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SUSE NeuVector


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «Информационная безопасность российских платформ Kubernetes 2025» 1
04.06.2024 «Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений 1
23.05.2023 Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака 1
31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

SUSE NeuVector и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2413 2
GitHub 890 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 2
Amazon Inc - Amazon.com 3061 1
Google LLC 12006 1
Ростелеком 10014 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2937 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9747 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 379 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5919 1
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1662 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5440 1
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Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Google Kubernetes Engine - GKE 13 1
Docker Swarm 15 1
Технологии скоринга - Rescore 3 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Microsoft Windows 15997 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 1
Intel x86 - архитектура процессора 1920 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 530 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1093 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 536 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1408 1
Orion soft - StarVault 9 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1101 1
Huawei nova - Серия смартфона 67 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 552 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 121 1
Главчев Владимир 21 1
Юдин Дмитрий 23 1
Лагутин Алексей 10 1
Гурзов Константин 19 1
Михайлов Михаил 11 1
Шуткин Николай 5 1
Минаев Андрей 15 1
Дудка Любовь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11354 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 323 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8023 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
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Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1226 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 1
Gartner - Гартнер 3577 1
Mordor Intelligence 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8239 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1151 1
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