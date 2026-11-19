Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») выпустила экстренное исправление критической уязвимости Java4Shell (CVE-2026-114938), публично раскрытой 17 ноября 2026 года. Исправление стало доступно корпоративным пользователям среды исполнения Java Axiom JDK в рамках ежемесячного релиза безопасности (CPU-релиза) 18 ноября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Аксиом».

Уязвимость обнаружена в базовом механизме декодирования Base64 виртуальной машины OpenJDK и при успешной эксплуатации может привести к повреждению памяти Java-приложений и удалённому выполнению произвольного кода.

Axiom JDK — российский дистрибутив OpenJDK, доступный в двух вариантах поставки: Axiom JDK Pro для корпоративных пользователей и Axiom JDK Certified, сертифицированный ФСТЭК России для критических и регулированных информационных инфраструктур.

Уязвимость Java4Shell была публично раскрыта 17 ноября 2026 г. исследователями Calif. Ошибка связана с некорректной обработкой специально сформированных Base64-данных в оптимизированном машинном коде OpenJDK. При определённых условиях это приводит к выходу за границы выделенного участка памяти и повреждению соседних областей памяти JVM.

Потенциальные последствия эксплуатации — утечка конфиденциальных данных, нарушение работы приложений и удалённое выполнение произвольного кода (RCE). Исследователи продемонстрировали сценарии удалённого выполнения кода без предварительной аутентификации на нескольких распространённых Java-продуктах, включая Keycloak, Jenkins, Atlassian Jira и Confluence.

Уязвимость Java4Shell связана с ошибкой в одном из базовых механизмов обработки данных OpenJDK. Её эксплуатация может приводить к повреждению памяти Java-приложений, утечке конфиденциальной информации и, в наиболее серьёзных сценариях, удалённому выполнению произвольного кода. Поскольку затронутый механизм используется в распространённых сценариях работы Java-приложений, уязвимость представляет потенциальную угрозу для корпоративных информационных систем и требует оперативного устранения.

Оперативное устранение подобных уязвимостей — одно из ключевых преимуществ использования коммерческого дистрибутива Java с полноценной инженерной поддержкой.

В отличие от использования неподдерживаемых сборок, где компании приходится самостоятельно разбираться с появившимися уязвимостями, искать исправления, адаптировать их и проверять совместимость, клиенты Axiom JDK получают обновления безопасности от производителя своего дистрибутива. Это особенно важно для крупных корпоративных информационных систем, где переход на другую версию Java может потребовать длительного тестирования и согласования, а оставлять критическую уязвимость без исправления недопустимо.

«Безопасность Java-платформы не заканчивается на моменте выпуска дистрибутива. Критически важно, чтобы за ним стояла команда инженеров, которая постоянно отслеживает новые угрозы, анализирует уязвимости и способна оперативно выпускать исправления для используемых корпоративными клиентами версий Java. В случае Java4Shell мы уже предоставили исправление для Axiom JDK Pro и завершаем подготовку обновления для Axiom JDK Certified», — сообщает Дмитрий Карасовский, руководитель отдела по информационной безопасности Axiom JDK.

Это не первый случай оперативного реагирования Axiom JDK на критические проблемы безопасности Java. Ранее компания также предоставила клиентам исправления, связанные с компрометацией промежуточных сертификатов удостоверяющего центра eMudhra, которая затронула механизмы доверия к сертификатам в Java.