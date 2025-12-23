Разделы

JupyterHub JupyterLab Project Jupyter

JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter

23.12.2025 «Рег.облако»: спрос на GPU Cloud вырос втрое 1
20.11.2025 «Рег.облако» запускает Data Science сервисы для работы с данными  1
20.11.2025 Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам 1
11.11.2025 Orion soft выпустил новую редакцию платформы контейнеризации – Nova AI 1
29.10.2025 Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes 1
Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024 1
04.09.2025 «К2 НейроТех» и К2 Cloud запускают платформу для ускоренной разработки и эксплуатации ML-моделей без капитальных затрат 1
26.06.2025 Пользователи GitVerse смогут мгновенно создавать веб-приложения с помощью генеративного ИИ 1
25.06.2025 Бизнесу и разработчикам стали доступны инструменты Cloud.ru Evolution AI Factory для работы с искусственным интеллектом в облаке 1
04.06.2025 Банк «Уралсиб» совместно с GlowByte разработал функционал для создания MLOps-платформы  1
24.03.2025 «Норникель» совместно с GlowByte внедрил корпоративную ML-платформу на базе продукта Kolmogorov вендора Data Sapience  1
10.03.2025 В опенсорсных фреймворках машинного обучения найдены многочисленные уязвимости 1
06.03.2025 Альянс Figura и HPC Park откроет доступ к мощностям для ИИ без существенных начальных инвестиций 1
20.02.2025 Пользователям стала доступна облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом 1
06.11.2024 Cloud4Y предоставил «Витасофт» инфраструктуру с GPU 1
27.05.2024 Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в нашем облаке 2
13.05.2024 В образовательный процесс МГПУ включены аналитические инструменты Polymatica 1
16.04.2024 Selectel и Neoflex объявили о технологическом партнерстве в области ML-разработки 1
29.03.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила крупное обновление 1
29.03.2024 Вышло масштабное обновление платформы для работы с исходным кодом GitVerse 1
01.03.2024 В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем 1
01.03.2024 Разработчики получили доступ к GitVerse — платформе для совместной разработки и хостинга кода 1
20.02.2024 Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
18.01.2024 VK даст малому и среднему бизнесу простой доступ к инструментам анализа больших данных 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 1
27.12.2023 ИИ-ассистент Сбербанка для написания программного кода GigaCode стал доступен внешним разработчикам 1
31.08.2023 Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных 1
17.07.2023 Неизвестные хакеры научились добывать криптовалюту, не оставляя следов 1
05.07.2023 RCloud by 3data в партнерстве с HPC Park интегрировала в облачную платформу новый сервис с GPU ускорителями для задач ИИ 1
15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

 3
23.05.2023 Yandex Cloud открыла доступ к обновленной версии Yandex DataSphere 2
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
06.04.2023 Yandex Cloud бесплатно предоставит российским вузам облачные ресурсы для обучения ИИ 1
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
09.02.2023 Neoflex представила платформу Dognauts для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения 1
21.10.2022 VK Cloud представила инструмент для управления жизненным циклом моделей машинного обучения MLflow 1
08.09.2022 Антон Смирнов -

Антон Смирнов, Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»

 1
02.08.2022 VK создала облачную платформу для разработки ML-решений 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 5

JupyterHub и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 528 8
Nvidia Corp 3742 8
Microsoft Corporation 25257 5
9027 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 649 5
Oracle Corporation 6879 4
GitHub 973 4
Neoflex - Неофлекс 245 4
Yandex - Яндекс 8487 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1594 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 4
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 162 4
H2O 22 3
Intel Corporation 12547 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 3
Selectel - Селектел 442 3
Social Data Hub - SocialDataHub 21 2
Открытые технологии 716 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 85 2
HPC Park - Эйч-Пи-Си Парк 3 2
Wiz 23 2
IBM - International Business Machines Corp 9556 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 258 2
Salesforce - Tableau Software 114 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 79 2
Luxms 101 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 42 1
Neuro.net - Нейро 22 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
IDenTV 1 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 397 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 55 1
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 1
Easy Report 8 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 5 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 80 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8215 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 3
Альфа-Банк 1872 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
Fastlane Ventures 35 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 331 1
AgroScout 1 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Авикос-АФЕС 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Coursera 59 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1381 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2705 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Газпром нефть 671 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Coca-Cola Company 260 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Инвитро - Invitro 74 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Комус 104 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12891 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4929 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5257 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2173 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 22 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18314 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 24
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 743 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 18
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4198 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 16
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1157 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31830 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5702 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31996 12
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5280 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10138 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 9
Repository - Репозиторий 1055 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 9
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1905 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 8
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 8
DevOps - Development и Operations 1075 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2862 7
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4118 7
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 440 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 16
Google TensorFlow 94 11
Apache Airflow 62 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 9
MLflow 19 8
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 8
Nvidia Tesla GPU 188 8
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 8
Docker - Платформа распределённых приложений 440 8
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 181 7
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 7
Python PyTorch 58 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 48 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 49 6
Oracle Java - язык программирования 3336 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1115 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 5
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 150 5
Apache Hadoop 447 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 48 5
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 205 5
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 15 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 5
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 14 4
Numpy - язык программирования 15 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 418 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 212 4
Yandex DataSphere 29 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 4
C/C++ - Язык программирования 845 4
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 4
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 4 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 146 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 3
JavaScript - JS - язык программирования 1334 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 3
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 3
Microsoft Azure 1463 3
Linux OS 10935 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 55 3
Тятюшев Максим 160 5
Колбин Евгений 80 3
Белевцев Андрей 89 3
Лемякина Анна 16 2
Луцив Данила 7 2
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 2
Чуднова Лина 2 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Сирота Юрий 67 2
Рахметов Руслан 61 2
Лазаренко Дмитрий 77 2
Селихов Андрей 3 2
Никитин Андрей 58 2
Николаев Павел 4 1
Бобровский Владимир 2 1
Лазаричева Екатерина 1 1
Maggioncalda Jeff - Маджионкальда Джефф 2 1
Кузьмин Павел 19 1
Климов Алексей 4 1
Шинкарев Александр 33 1
Могильников Алексей 3 1
Волынский Александр 6 1
Истомин Константин 58 1
Власов Максим 21 1
Ульихин Павел 36 1
Меликишвили Отари 6 1
Визильтер Юрий 7 1
Савинова Юлия 5 1
Терехова Елена 3 1
Карев Виталий 1 1
Алешкин Сергей 65 1
Павлов Никита 116 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Власов Вячеслав 8 1
Кутепов Антон 2 1
Чернышев Андрей 70 1
Савельев Игорь 7 1
Lambert John - Ламберт Джон 2 1
Мартынов Павел 28 1
Ерошкин Павел 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 1
Сингапур - Республика 1906 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Казахстан - Республика 5807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
Китай - Шанхай 807 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 186 1
Перу - Республика 287 1
Европа 24650 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14504 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Испания - Королевство 3761 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18258 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15177 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10341 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1154 4
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 291 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3231 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
Экономический эффект 1219 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7278 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 2
Ботаника - Растения - Plantae 1113 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5872 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2794 2
Образование в России 2562 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 761 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
BleepingComputer - Издание 417 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Fortune Global 500 287 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Oracle OpenWorld 65 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 1
