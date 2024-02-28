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Технологии скоринга
СОБЫТИЯ
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Технологии скоринга и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
|Linux Foundation 196 1
|Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
|Михайлов Михаил 11 3
|Коптелов Андрей 133 2
|Главчев Владимир 21 2
|Юдин Дмитрий 34 2
|Гурзов Константин 19 2
|Шуткин Николай 12 2
|Дубровский Юрий 9 2
|Минаев Андрей 15 2
|Севостьянова Анна 1 1
|Савиных Мария 2 1
|Сиденко Иван 6 1
|Будник Иван 21 1
|Аветисян Артур 1 1
|Пескова Ирина 1 1
|Грязнов Григорий 6 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Аксаков Анатолий 163 1
|Путин Сергей 72 1
|Натрусов Артем 312 1
|Петров Михаил 139 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 66 1
|Шадаев Максут 1202 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Дьяченко Валерий 96 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Халматов Максим 64 1
|Белоусов Максим 109 1
|Шипов Савва 102 1
|Бойко Елена 152 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Сотин Денис 216 1
|Иванов Алексей 158 1
|Слышкин Василий 129 1
|Карпов Иван 79 1
|Семенихин Игорь 56 1
|Нестеров Алексей 174 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 89 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8528 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
|Mordor Intelligence 34 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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