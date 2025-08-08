Получите все материалы CNews по ключевому слову
Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
УПОМИНАНИЯ
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 365 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 120 1
|Никифоров Николай 1136 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Дворкович Аркадий 211 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Калугин Сергей 168 2
|Быстрицкий Андрей 3 2
|Волин Алексей 121 1
|Путин Владимир 3282 1
|Соколов Алексей 134 1
|Левин Леонид 131 1
|Пак Олег 112 1
|Исмаилов Рашид 60 1
|Евраев Михаил 263 1
|Козырев Алексей 326 1
|Плуготаренко Сергей 87 1
|Клименко Герман 51 1
|Дуброво Игорь 4 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Железняк Сергей 22 1
|Соловьева Юлия 21 1
|Титов Алексей 36 1
|Минин Михаил 10 1
|Сидоренко Валерий 9 1
|Сурова Надежда 7 1
|Толмачев Александр 3 1
|Гореславский Алексей 10 1
|Коваль Алексей 2 1
|Граденко Михаил 36 1
|Анисов Ян 21 1
|Сиденко Иван 3 1
|Мазавришвили Энрико 4 1
|Трунов Владимир 1 1
|Кузьмина Полина 4 1
|Глуховская Елена 2 1
|Ксензик Николай 2 1
|Шипова Марина 1 1
|Мезенцев Роман 4 1
|Кресюн Владимир 3 1
|Кананыкин Илья 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
|ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
