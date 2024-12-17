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Majordomo Мажордомо

Majordomo - Мажордомо

Обзор «Мажордомо» на Market.CNews

17.12.2024 В нижегородской Выксе появится первый умный ЖК 1
26.08.2024 Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем ИСУЭ WAVIoT 2
10.06.2024 Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем «Пульсар» 2
12.12.2023 Крупнейший в мире регистратор доменов «кинул» россиян. Обслуживание прекращается, домены будут заблокированы 1
21.02.2020 40% доменов и 20% размещённых сайтов в .RU: новые вершины REG.RU на рынке хостинга и доменов 1
11.12.2019 Новая метрика на StatOnline.ru расскажет о надёжности хостинг-провайдеров 1
26.02.2014 Webnames.ru откроет российским регистраторам доступ к сотням новых доменов 1
15.03.2012 Пользователи «Вконтакте» восстали против деспотии службы поддержки 1
02.03.2012 Россия: крупнейшие хостинг-провайдеры занимают 21% рынка 1
01.10.2010 Хостинг-провайдер Majordomo открыл офис в Москве 1
22.05.2008 Определена программа III Санкт-Петербургской интернет-конференции 1
17.10.2007 Американцы выдумали питерского порно-хостера 1
13.09.2007 Россия: на рынке хостинга сменился лидер 1
19.06.2006 GoDaddy разблокировал российские домены 1
16.06.2006 Произвол американцев: отключены 1,4 тыс. российских сайтов 2
15.06.2006 GoDaddy заблокировал домены российских пользователей 1
09.03.2006 Интернет в России остается символом свободы 2

Публикаций - 17, упоминаний - 21

Majordomo и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 5
Masterhost - Мастерхост 54 5
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 4
GoDaddy - Регистратор доменных имен 52 4
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 3
Философт - Philosoft 43 3
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 2
Beget - Бегет 5 2
Nethouse 14 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 2
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 2
Hetzner 11 2
Selectel - Селектел 385 1
Selectel - Единая сеть - Servers.com - Servers.ru - Exepto.ru - Fozzy.ru 10 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Microsoft Corporation 24625 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 1
NetCAT - НетКэт 39 1
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 1
PeterHost - Петерхост 8 1
Украина-Хост 3 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Softkey - Софткей 210 1
Элтел Нетворкс 57 1
Verisign 357 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 41 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
NetAngels 2 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 28 1
Qsoft - Кьюсофт 22 1
Цифра ГК 2426 1
TRINET 9 1
Тырнет 10 1
РБК - Медиамир 20 1
Apple Inc 12101 1
Dell EMC 5027 1
Network Solutions - Web.com 104 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Финам Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
BM Group - БМ Групп 6 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 178 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20602 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 74 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Философт - Мажордом 25 3
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 2
Linux OS 9937 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Webmoney Transfer 154 1
UMI.CMS 65 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Apple iPhone 6 4862 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
FreePik 982 1
Tucows Downloads 11 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Avito - Internest - ADRiver 25 1
Королюк Алексей 86 2
Лесников Алексей 25 2
Уфаев Дмитрий 15 1
Брюквин Юрий 299 1
Твердынин Марк 18 1
Попков Альберт 13 1
Малов Дмитрий 12 1
Зенкин Денис 262 1
Гуревич Михаил 40 1
Тагиев Руслан 10 1
Кузнецов Андрей 67 1
Дуров Павел 291 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Рыжиков Сергей 111 1
Шариков Сергей 49 1
Цыплухин Владислав 41 1
Епишев Юрий 1 1
Довжиков Алексей 7 1
Зилист Ксения 1 1
Ермак Андрей 1 1
Бауэр Анастасия 2 1
Михайлин Михаил 1 1
Гучуа Давид 2 1
Дуденко Алексей 1 1
Павлов Дмитрий 13 1
Власов Иван 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Украина 7608 1
Дания - Королевство 1296 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 63 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 3
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 131 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 2
Цензура - Свобода слово 493 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3465 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 96 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
The Washington Post 333 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
The Economist 45 1
Рустелеком ТК 304 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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