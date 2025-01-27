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Jenkins

Jenkins


27.01.2025 Антон Киселев, Dapt Tech: Интеграция ИИ в образовательные программы повысит конкурентоспособность выпускников 1
30.10.2024 Чем DevOps-конвейеры отличаются друг от друга? Обзор основных функций 1
16.10.2024 Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности 1
22.08.2024 «Базис» расширил возможности DevOps-конвейера разработки Basis Digital Energy 1
21.08.2024 Российский вендор «Базис» научил свой DevOps-конвейер разрабатывать ПО в закрытом контуре 1
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний 1
21.05.2024 Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT 1
19.04.2024 ВТБ перевел производство ИТ-решений на российские системы 1
26.02.2024 Вышла новая версия российского сервиса для разработчиков GitFlic 3.0.0 1
15.02.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года 1
30.01.2024 В популярном открытом ПО Jenkins найдена зияющая «дыра». Хакеры ее уже используют 1
06.06.2023 GlowByte стала партнером китайского разработчика ZenTao Software 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
01.12.2022 «Перфоманс лаб» анонсирует новые решения и услуги 1
25.08.2022 Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы 1
26.01.2022 Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру 1
25.01.2022 Oracle анонсировала интегрированные сервисы DevOps для платформы OCI 1
29.12.2021 Руслан Косарим -

Применение DevOps-практик становится источником проблем, влияющих на уровень ИБ

 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 2
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
10.03.2021 Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят» 1
27.01.2021 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты виртуальных и облачных сред обеспечит безопасность DevOps от атак на цепочки поставок 1
22.10.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» запустили новую технологическую платформу для моделей машинного обучения 1
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
09.06.2020 «Инфосистемы джет» завершили пилот для «Ростелекома» по непрерывной интеграции 2
01.04.2020 «Инфосистемы Джет» представили технологии для работы с гибридными облаками 1
11.04.2019 «Ростелеком-Solar» выпустила новую версию appScreener с поддержкой 26 языков программирования 1
17.09.2018 Microsoft представила 5 новых сервисов для DevOps 1
13.08.2018 МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России 1
13.08.2018 МТС первой в России начала раздавать Microsoft Azure из собственных ЦОДов 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
28.03.2017 IBM выпустила новые инструменты DevOps на базе платформы для разработчиков Bluemix 1
27.12.2016 Облака и Open Source: в Jet.com создали бизнес, которого опасаются даже гиганты рынка 1
14.07.2016 Bell Integrator и Li9 представили совместное решение по DevOps 1
27.06.2016 Red Hat выпустила платформу для построения приложений в гибридных облачных средах JBoss EAP 1
18.02.2016 VMware представила Workspace ONE для создания цифровых рабочих мест 1
19.08.2015 Parallels Desktop 11 для Mac доступен в трех редакциях с поддержкой OS X El Capitan и Windows 10 1

Публикаций - 45, упоминаний - 47

Jenkins и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 820 13
Microsoft Corporation 24633 10
Broadcom - VMware 2362 7
Oracle Corporation 6692 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 4
Nginx - Энджайникс 167 3
Google LLC 11786 3
Amazon Inc - Amazon.com 2999 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 2
Meta Platforms - Facebook 4439 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 2
Dropbox 498 2
Salesforce.com 427 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Yandex - Яндекс 7353 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1398 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 2
Cisco Systems - Splunk 67 2
OpenText - Micro Focus 108 2
Ростелеком 9708 2
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 2
Puppet 23 2
SAP SE 5279 2
Sonatype 7 2
8222 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
Samsung Electronics 10267 1
Nutanix 99 1
Citrix Systems 812 1
Directum - Директум 1092 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Альфа-Банк 1771 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 2
Ак Барс Банк 272 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Superjob - Суперджоб 507 1
ТрансКонтейнер 38 1
Сбер - СберАвто 30 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Changan Automobile Group 21 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Unsplash 776 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
Федеральное казначейство России 1773 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 1
Linux Foundation 186 2
ASF - Apache Software Foundation 206 2
OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 22
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Oracle Java - язык программирования 3076 12
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 11
Linux OS 9957 9
Microsoft Azure 1409 9
Microsoft Windows 15668 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 8
Python - высокоуровневый язык программирования 933 7
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 7
Google Android 14004 6
Docker - Платформа распределённых приложений 335 6
Microsoft Visual Studio 411 6
Apple iOS 7813 5
C/C++ - Язык программирования 755 4
JavaScript - JS - язык программирования 1188 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 4
Apache Hadoop 427 4
JetBrains TeamCity 20 4
SUSE Rancher 23 4
Red Hat Ansible 104 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 979 3
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 3
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 3
Apache Airflow 44 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 572 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 591 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 3
C# - C Sharp - Язык программирования 329 3
Atlassian - Confluence 113 3
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1251 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 3
Microsoft Windows 10 1761 2
Microsoft Office 3737 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Microsoft Azure Stack 74 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 2
Microsoft Windows PowerShell 175 2
Bash-скрипт 59 2
Козлов Максим 27 3
Андрианов Павел 84 2
Марченко Дмитрий 28 2
Хренков Владимир 24 2
Николаев Павел 4 2
Юдин Дмитрий 23 2
Чернов Даниил 79 1
Бычков Александр 40 1
Краснов Александр 74 1
Исанин Антон 30 1
Халяпин Сергей 82 1
Франтов Роман 14 1
Навальный Алексей 61 1
Самедов Тимур 21 1
Валеев Рафаэль 11 1
Мишина Ирина 2 1
Бухтияров Андрей 18 1
Казарцев Алексей 27 1
Прексин Олег 2 1
Панченко Юрий 6 1
Зайцев Павел 45 1
Поляков Евгений 14 1
Горьков Алексей 1 1
Варламова Светлана 2 1
Медведев Вячеслав 19 1
Langbridge Johnathan - Лэнгбридж Джонатан 1 1
Бобровский Владимир 2 1
Лазаричева Екатерина 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Гребнев Егор 41 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Ганюшкин Николай 7 1
Минаев Андрей 15 1
Косарим Руслан 7 1
Главчев Владимир 21 1
Никифоров Игорь 31 1
Зубарев Яков 24 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Лагутин Алексей 10 1
Гурзов Константин 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3946 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3527 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1227 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 1
Россия - СФО - Новосибирск 4297 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Канада 4885 1
Нидерланды 3519 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1659 1
Кипр - Республика 550 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
США - Техас 991 1
США - Техас - Остин 173 1
Канада - Монреаль 70 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 1
Беларусь - Белоруссия 5670 1
Израиль 2731 1
Южная Корея - Республика 6652 1
Азия - Азиатский регион 5533 1
Индия - Bharat 5450 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 560 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1249 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1200 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 2
Английский язык 6637 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7604 2
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 2
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Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3111 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6131 1
Аренда 2421 1
BleepingComputer - Издание 339 1
Gartner - Гартнер 3556 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Forrester Research 821 1
Mordor Intelligence 29 1
Omdia 25 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
Juniper Research 522 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 841 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
University of Bristol - Бристольский университет 83 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2424 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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