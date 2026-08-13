Индексная книга (каталог) CNews*
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Аветисян Артур
СОБЫТИЯ
|13.08.2026
|«СберЗдоровье» и АТИМО создали единую систему медицинских и технических осмотров для бизнеса, связанного с логистикой 1
|28.02.2024
|Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Аветисян Артур и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5670 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 387 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5739 1
|OpenAI - ChatGPT 726 1
|Пескова Ирина 1 1
|Грязнов Григорий 6 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Егоров Даниил 24 1
|Павлов Максим 23 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Кабаков Ярослав 66 1
|Попов Григорий 25 1
|Аветисян Арутюн 42 1
|Данилина Марианна 32 1
|Смирнов Анатолий 10 1
|Смирнов Илья 9 1
|Анисов Ян 36 1
|Петров Артем 26 1
|Савиных Мария 2 1
|Сиденко Иван 6 1
|Будник Иван 23 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166382 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19557 1
|РАН - Российская академия наук 2124 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 220 1
|Государственный Русский музей 52 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.