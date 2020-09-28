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Masterhost
Мастерхост



28.09.2020 Директор знаменитого музыкального сайта разбил свою Ferrari о маршрутку. Есть пострадавшие. Видео 2
17.03.2020 Бандитские разборки, горючая кровля и другие причины «падения» облачных ЦОД 1
03.03.2020 «Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста» 14
21.02.2020 40% доменов и 20% размещённых сайтов в .RU: новые вершины REG.RU на рынке хостинга и доменов 1
27.11.2014 Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет 1
11.11.2014 Рынок ЦОД: ставка на регионы не оправдывается 1
02.03.2012 Россия: крупнейшие хостинг-провайдеры занимают 21% рынка 1
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 2
02.11.2011 Основатель «Мастерхоста» продал свою долю и покидает компанию 2
19.09.2011 6 октября откроется конференция User Experience Russia 2011 1
08.09.2011 Reg.ru и «Мастерхост» создают объединенную компанию 5
26.07.2011 Microsoft: В России строят собственные ИТ-империи 1
08.06.2011 «Бегун» назначил нового коммерческого директора 1
19.10.2010 Международное ОПО интересно русским программистам 1
30.09.2009 Запущен крупнейший в Сибири ЦОД 1
18.02.2009 Zaycev.net пригласили в суд 4
13.02.2009 i-Safety 2009: итоги конференции 1
22.01.2009 «Старт Телеком» улучшил связность своей сети c интернет 1
16.01.2009 2008: Топ-10 российских игроков рынка коммерческих ЦОД 1
27.11.2008 «Премия Рунета 2008» назвала лауреатов 1
21.04.2008 Parallels заедет в Россию на серверах и "Маках" 1
24.03.2008 Российский рынок хостинга: поглощения неизбежны 1
13.02.2008 Российские online-игры: киберпанк на смену фэнтези? 1
18.01.2008 «Мастерхост» извинился перед «Мосэнерго» 3
17.01.2008 У "Мастерхоста" сдали батарейки 3
17.01.2008 У «Мастерхоста» проблемы с сайтом 1
30.11.2007 Старейший сайт Рунета эмигрировал вместе с сервером 1
19.10.2007 ТОП-15 российских хостеров: кто держит Рунет? 2
17.09.2007 "Дозоры" окутывает сумрак 1
14.09.2007 «Дозоры» накрыл сумрак рейдеров 1
13.09.2007 Россия: на рынке хостинга сменился лидер 2
10.08.2007 SpyLog куплен «Активистом» 1
01.08.2007 E-Generator «заглох» 1
01.06.2007 Москва: аномальная жара подвесила турникеты в автобусах 1
28.05.2007 Московская жара отключила серверы «Рамблерa» 1
31.10.2006 16 ноября откроется конференция в области поисковой оптимизации 1
22.03.2006 В Москве прошла конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
20.10.2005 Виртуальный выделенный сервер или 2 в 1 1
13.10.2005 Услуги Data-центров в России: кто продает, кто покупает? 3

Публикаций - 39, упоминаний - 70

Masterhost упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7140 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 268 4
Yandex - Яндекс 4265 3
Синтерра - Synterra 723 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6214 3
Facebook 3964 2
Apple Inc - Эппл Рус 8482 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 280 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 124 2
Majordomo - Мажордомо 9 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 67 1
Servers.com - Servers.ru 8 1
iHor - Айхор 2 1
Software AG & IDS Scheer 149 1
Oracle Corporation 3931 1
4455 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 175 1
МТТ Старт Телеком 58 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5213 1
Rambler Group - Рамблер ГК 606 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7196 1
Microsoft Corporation 13806 1
АйТи 848 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1718 1
Beget - Бегет 3 1
Timeweb - ТаймВэб 13 1
Selectel - Селектел 137 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
VK - Mail.ru Group 2654 1
Twitter 2208 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 801 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Qiwi 783 1
Avito - Авито 171 1
HeadHunter Group - HH Group 368 1
Ferrari NV 98 1
Щука - дизайн-студия 6 1
Информационный центр АО 1 1
Арбитражный суд города Москвы 393 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 447 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 781 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 51 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1828 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 797 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6246 1
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 336 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 601 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1356 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 752 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2279 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1781 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 604 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1680 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5533 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 1
DataLine OST ЦОД 23 1
Linux OS 4859 1
Microsoft SharePoint Server 112 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 273 1
Шмиляк Станислав 1 1
Давиденко Виталий 1 1
Беневоленский Евгений 3 1
Шмиляк Наталья 1 1
Королюк Алексей 86 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 1
Тимотина Светлана 1 1
Филатов Леонид 6 1
Трухин Евгений 2 1
Меладзе Константин 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 65585 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20527 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17890 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9100 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9303 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6899 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2827 3
Россия - СФО - Новосибирск 2330 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5221 2
Франция - Французская Республика 2628 2
Украина 4140 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 516 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1464 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 11 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1188 1
Северная Америка 1637 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1375 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 696 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 302 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 447 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 170 1
Испания - Королевство 1505 1
Россия - Сибирь 1040 1
Азия - Азиатский регион 1845 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1712 1
Европа 4544 1
Германия - Федеративная Республика 4526 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2390 1
Япония 3761 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6833 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 591 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 231 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4589 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 2
Рен ТВ - телеканал 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2369 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 681 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 885443, в очереди разбора - 788609.
Создано именных указателей - 46901.
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