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Кресюн Владимир
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
|29.04.2025
|Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
Кресюн Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 226 1
|Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 118 1
|БИС - ITQuick - Jumse 50 1
|Рустамов Рустам 470 1
|Натрусов Артем 296 1
|Шадаев Максут 1081 1
|Сотин Денис 216 1
|Солодовников Денис 108 1
|Албычев Александр 168 1
|Семенов Александр 163 1
|Леонов Алексей 92 1
|Гузовский Денис 79 1
|Чурсин Дмитрий 72 1
|Лебедев Александр 44 1
|Добровинский Александр 46 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Климов Андрей 86 1
|Ульянов Николай 138 1
|Мельников Евгений 24 1
|Меркулов Сергей 48 1
|Сивцев Илья 162 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Александров Александр 83 1
|Булгаков Кирилл 126 1
|Гаранин Евгений 48 1
|Спирин Антон 84 1
|Адрова Светлана 6 1
|Стоянов Алексей 52 1
|Власов Максим 21 1
|Лежнев Федор 43 1
|Кусеров Олег 22 1
|Кибалко Кирилл 41 1
|Секликов Юрий 29 1
|Гаврилов Евгений 55 1
|Соловьев Павел 25 1
|Бондаренко Алексей 22 1
|Бражников Александр 18 1
|Васильев Максим 21 1
|Карпов Роман 75 1
|Маркова Светлана 43 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Тятюшев Максим 139 1
|Громова Елена 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151329 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 1
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