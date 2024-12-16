Selectel Единая сеть Servers.com Servers.ru Exepto.ru Fozzy.ru
ООО «Единая сеть», работающей под брендами Servers.ru, Exepto.ru и Fozzy.ru, предоставляет сервисы уровня IaaS (инфраструктура как услуга), включая аренду выделенных серверов, приватные и публичные облака, а также услуги колокации (размещения серверного оборудования) на базе партнерских дата-центров в Москве.
Selectel и организации, системы, технологии, персоны:
|CarPrice - Карпрайс 37 1
|Gagarin Capital Partners 6 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
|Губарев Алексей 5 3
|Крысенко Сергей 2 2
|Любимов Олег 45 2
|Королюк Алексей 86 1
|Портнов Сергей 4 1
|Шинкаренко Павел 5 1
|Мунтян Павел 3 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Долматов Денис 7 1
|Моисеенков Алексей 2 1
|Рубинштейн Кирилл 6 1
|Черновол Юлия 1 1
|Двас Николай 1 1
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