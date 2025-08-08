Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180307
ИКТ 14018
Организации 10896
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26008
Персоны 77626
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 863

Минцифры РФ Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
05.03.2025 Экс-гендиректор российской «дочки» Google будет отвечать за ее долги. Арестовано личное имущество на 233 миллиона 1
26.11.2024 С концерта на выставку: рынок офлайн-развлечений восстановился благодаря инфляции и «импортозамещению» 1
19.07.2024 «Триколор» вошел в состав Общественного совета при Минцифры России 1
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
28.04.2015 Николай Никифоров вручил коллективу «Ланит» благодарность президента РФ, а Игорю Дуброво — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10071 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Цифра ГК 2500 1
Google Russia - Гугл Россия 187 1
Yandex - Яндекс 7986 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13547 1
Softline - Софтлайн 3075 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 338 1
Google LLC 12045 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 38 1
Умная Логистика. 14 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 15 1
Почта России ПАО 2201 2
ВТБ - Почта Банк 479 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2925 1
Газпром ПАО 1380 1
Авиапарк ТРЦ 43 1
BMW Group 460 1
Альфа-Банк 1811 1
Русагро Группа Компаний 317 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 154 1
Кассир.ру - Kassir.ru 25 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 53 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 34 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 32 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 106 1
Тануки 22 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 53 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Интеррос - Точка Банк 17 1
Unsplash 1133 1
Okkam - Амнет - Дэфт 7 1
Интериум 3 1
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 1
2Б Диалог 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6158 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3469 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4682 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 2
Федеральное собрание Российской Федерации 305 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2863 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1673 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1431 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3061 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 881 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 745 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 594 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5132 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2780 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 304 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 365 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12601 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1114 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8838 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 828 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4771 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6587 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9509 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1170 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1934 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1813 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12576 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14160 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3198 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7097 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1138 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8543 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 789 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21431 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2546 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13019 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28488 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6541 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8343 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5237 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11757 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1554 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12049 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 952 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2151 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 955 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2596 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16485 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6706 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11017 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 90 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5584 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 313 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 28 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 176 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
МОД Народный контроль 44 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 21 1
Google YouTube - Видеохостинг 2841 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 61 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 43 1
Пушкинская карта 16 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 82 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 10 1
Никифоров Николай 1136 2
Щеголев Игорь 698 2
Дворкович Аркадий 211 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Калугин Сергей 168 2
Быстрицкий Андрей 3 2
Волин Алексей 121 1
Путин Владимир 3282 1
Соколов Алексей 134 1
Левин Леонид 131 1
Пак Олег 112 1
Исмаилов Рашид 60 1
Евраев Михаил 263 1
Козырев Алексей 326 1
Плуготаренко Сергей 87 1
Клименко Герман 51 1
Дуброво Игорь 4 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Железняк Сергей 22 1
Соловьева Юлия 21 1
Титов Алексей 36 1
Минин Михаил 10 1
Сидоренко Валерий 9 1
Сурова Надежда 7 1
Толмачев Александр 3 1
Гореславский Алексей 10 1
Коваль Алексей 2 1
Граденко Михаил 36 1
Анисов Ян 21 1
Сиденко Иван 3 1
Мазавришвили Энрико 4 1
Трунов Владимир 1 1
Кузьмина Полина 4 1
Глуховская Елена 2 1
Ксензик Николай 2 1
Шипова Марина 1 1
Мезенцев Роман 4 1
Кресюн Владимир 3 1
Кананыкин Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7866 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4033 1
Словения - Республика 251 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18114 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3157 1
Россия - ЮФО - Севастополь 561 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 967 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 592 1
Италия - Итальянская Республика 4401 1
Франция - Французская Республика 7930 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 242 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2790 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 942 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 977 1
Россия - Крайний Север 302 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Камбоджа - Королевство 151 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 258 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 77 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 41 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1300 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 414 1
Земля - планета Солнечной системы 10519 1
Палестина 91 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1323 1
Аргентина - Аргентинская Республика 596 1
Эквадор - Республика 117 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8090 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6471 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3686 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6224 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6162 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 638 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 381 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1136 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 717 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 375 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10308 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5827 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5163 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19661 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6089 1
Миграция населения - Миграционные службы 426 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9543 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7681 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1840 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 976 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7600 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4590 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 413 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 225 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5836 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16956 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2961 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 910 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1788 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 348 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5790 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Час кода - международное движение 11 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще