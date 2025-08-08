Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сиденко Иван
УПОМИНАНИЯ
|08.08.2025
|Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
|28.02.2024
|Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
|07.10.2022
|«Авито» запустил онлайн-игру о технологиях безопасности 1
Сиденко Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5060 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
|Будник Иван 19 1
|Егоров Даниил 23 1
|Рыбинцев Андрей 31 1
|Павлов Максим 8 1
|Федоров Дмитрий 24 1
|Кабаков Ярослав 61 1
|Попов Григорий 24 1
|Заболотный Даниил 3 1
|Данилина Марианна 24 1
|Смирнов Анатолий 10 1
|Смирнов Илья 7 1
|Гиршович Арина 2 1
|Анисов Ян 21 1
|Петров Артем 25 1
|Савиных Мария 1 1
|Аветисян Артур 1 1
|Пескова Ирина 1 1
|Грязнов Григорий 4 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Аветисян Арутюн 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376813, в очереди разбора - 745953.
Создано именных указателей - 180083.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.