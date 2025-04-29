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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173743
ИКТ 13522
Организации 10585
Ведомства 1454
Ассоциации 994
Технологии 3434
Системы 25436
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Мероприятия 848

Капитал Лайф



29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на на CNews FORUM Кейсы 2025 1
25.04.2024 Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер 1
12.03.2024 В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО» 1
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro 1
14.02.2024 Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году 1
09.02.2024 Российский разработчик ПО «АРТ-Финтех» присоединился к ассоциации «ФинТех» 1
19.12.2023 Ассоциация «Финтех» расширила возможности инфраструктуры «Технологической песочницы» за счет подключения облачных ресурсов МТС 1
14.06.2023 iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API 1
13.07.2022 Генеральным директором ассоциации «Финтех» назначен Максим Григорьев 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
30.05.2014 Американские банки инвестируют в аналитические технологии 1
26.05.2014 Стартап прогнозной аналитики покорил Wall Street 1
12.09.2013 Популярность мобильного банкинга растет 1
10.09.2013 Онлайн наступает: к 2020 г. в Европе закроется половина отделений банков 1
10.01.2013 «Утечка мозгов» из СНГ может решить проблему нехватки ИТ-специалистов в России 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Капитал Лайф и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9878 8
Yandex - Яндекс 7640 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 8
МегаФон 9188 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 518 7
Atomyze - Атомайз 23 7
Diasoft - Диасофт 920 7
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 6
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 2
Accenture plc 685 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Цифра ГК 2462 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
Oracle Corporation 6752 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Qualys 64 1
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 1
Базальт СПО - BaseALT 687 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 1
ИКС 327 1
Qlik - QlikTech 160 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 526 1
АльфаСтрахование СГ 329 9
Абсолют Банк 235 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1674 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 8
ВТБ - Почта Банк 470 8
Ак Барс Банк 273 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 8
МКБ - Московский кредитный банк 571 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 8
НСПК - Национальная система платежных карт 830 8
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 202 8
Русский стандарт Банк 449 8
ЦФТ - Платежный Центр РНКО 53 8
Кредит Европа банк 66 8
Ингосстрах СПАО 431 8
ПСБ - Промсвязьбанк 869 7
Совкомбанк ПАО 260 7
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 7
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 5
Альфа-Банк 1790 5
ГПБ - Газпромбанк 1103 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 469 5
Пробизнесбанк АКБ 134 3
Синара ГК - Sinara Group 104 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 962 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 2
JLL - Jones Lang LaSalle 14 1
Vulcan Capital 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 22 1
Ренессанс Страхование 164 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 48 1
Деловые Линии ГК 73 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 366 1
Центр-инвест КБ 59 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4333 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3019 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 180 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5409 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4253 4
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 390 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4846 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21683 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31606 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1522 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4050 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6803 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14070 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11446 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9607 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4932 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12806 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7285 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12231 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 621 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5617 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14573 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1097 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30376 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8258 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2217 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 884 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28183 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11372 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24598 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12365 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 1
Repository - Репозиторий 916 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5228 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 330 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1303 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10548 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28678 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Stafory - робот Вера 338 1
Google Android 14204 1
Apple iOS 7932 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 16 1
Microsoft Office 3803 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 762 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2092 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 426 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 71 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 28 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
Григорьев Максим 47 4
Теплыгин Владимир 7 2
Пивень Валерий 2 2
Бокач Сергей 2 2
Данилина Марианна 24 2
Шакманас Алгирдас 40 1
Корнильев Кирилл 64 1
Сиркин Александр 5 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Афонина Наталья 1 1
Кульвинский Артем 4 1
Толкачев Алексей 6 1
Purpura Stephen - Пурпура Штефен 1 1
Кузьмин Кирилл 6 1
Степаненко Василий 42 1
Смирнов Алексей 243 1
Адрова Светлана 5 1
Станкевич Лариса 1 1
Анисцына Вера 2 1
Смирнов Дмитрий 94 1
Тятюшев Максим 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 3
Европа 21891 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14271 2
Беларусь - Минск 646 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17744 2
Казахстан - Республика 5620 1
Беларусь - Белоруссия 5799 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3188 1
Индия - Bharat 5523 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1752 1
Сингапур - Республика 1867 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48963 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24638 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5949 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2791 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6532 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 215 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5204 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2496 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3676 1
Аренда 2473 1
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Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1289 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6077 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3696 1
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СРО - саморегулируемые организации 100 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6355 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1415 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8954 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2497 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4018 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6244 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1325 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1627 1
Bloomberg 1314 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 1
РБК Инновации 47 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1133 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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