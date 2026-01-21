CNewsMarket подготовил первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes, настроенных для работы с моделями искусственного интеллекта. Инструментарий Kubernetes предоставляет гибкие механизмы для управления, мониторинга и масштабирования нагрузок, возникающих при решении задач машинного обучения. В рейтинге учитываются возможности платформ для эффективного распределения вычислительных ресурсов и обеспечения безопасности разработки.

CNewsMarket впервые опубликовал рейтинг российских платформ Kubernetes, оптимизированных для создания, масштабирования и управления моделями машинного обучения (machine learning, ML).

Платформы Kubernetes предоставляют инструментарий, необходимый для оркестрации задач, связанных с распределением нагрузок (прежде всего на процессоры, видео- и оперативную память), неизбежно возникающих в ходе работы по созданию и обучению моделей искусственного интеллекта.

Оптимизация плавающих ML-нагрузок заключается в использовании особых механизмов распределения ресурсов и перераспределения задач, например, с применением параметров запросов и лимитов. Изменяющиеся нагрузки также налагают более строгие требования к необходимости масштабирования ресурсов — для этого на Kubernetes-платформах предусмотрены технологии автоматического горизонтального (Horizontal Pod Autoscaler, HPA) и вертикального автомасштабирования (Vertical Pod Autoscaler, VPA). Эти технологии позволяют выделять свободные ресурсы для контейнеров в зависимости от текущей загрузки CPU/GPU и памяти.

Интегральный рейтинг анализируемых платформ включает в себя более 30 критериев, отвечающих за оркестрацию ИИ-приложений, мониторинг состояния ML-нагрузок, своевременное реагирование на критические инциденты, то есть, в конечном итоге, за максимально производительное использование весьма дорогостоящих ресурсов: GPU, CPU и оперативной памяти. Также в составе оцениваемых параметров учитываются критерии, характеризующие безопасность и отказоустойчивость Kubernetes-платформ.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг платформ Kubernetes для ИИ. Структура баллов Подробнее: Обзор «Kubernetes для ИИ 2026» Функциональность Безопасность и отказоустойчивость 310 70 230 70 235 60 200 60 205 45 105 25

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Поддержка GPU-ускорителей в составе нод кластера

Автоматическое обнаружение нод с GPU в сети, добавление их в кластер и управление их драйверами

Поддержка технологии NVLink

Наличие функционала управления статическими и динамическими профилями MIG

Встроенный функционал предоставления GPU ресурсов задачам через очереди с гарантированным выполнением

Возможность динамически перераспределять ноды с GPU между кластерами Kubernetes

Автоматическое масштабирование кластеров с GPU под ИИ/ML-нагрузки на основе значимых бизнес метрик

Возможность гибкого перераспределения ресурсов GPU кластера (время, память, мультипроцессинг) между задачами

Наличие аналитического dashboard для контроля и мониторинга потребления GPU ресурсов ML/ИИ-нагрузками

Встроенный алертинг по аномалиям выполняемых задач обучения или inference

Встроенный в платформу low-code конструктор ИИ агентов и оркестрируемых ИИ приложений

Набор low-code шаблонов и элементов, стандартизирующих и ускоряющих обучение/разработку ИИ-приложений

Встроенный функционал создания умных систем на базе технологии RAG и векторных баз данных

Встроенная поддержка одновременного автоматического использования spot-инстансов и постоянных узлов в рамках одного кластера доступная «из коробки»

Разработка, внедрение и эксплуатация ML-моделей в едином интерфейсе

Встроенные в платформу инструменты

Встроенные в платформу notebook-серверы

Встроенные в платформу операторы

Поддерживаемые системы распределенного обучения

Совместимость с российскими ОС

Количество реализованных ИИ/ML проектов на базе платформы

2. Отказоустойчивость и безопасность:

Поддержка GPU и всей функциональности на отечественных ОС с классом защищенности 1

Поддержка изоляции и мультитенантности GPU-ресурсов на уровне namespace и projects

Автоматическое резервное копирование и восстановление состояния обучаемых моделей и чекпойнтов

Возможность работы в закрытом контуре

Платформа в реестре российского ПО

Топ-5 российских платформ Kubernetes для искусственного интеллекта Место Компания Платформа Рейтинг 1 «Боцман» («Группа Астра») Платформа «Боцман» 380 2 Orion soft Nova AI 300 3 Сбербанк Технологии Platform V DropApp 295 4 MWS MWS Container Platform 260 5 Timeweb Cloud Платформа Timeweb 250

Источник: CNewsMarket, 2026 г. Полная версия

Наиболее эффективным решением для оркестрации задач машинного обучения стала платформа «Боцман» («Группа Астра»). «Боцман» достаточно универсален и подходит для разных архитектур, локальных серверов, облаков, а также гибридных вариантов, таким образом снижаются риски привязки к одному поставщику услуг. Доступен.набор инструментов для гибкого динамического масштабирования, интеграции с GitLab CI, Jenkins и GitHub Actions позволяют автоматизировать сборку, тестирование и развертывание моделей и ИИ-приложений. Также следует отметить развитую экосистему специализированных решений и фреймворков, которые упрощают развертывание, мониторинг и обслуживание ML-систем, таких как Kubeflow, TensorFlow Serving и др.

Второе место — у платформы Nova Container Platform AI (Orion soft). Nova AI позволяет упростить управление благодаря унифицированному кластеру, подходящему для всех ИИ- и ML-задач и обеспечивает стабильную и предсказуемую работу инфраструктуры. Платформа может быть развернута как на bare-metal, так и в виртуализированной среде (включая отечественную платформу виртуализации zVirt), есть поддержка российских ОС (Astra Linux и «Ред ОС»). К важным преимуществам платформы относится преднастроенное рабочее окружение на базе таких инструментов, как JupyterHub, MLflow, Airflow и MinIO и соблюдение требований по ИБ и комплаенсу, обеспечение защиты токенов и данных.

Третье место — у Platform V DropApp («Сбербанк Технологии») — решение полного цикла для управления кластерами Kubernetes и контейнерными нагрузками. Платформа несет функциональность для построения отказоустойчивого корпоративного on-prem или облачного инференса LLM. Также внутри платформы интегрирован AI инструмент для упрощения взаимодействия с платформой (AI-SRE) и снижения порога входа. Platform V DropApp внедрена в СберБизнесе где отвечает за полное развертывание всей бизнес-структуры в приложении, позволяя при повышении нагрузки автоматически формировать новые кластеры, обеспечивая, таким образом, отказоустойчивость для большого количества онлайн-сервисов. Среди достоинств решения — наличие предустановленных и настроенных компонентов, в том числе ИИ-ассистента для обеспечения бесперебойной работы высоконагруженных сервисов.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Безопасность и отказоустойчивость

▪ Поддержка GPU и всей функциональности на отечественных ОС с классом защищенности 1 ▪ Поддержка изоляции и мультитенантности GPU-ресурсов на уровне namespace и projects ▪ Автоматическое резервное копирование и восстановление состояния обучаемых моделей и чекпойнтов ▪ Возможность работы в закрытом контуре ▪ Возможность работы в закрытом контуре 15 баллов за каждый вариант 1. AI/ML-функциональность платформы

▪ Поддержка GPU-ускорителей в составе нод кластера ▪ Автоматическое обнаружение нод с GPU в сети, добавление их в кластер и управление их драйверами ▪ Поддержка технологии NVLink ▪ Наличие функционала управления статическими и динамическими профилями MIG ▪ Встроенный функционал предоставления GPU ресурсов задачам через очереди с гарантированным выполнением ▪ Возможность динамически перераспределять ноды с GPU между кластерами Kubernetes ▪ Автоматическое масштабирование кластеров с GPU под ИИ/ML-нагрузки на основе значимых бизнес-метрик ▪ Возможность гибкого перераспределения ресурсов GPU кластера (время, память, мультипроцессинг) между задачами ▪ Наличие аналитического dashboard для контроля и мониторинга потребления GPU ресурсов ML/ИИ-нагрузками ▪ Встроенный алертинг по аномалиям выполняемых задач обучения или inference ▪ Встроенный в платформу low-code конструктор ИИ-агентов и оркестрируемых ИИ приложений ▪ Набор low-code шаблонов и элементов, стандартизирующих и ускоряющих обучение/разработку ИИ-приложений ▪ Встроенный функционал создания умных систем на базе технологии RAG и векторных баз данных ▪ Встроенная поддержка одновременного автоматического использования spot-инстансов и постоянных узлов в рамках одного кластера доступная «из коробки» ▪ Разработка, внедрение и эксплуатация ML-моделей в едином интерфейсе ▪ Встроенные в платформу инструменты ▪ Встроенный инструментарий KubeFlow ▪ Поддержка задач длительного обучения (long-running training jobs) ▪ Встроенные средства Ci/CD для ИИ/ML моделей ▪ Встроенные средства управления и версионное хранение артефактов моделей и библиотек необходимых для их создания

2. Дополнительные встроенные в платформу инструменты 3. Встроенные в платформу операторы 4. Поддерживаемые системы распределенного обучения 5. Сертификаты совместимости с ОС:

▪ ALT Linux ▪ AstraLinux ▪ МСВСфера ▪ ОСнова ▪ Ред ОС ▪ РОСА

6. ПО в реестре Минцифры 10 баллов за каждый вариант Встроенные в платформу notebook-серверы 5 баллов за каждый указанный вариант Количество реализованных ИИ/ML проектов на базе платформы До 10 проектов = 5 баллов 10 – 100 проектов = 10 баллов Более 100 проектов = 15 баллов Более 100 проектов = 15 баллов

Перейти к обзору «Kubernetes для ИИ 2026»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Kubernetes for AI» в теме письма.