Индексная книга (каталог) CNews*
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Николаев Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Николаев Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Neoflex - Неофлекс 263 2
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1153 2
|Softkey - Софткей 215 1
|Yandex - Яндекс 9518 1
|Softline - Софтлайн 3854 1
|Бобровский Владимир 2 1
|Лазаричева Екатерина 1 1
|Первухин Дмитрий 10 1
|Волков Геннадий 7 1
|Хозинская Наталья 1 1
|Мучник Феликс 68 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170317 2
|Беларусь - Белоруссия 6410 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488646, в очереди разбора - 720799.
Создано именных указателей - 204978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488646, в очереди разбора - 720799.
Создано именных указателей - 204978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.