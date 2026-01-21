Интеграция
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
CNewsMarket впервые опубликовал рейтинг «Платформы Kubernetes для искусственного интеллекта»

CNewsMarket подготовил первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes, настроенных для работы с моделями искусственного интеллекта. Инструментарий Kubernetes предоставляет гибкие механизмы для управления, мониторинга и масштабирования нагрузок, возникающих при решении задач машинного обучения. В рейтинге учитываются возможности платформ для эффективного распределения вычислительных ресурсов и обеспечения безопасности разработки.

CNewsMarket впервые опубликовал рейтинг российских платформ Kubernetes, оптимизированных для создания, масштабирования и управления моделями машинного обучения (machine learning, ML).

Платформы Kubernetes предоставляют инструментарий, необходимый для оркестрации задач, связанных с распределением нагрузок (прежде всего на процессоры, видео- и оперативную память), неизбежно возникающих в ходе работы по созданию и обучению моделей искусственного интеллекта.

Оптимизация плавающих ML-нагрузок заключается в использовании особых механизмов распределения ресурсов и перераспределения задач, например, с применением параметров запросов и лимитов. Изменяющиеся нагрузки также налагают более строгие требования к необходимости масштабирования ресурсов — для этого на Kubernetes-платформах предусмотрены технологии автоматического горизонтального (Horizontal Pod Autoscaler, HPA) и вертикального автомасштабирования (Vertical Pod Autoscaler, VPA). Эти технологии позволяют выделять свободные ресурсы для контейнеров в зависимости от текущей загрузки CPU/GPU и памяти.

Интегральный рейтинг анализируемых платформ включает в себя более 30 критериев, отвечающих за оркестрацию ИИ-приложений, мониторинг состояния ML-нагрузок, своевременное реагирование на критические инциденты, то есть, в конечном итоге, за максимально производительное использование весьма дорогостоящих ресурсов: GPU, CPU и оперативной памяти. Также в составе оцениваемых параметров учитываются критерии, характеризующие безопасность и отказоустойчивость Kubernetes-платформ.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг платформ Kubernetes для ИИ. Структура баллов

Подробнее: Обзор «Kubernetes для ИИ 2026»

Функциональность
Безопасность и отказоустойчивость
310
70
230
70

235
60
200
60
205
45

105
25

Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2026 г.

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

  • Поддержка GPU-ускорителей в составе нод кластера
  • Автоматическое обнаружение нод с GPU в сети, добавление их в кластер и управление их драйверами
  • Поддержка технологии NVLink
  • Наличие функционала управления статическими и динамическими профилями MIG
  • Встроенный функционал предоставления GPU ресурсов задачам через очереди с гарантированным выполнением
  • Возможность динамически перераспределять ноды с GPU между кластерами Kubernetes
  • Автоматическое масштабирование кластеров с GPU под ИИ/ML-нагрузки на основе значимых бизнес метрик
  • Возможность гибкого перераспределения ресурсов GPU кластера (время, память, мультипроцессинг) между задачами
  • Наличие аналитического dashboard для контроля и мониторинга потребления GPU ресурсов ML/ИИ-нагрузками
  • Встроенный алертинг по аномалиям выполняемых задач обучения или inference
  • Встроенный в платформу low-code конструктор ИИ агентов и оркестрируемых ИИ приложений
  • Набор low-code шаблонов и элементов, стандартизирующих и ускоряющих обучение/разработку ИИ-приложений
  • Встроенный функционал создания умных систем на базе технологии RAG и векторных баз данных
  • Встроенная поддержка одновременного автоматического использования spot-инстансов и постоянных узлов в рамках одного кластера доступная «из коробки»
  • Разработка, внедрение и эксплуатация ML-моделей в едином интерфейсе
  • Встроенные в платформу инструменты
  • Встроенные в платформу notebook-серверы
  • Встроенные в платформу операторы
  • Поддерживаемые системы распределенного обучения
  • Совместимость с российскими ОС
  • Количество реализованных ИИ/ML проектов на базе платформы

2. Отказоустойчивость и безопасность:

  • Поддержка GPU и всей функциональности на отечественных ОС с классом защищенности 1
  • Поддержка изоляции и мультитенантности GPU-ресурсов на уровне namespace и projects
  • Автоматическое резервное копирование и восстановление состояния обучаемых моделей и чекпойнтов
  • Возможность работы в закрытом контуре
  • Платформа в реестре российского ПО

Топ-5 российских платформ Kubernetes для искусственного интеллекта

Место
Компания
Платформа
Рейтинг
1
«Боцман» («Группа Астра»)
Платформа «Боцман»
380
2
Orion soft
Nova AI
300
3
Сбербанк Технологии
Platform V DropApp
295
4
MWS
MWS Container Platform
260
5
Timeweb Cloud
Платформа Timeweb
250

Источник: CNewsMarket, 2026 г. Полная версия

Наиболее эффективным решением для оркестрации задач машинного обучения стала платформа «Боцман» («Группа Астра»). «Боцман» достаточно универсален и подходит для разных архитектур, локальных серверов, облаков, а также гибридных вариантов, таким образом снижаются риски привязки к одному поставщику услуг. Доступен.набор инструментов для гибкого динамического масштабирования, интеграции с GitLab CI, Jenkins и GitHub Actions позволяют автоматизировать сборку, тестирование и развертывание моделей и ИИ-приложений. Также следует отметить развитую экосистему специализированных решений и фреймворков, которые упрощают развертывание, мониторинг и обслуживание ML-систем, таких как Kubeflow, TensorFlow Serving и др.

Второе место — у платформы Nova Container Platform AI (Orion soft). Nova AI позволяет упростить управление благодаря унифицированному кластеру, подходящему для всех ИИ- и ML-задач и обеспечивает стабильную и предсказуемую работу инфраструктуры. Платформа может быть развернута как на bare-metal, так и в виртуализированной среде (включая отечественную платформу виртуализации zVirt), есть поддержка российских ОС (Astra Linux и «Ред ОС»). К важным преимуществам платформы относится преднастроенное рабочее окружение на базе таких инструментов, как JupyterHub, MLflow, Airflow и MinIO и соблюдение требований по ИБ и комплаенсу, обеспечение защиты токенов и данных.

Третье место — у Platform V DropApp («Сбербанк Технологии») — решение полного цикла для управления кластерами Kubernetes и контейнерными нагрузками. Платформа несет функциональность для построения отказоустойчивого корпоративного on-prem или облачного инференса LLM. Также внутри платформы интегрирован AI инструмент для упрощения взаимодействия с платформой (AI-SRE) и снижения порога входа. Platform V DropApp внедрена в СберБизнесе где отвечает за полное развертывание всей бизнес-структуры в приложении, позволяя при повышении нагрузки автоматически формировать новые кластеры, обеспечивая, таким образом, отказоустойчивость для большого количества онлайн-сервисов. Среди достоинств решения — наличие предустановленных и настроенных компонентов, в том числе ИИ-ассистента для обеспечения бесперебойной работы высоконагруженных сервисов.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий
Правило начисления баллов

Безопасность и отказоустойчивость


▪ Поддержка GPU и всей функциональности на отечественных ОС с классом защищенности 1

▪ Поддержка изоляции и мультитенантности GPU-ресурсов на уровне namespace и projects

▪ Автоматическое резервное копирование и восстановление состояния обучаемых моделей и чекпойнтов

▪ Возможность работы в закрытом контуре
15 баллов за каждый вариант

1. AI/ML-функциональность платформы


▪ Поддержка GPU-ускорителей в составе нод кластера

▪ Автоматическое обнаружение нод с GPU в сети, добавление их в кластер и управление их драйверами

▪ Поддержка технологии NVLink

▪ Наличие функционала управления статическими и динамическими профилями MIG

▪ Встроенный функционал предоставления GPU ресурсов задачам через очереди с гарантированным выполнением

▪ Возможность динамически перераспределять ноды с GPU между кластерами Kubernetes

▪ Автоматическое масштабирование кластеров с GPU под ИИ/ML-нагрузки на основе значимых бизнес-метрик

▪ Возможность гибкого перераспределения ресурсов GPU кластера (время, память, мультипроцессинг) между задачами

▪ Наличие аналитического dashboard для контроля и мониторинга потребления GPU ресурсов ML/ИИ-нагрузками

▪ Встроенный алертинг по аномалиям выполняемых задач обучения или inference

▪ Встроенный в платформу low-code конструктор ИИ-агентов и оркестрируемых ИИ приложений

▪ Набор low-code шаблонов и элементов, стандартизирующих и ускоряющих обучение/разработку ИИ-приложений

▪ Встроенный функционал создания умных систем на базе технологии RAG и векторных баз данных

▪ Встроенная поддержка одновременного автоматического использования spot-инстансов и постоянных узлов в рамках одного кластера доступная «из коробки»

▪ Разработка, внедрение и эксплуатация ML-моделей в едином интерфейсе

▪ Встроенные в платформу инструменты

▪ Встроенный инструментарий KubeFlow

▪ Поддержка задач длительного обучения (long-running training jobs)

▪ Встроенные средства Ci/CD для ИИ/ML моделей

▪ Встроенные средства управления и версионное хранение артефактов моделей и библиотек необходимых для их создания


2. Дополнительные встроенные в платформу инструменты

3. Встроенные в платформу операторы

4. Поддерживаемые системы распределенного обучения

5. Сертификаты совместимости с ОС:


▪ ALT Linux

▪ AstraLinux

▪ МСВСфера

▪ ОСнова

▪ Ред ОС

▪ РОСА


6. ПО в реестре Минцифры
10 баллов за каждый вариант
Встроенные в платформу notebook-серверы
5 баллов за каждый указанный вариант
Количество реализованных ИИ/ML проектов на базе платформы

До 10 проектов = 5 баллов

10 – 100 проектов = 10 баллов

Более 100 проектов = 15 баллов

Перейти к обзору «Kubernetes для ИИ 2026»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Kubernetes for AI» в теме письма.

