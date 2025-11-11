Orion soft выпустил новую редакцию платформы контейнеризации – Nova AI

Orion soft представил Nova AI – новую редакцию платформы контейнеризации Nova Container Platform, созданную специально для работы с ИИ и машинным обучением. Это первое отечественное Kubernetes-решение, оптимизированное под инфраструктурные и эксплуатационные задачи ML/AI. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Nova AI помогает ИТ-командам и ML/DS-специалистам быстро запускать и масштабировать инфраструктуру для обучения моделей, развертывания LLM-сервисов и инференса, обеспечивая при этом безопасность, совместимость с российскими операционными системами и эффективность использования GPU.

Новая редакция разработана как решение ключевых проблем, с которыми сталкиваются компании при запуске и развитии проектов, связанных с ML и AI. Среди них высокая стоимость GPU и оборудования, дефицит опытных MLOps-инженеров, сложности с безопасностью и соответствием требованиям регуляторов, низкая утилизация ресурсов, долгое развертывание и настройка инфраструктуры под LLM и AI-сервисы.

Ключевые возможности Nova AI

Для ИТ-руководителей Nova AI обеспечивает экономию ресурсов: за счет виртуализации и дробления мощностей она позволяет сократить затраты на GPU до 70%. Решение ускоряет выдачу инфраструктуры, помогает соблюдать SLA и упрощает управление благодаря унифицированному кластеру, подходящему для всех AI- и ML-задач. Nova AI также поддерживает требования по информационной безопасности и комплаенсу, обеспечивая защиту токенов и данных. Платформа может быть развернута как на bare-metal, так и в виртуализированной среде (включая отечественную платформу виртуализации zVirt), с полной поддержкой российских операционных систем, таких как Astra Linux и «Ред ОС».

Инженеры и ML-специалисты получают готовое рабочее окружение на базе таких инструментов, как JupyterHub, MLflow, Airflow и MinIO, что позволяет быстро приступить к работе. Кроме этого, Nova AI обеспечивает стабильную работу драйверов и предсказуемость поведения инфраструктуры. Безопасность встроена по умолчанию: используется контейнерная защита NeuVector и централизованное управление секретами с помощью StarVault. Платформа сокращает время на запуск и настройку, а также сопровождается подробной документацией и технической поддержкой на всех этапах внедрения и эксплуатации.

«Сегодня мы видим особый спрос на нашу платформу со стороны промышленных и нефтегазовых предприятий, банков и финтех-организаций, ритейлеров с развитыми аналитическими командами, а также государственных структур, где важно быстро и безопасно развернуть инфраструктуру для ИИ и машинного обучения. Nova AI выбирают там, где нужно ускорить запуск LLM- и AI-сервисов, снизить затраты на оборудование и перейти от разрозненных экспериментов с моделями к управляемой и масштабируемой ML-платформе уровня Enterprise», – сказал Александр Фикс, лидер продукта Nova Container Platform в Orion soft.