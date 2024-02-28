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Технологии скоринга

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
11.10.2022 ИИ от резидента «Сколково» поможет получить ипотеку в Уральском банке реконструкции и развития 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 1
29.10.2021 Искусственный интеллект на страже бизнеса 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
05.09.2013 Без автоматизации кредитного скоринга банкам не обойтись 1
04.09.2013 Кредитный скоринг: реальные возможности 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Технологии скоринга и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 3
Microsoft Corporation 25669 2
Oracle Corporation 7046 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 139 1
Слайдер Презентации 13 1
Ростелеком 10837 1
Broadcom - VMware 2588 1
МегаФон 10552 1
Amazon Inc - Amazon.com 3241 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15472 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 619 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1305 1
9454 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 756 1
Microsoft Corporation - GitHub 1048 1
Diasoft - Диасофт 1114 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 496 1
Schneider Electric 607 1
Selectel - Селектел 523 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 431 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 1
UIPath 118 1
McKinsey & Company Int 290 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 733 1
Rimini Street 77 1
1С-Рарус 967 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Такском - Taxcom 253 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 1
Центр2М - Center2М 67 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 63 1
Google LLC 12576 1
Automation Anywhere 16 1
Ситилабс 44 1
Beorg - Биорг 127 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 57 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1194 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 615 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 247 2
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 56 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Яшин и Партнеры 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2077 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 1
Почта России ПАО 2332 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 902 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 86 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Ингосстрах СПАО 472 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 153 1
Русагро Группа Компаний 364 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2380 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 581 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 208 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Абсолют Банк 246 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 1
ТрансКонтейнер 40 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 124 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
OKS Group 51 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Сургутнефтегаз - СНГ 286 1
Фаберлик - Faberlic 108 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13578 2
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3787 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2301 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1491 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 381 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 318 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
Linux Foundation 196 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63871 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21435 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12034 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35594 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6294 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17889 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7767 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6419 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24046 3
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 388 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 982 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5042 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4826 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1497 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6408 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34172 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3257 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60758 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 332 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8536 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13445 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25025 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4643 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2557 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8112 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6150 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9241 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2007 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 834 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4488 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2346 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 351 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1030 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1239 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2894 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1102 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 132 1
Управляемость - Manageability 2182 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3202 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3998 1
Технологии скоринга - Rescore 3 2
Parallels Automation 47 1
SUSE NeuVector 9 1
SUSE Rancher 25 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 1
OpenAI - ChatGPT 674 1
EGAR Technology - EGAR Scoring 3 1
Microsoft Office 4114 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 1
Microsoft Windows 16761 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1020 1
Microsoft Azure 1513 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5597 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 211 1
1С:ERP Управление предприятием 807 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 222 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
Docker - Платформа распределённых приложений 521 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 96 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1383 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Beorg Smart Vision 43 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Jenkins 55 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 11 1
Axiomatika - AxiCredit - аксиКредит 5 1
Experian DA - Experian Decision Analytics 3 1
Михайлов Михаил 11 3
Коптелов Андрей 133 2
Главчев Владимир 21 2
Юдин Дмитрий 34 2
Гурзов Константин 19 2
Шуткин Николай 12 2
Дубровский Юрий 9 2
Минаев Андрей 15 2
Севостьянова Анна 1 1
Савиных Мария 2 1
Сиденко Иван 6 1
Будник Иван 21 1
Аветисян Артур 1 1
Пескова Ирина 1 1
Грязнов Григорий 6 1
Пиляева Анжелика 3 1
Аксаков Анатолий 163 1
Путин Сергей 72 1
Натрусов Артем 312 1
Петров Михаил 139 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 66 1
Шадаев Максут 1202 1
Чаркин Евгений 317 1
Богданов Кирилл 112 1
Дьяченко Валерий 96 1
Абакумов Евгений 226 1
Халматов Максим 64 1
Белоусов Максим 109 1
Шипов Савва 102 1
Бойко Елена 152 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 121 1
Сотин Денис 216 1
Иванов Алексей 158 1
Слышкин Василий 129 1
Карпов Иван 79 1
Семенихин Игорь 56 1
Нестеров Алексей 174 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19334 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8463 1
Европа Восточная 3136 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3303 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7456 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26940 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56972 2
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8700 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33250 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17960 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6125 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 1
Энергетика - Energy - Energetically 5768 1
Паспорт - Паспортные данные 2814 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2083 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1483 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 51 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3416 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1870 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 199 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 721 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3771 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5593 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1140 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3811 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12139 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1453 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 487 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 407 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10149 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2692 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21313 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5412 1
Экономический эффект 1305 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1305 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2081 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11627 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15802 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 89 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8528 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Mordor Intelligence 34 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Государственный Русский музей 52 1
РАН - Российская академия наук 2093 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 215 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1267 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
CNews AWARDS - награда 566 1
CNews Баттл 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450672, в очереди разбора - 728439.
Создано именных указателей - 196244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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