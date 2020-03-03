Facebook: «С сегодняшнего дня я, Филатов Леонид Евгеньевич, не имею никакого отношения к компании . masterhost ». Согласно той же записи, «технически» он будет оставаться гендиректором компании

Регистратор доменных имен Reg.ru и хостинг-провайдер « Мастерхост » сообщили о планируемом объединении компаний для совместного решения задач, стоящих сегодня перед доменной отраслью. Целью объединения компаний станет достижение новых успехов, созда