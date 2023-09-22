Selectel запускает облачную ML-платформу

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, представил ML-платформу — облачное решение с преднастроенными аппаратными и программными компонентами, предназначенное для обучения и развертывания ML-моделей. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Платформа разворачивается индивидуально для каждого клиента и может включать в себя популярные open-source инструменты ClearML или Kubeflow, которые позволяют организовать полный цикл обучения и тестирования ML-моделей. Инфраструктурно решение развернуто на базе сервиса Managed Kubernetes с GPU, датасеты и результаты экспериментов хранятся в объектном хранилище S3, а образы — в Container Registry. В новом решении Selectel используются передовые видеокарты NVIDIA® с большим объемом памяти — T4, A2, A30, A100, A2000, A5000.

Платформа позволяет заказчикам значительно упростить процесс обучения и тестирования ML-моделей, а также ускорить time-to-market своих решений. Это возможно за счет делегирования провайдеру задач по организации инфраструктуры. Кроме того, использование платформы позволяет клиентам сократить затраты на обучение ML-моделей за счет разделения одной GPU между разными задачами и оплаты только за потребленные ресурсы. Решение поможет пользователям стандартизировать и унифицировать рабочие процессы благодаря единой инфраструктуре, точке входа в платформу, хранилищу артефактов, а также инструментам управления экспериментами.

«Российский ‎рынок ИИ активно развивается: по данным МФТИ, в 2022 г. он вырос на 17%. Это отражает и рост спроса на специально подготовленную инфраструктуру для обучения и тестирования ML-моделей — отметил Антон Чунаев, менеджер ML-продуктов Selectel. — Новая платформа тестировалась в течение года — нашей целью было учесть обратную связь от пользователей и вывести на рынок решение, которое позволит клиентам меньше думать об инфраструктурных вопросах и сконцентрироваться на своих бизнес-задачах. Более того, Selectel второй год подряд занимает лидирующую позицию на рынке облачных решений с GPU, что является отличным подспорьем для дальнейшего развития платформенных ML-сервисов»‎.

***

Selectel — провайдер ИТ-инфраструктуры. Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность.

Selectel работает на рынке с 2008 г., на сегодняшний день у компании более 24 тыс. клиентов.