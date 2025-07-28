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Кресюн Владимир


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кресюн Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

8607 1
Ред Софт - Red Soft 856 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2196 1
Корус Консалтинг ГК 1275 1
Neoflex - Неофлекс 238 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 583 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 350 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 143 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
Почта России ПАО 2194 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2914 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 380 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
МКБ - Московский кредитный банк 596 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1717 1
Русагро Группа Компаний 314 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 503 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 237 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Альфа-Капитал УК 124 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 148 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 1
Агроэко ГК 40 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 12 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 192 1
Синара Банк - ДелоБанк 54 1
Силовые машины 135 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 86 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 87 1
Капитал Лайф 16 1
Тануки 21 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12272 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2048 1
Федеральное казначейство России 1831 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15822 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4559 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54230 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32528 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4347 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8516 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21460 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1921 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1009 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1750 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 945 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 395 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 226 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 118 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
Рустамов Рустам 470 1
Натрусов Артем 296 1
Шадаев Максут 1081 1
Сотин Денис 216 1
Солодовников Денис 108 1
Албычев Александр 168 1
Семенов Александр 163 1
Леонов Алексей 92 1
Гузовский Денис 79 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Лебедев Александр 44 1
Добровинский Александр 46 1
Бурилов Андрей 117 1
Климов Андрей 86 1
Ульянов Николай 138 1
Мельников Евгений 24 1
Меркулов Сергей 48 1
Сивцев Илья 162 1
Евдокимов Игорь 61 1
Александров Александр 83 1
Булгаков Кирилл 126 1
Гаранин Евгений 48 1
Спирин Антон 84 1
Адрова Светлана 6 1
Стоянов Алексей 52 1
Власов Максим 21 1
Лежнев Федор 43 1
Кусеров Олег 22 1
Кибалко Кирилл 41 1
Секликов Юрий 29 1
Гаврилов Евгений 55 1
Соловьев Павел 25 1
Бондаренко Алексей 22 1
Бражников Александр 18 1
Васильев Максим 21 1
Карпов Роман 75 1
Маркова Светлана 43 1
Ульянычев Матвей 47 1
Тятюшев Максим 139 1
Громова Елена 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5106 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6024 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 426 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11394 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 994 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19582 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25112 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4812 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6070 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1784 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49829 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8061 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6340 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1165 1
CNews FORUM Кейсы 274 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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