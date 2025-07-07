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SUSE NeuVector
УПОМИНАНИЯ
SUSE NeuVector и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4499 1
|Главчев Владимир 21 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Лагутин Алексей 10 1
|Гурзов Константин 19 1
|Михайлов Михаил 11 1
|Шуткин Николай 5 1
|Минаев Андрей 15 1
|Дудка Любовь 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150548 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
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