довжиков Алексей 7 1
|Солонин Виталий 90 1
|Гриб Андрей 17 1
|Гребнев Егор 41 1
|Серго Антон 41 1
|Беленький Валерий 32 1
|Сатин Дмитрий 24 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Дронов Дмитрий 27 1
|Колмановская Елена 15 1
|Егорихин Павел 8 1
|Попков Альберт 14 1
|Малов Дмитрий 13 1
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