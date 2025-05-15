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Selectel ML-платформа
УПОМИНАНИЯ
Selectel ML-платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|Selectel - Селектел 406 7
|1С 8481 2
|i-Free Just AI 33 1
|Nvidia Corp 3572 1
|SAP SE 5329 1
|ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 118 1
|Broadcom - VMware - Greenplum 110 1
|Qlik - QlikTech 160 1
|Salesforce - Tableau Software 112 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 271 1
|Flant - Флант 114 1
|Neoflex - Неофлекс 230 1
|Hystax - Хайстекс 13 1
|Tesla Motors 409 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 1
|DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
|Чунаев Антон 7 6
|Ансимов Константин 34 3
|Полянский Денис 13 1
|Васильев Александр 61 1
|Гербылев Игорь 3 1
|Давид Андрей 2 1
|Колегов Иван 5 1
|Мирин Станислав 11 1
|Андронов Андрей 10 1
|Малеванов Кирилл 6 1
|Худяков Александр 6 1
|Красильников Роман 5 1
|Жигалова Алина 11 1
|Ладенков Владислав 1 1
|Любимов Олег 47 1
|Тугов Александр 14 1
|Шиченко Дмитрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148931 7
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 1
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