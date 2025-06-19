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Kubeflow


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Лемана Тех» совместно с GlowByte внедрила интеллектуальную систему прогнозирования спроса на услуги «Лемана Про» 1
22.09.2023 Selectel запускает облачную ML-платформу 1
15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

 1
08.02.2022 Mediascope при поддержке Neoflex запустила новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения 1
31.05.2021 Елена Лукутина -

Бизнес полюбил собственную разработку, но для прорыва нужны внешние ИТ-команды

 1
04.02.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает бесплатный образовательный проект по работе с большими данными в облаке 1
21.12.2020 GeekBrains запускает факультет облачной дата-инженерии 1
25.11.2019 Dell Technologies представила новые решения в области ИИ и HPC 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Kubeflow и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 368 2
Neoflex - Неофлекс 237 2
Nvidia Corp 3578 2
МегаФон 9342 1
Dell EMC 5054 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
GitHub 882 1
Nvidia - Mellanox Technologies 91 1
ThinkParQ 1 1
Grid Dynamics 5 1
VK - Mail.ru Group 3487 1
Rubbles - Раблз 33 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Domino Data Lab 2 1
Yandex - Яндекс 7808 1
Selectel - Селектел 408 1
Coursera 57 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 900 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7662 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 297 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5382 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21947 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 997 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68646 5
DevOps - Development и Operations 950 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16293 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15216 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6937 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 673 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 422 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7705 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32102 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 528 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9704 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4191 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10740 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3917 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8119 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 579 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 616 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 120 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21261 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30699 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5627 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4925 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3340 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 598 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53359 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 296 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2248 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1720 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 472 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12385 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6567 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2244 1
Repository - Репозиторий 933 1
MLflow 17 2
Nvidia Tesla GPU 168 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 86 1
Apache Hadoop 438 1
Red Hat OpenShift 133 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 277 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
EPFL - Scala - Язык программирования 146 1
SAS ModelOps 13 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 1
Dell EMC DSS - серия серверов 2 1
Dell EMC PowerSwitch - серия коммутаторов 5 1
Dell EMC Ready Solutions for AI 2 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 37 1
ThinkParQ BeeGFS - (ранее FhGFS) - Параллельная файловая система для высокопроизводительных вычислений 4 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 303 1
Rubbles DAS - Rubbles Data Application Suite - Rubbles DSW - Rubbles Data Science Workspace 3 1
Yandex DataSphere 28 1
Amazon Web Services - AWS SageMaker 5 1
Domino Data Science Platform 1 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 52 1
Apache Airflow 51 1
Dell EMC HPC - Dell EMC Ready Solutions for HPC 4 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Docker - Платформа распределённых приложений 374 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 154 1
Selectel ML-платформа 8 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 133 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 77 1
Т1 Data Science Workspace 3 1
Лазаренко Дмитрий 59 1
Антонов Алексей 14 1
Лукутина Елена 13 1
Кузьмин Василий 11 1
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
Ерин Федор 1 1
Волынский Александр 6 1
Бутенко Николай 2 1
Кравчук Дмитрий 5 1
Деканович Андрей 1 1
Могильников Алексей 3 1
Чунаев Антон 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 149832 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52656 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3551 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14210 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30353 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2997 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49419 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1274 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2211 1
Образование в России 2379 1
Reference - Референс 190 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 714 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 145 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 83 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1007 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 336 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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