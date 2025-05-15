Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175521
ИКТ 13665
Организации 10648
Ведомства 1463
Ассоциации 997
Технологии 3458
Системы 25629
Персоны 75327
География 2846
Статьи 1517
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Selectel ML-платформа


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Выручка Selectel выросла в 1,5 раза по итогам I квартала 2025 года 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 2
10.10.2024 Selectel разработал Inference-платформу для сокращения сроков запуска ML-моделей 2
10.10.2024 «Атом» внедрил решения Selectel в процесс разработки ИT-систем для водителей 2
Провайдеры GPU Cloud 2023 1
28.09.2023 Selectel Tech Day: спрос на облака продолжает расти вопреки экономической турбулентности 1
22.09.2023 Selectel запускает облачную ML-платформу 1
30.12.2022 Облачная инфраструктура в России 2022: Selectel проанализировал тренды рынка за прошедший год 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Selectel ML-платформа и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 406 7
8481 2
i-Free Just AI 33 1
Nvidia Corp 3572 1
SAP SE 5329 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 118 1
Broadcom - VMware - Greenplum 110 1
Qlik - QlikTech 160 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 271 1
Flant - Флант 114 1
Neoflex - Неофлекс 230 1
Hystax - Хайстекс 13 1
Tesla Motors 409 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5322 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16385 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3898 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21809 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 977 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16200 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30538 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9652 3
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 419 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7664 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 416 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2889 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13771 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1536 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21191 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6875 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10640 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1217 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4617 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2771 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5931 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 224 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2246 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6317 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 158 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4168 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 630 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3108 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4978 2
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 221 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10422 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 824 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 515 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 881 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 77 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 133 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 50 1
Kubeflow 7 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 211 1
Microsoft Office 365 954 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 244 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 301 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 162 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
Nvidia Triton Inference Server 2 1
Selectel Managed Kubernetes 7 1
Атом ID 2 1
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 3 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 112 1
Selectel - SelectOS 4 1
Linux OS 10228 1
Apple iOS 7968 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 584 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4698 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 120 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 178 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 77 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 13 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС 9 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 30 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1333 1
Amazon OpenSearch 26 1
Selectel ЦОД 22 1
Чунаев Антон 7 6
Ансимов Константин 34 3
Полянский Денис 13 1
Васильев Александр 61 1
Гербылев Игорь 3 1
Давид Андрей 2 1
Колегов Иван 5 1
Мирин Станислав 11 1
Андронов Андрей 10 1
Малеванов Кирилл 6 1
Худяков Александр 6 1
Красильников Роман 5 1
Жигалова Алина 11 1
Ладенков Владислав 1 1
Любимов Олег 47 1
Тугов Александр 14 1
Шиченко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4996 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5591 2
Аренда 2488 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2391 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4775 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3368 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7355 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7165 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3237 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 998 1
Selectel TechDay 6 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153