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Selectel Единая сеть Servers.com Servers.ru Exepto.ru Fozzy.ru


ООО «Единая сеть», работающей под брендами Servers.ru, Exepto.ru и Fozzy.ru, предоставляет сервисы уровня IaaS (инфраструктура как услуга), включая аренду выделенных серверов, приватные и публичные облака, а также услуги колокации (размещения серверного оборудования) на базе партнерских дата-центров в Москве.  


16.12.2024 Selectel купил облачного провайдера Servers.ru 1
16.12.2024 Selectel сообщает о приобретении облачного провайдера Servers.ru 1
21.02.2020 40% доменов и 20% размещённых сайтов в .RU: новые вершины REG.RU на рынке хостинга и доменов 1
28.09.2018 Как CarPrice стал самой цифровой компанией российского авторынка 1
17.04.2018 Cyprus IT Forum 2018: как открыть успешный IT-бизнес на Кипре 1
21.12.2016 Servers.ru запускает облачные услуги на платформе «МойОфис» 2
24.08.2016 Сервис ITSM 365 от Naumen мигрировал на хостинг Servers.ru 1
21.06.2016 Mail.Ru вложилась в культовое российское приложение Prisma 1
29.01.2016 Servers.ru инвестировала $1,5 млн в открытие своего первого дата-центра в России 2
26.08.2015 Servers.com купил «Единую сеть» за $800 тыс. 2

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Selectel и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 385 4
Yandex - Яндекс 7340 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 1
Majordomo - Мажордомо 17 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 1
Beget - Бегет 5 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Solar Staff 8 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 1
Ростелеком 9702 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Naumen - Наумен 626 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
data.ai - App Annie 85 1
VK - Mail.ru Group - My.com 20 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Цифра ГК 2426 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Gagarin Capital Partners 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 4
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 350 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 890 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 326 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10077 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 210 1
Apple iOS 7809 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
Google Android 13994 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Apple - App Store 2890 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 64 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Google Cloud Storage 17 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 1
Microsoft Blobs Storage 1 1
Naumen ITSM365 40 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 1
Губарев Алексей 5 3
Крысенко Сергей 2 2
Любимов Олег 45 2
Королюк Алексей 86 1
Портнов Сергей 4 1
Шинкаренко Павел 5 1
Мунтян Павел 3 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Буйлов Юрий 13 1
Гришин Дмитрий 208 1
Долматов Денис 7 1
Моисеенков Алексей 2 1
Рубинштейн Кирилл 6 1
Черновол Юлия 1 1
Двас Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Европа 21768 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Украина 7608 2
Кипр - Республика 550 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 1
Казахстан - Республика 5526 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Армения - Республика 2280 1
Сингапур - Республика 1849 1
Индия - Bharat 5446 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
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Нидерланды 3517 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
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Люксембург Великое Герцогство 434 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
США - Техас - Даллас 174 1
Кипр - Лимасол 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Аренда 2416 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 131 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
Wikipedia - Википедия 502 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Cyprus IT Forum 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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