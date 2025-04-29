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Капитал Лайф
Капитал Лайф и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 9
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4333 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3019 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 180 9
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
|Григорьев Максим 47 4
|Теплыгин Владимир 7 2
|Пивень Валерий 2 2
|Бокач Сергей 2 2
|Данилина Марианна 24 2
|Шакманас Алгирдас 40 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Сиркин Александр 5 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Афонина Наталья 1 1
|Кульвинский Артем 4 1
|Толкачев Алексей 6 1
|Purpura Stephen - Пурпура Штефен 1 1
|Кузьмин Кирилл 6 1
|Степаненко Василий 42 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Адрова Светлана 5 1
|Станкевич Лариса 1 1
|Анисцына Вера 2 1
|Смирнов Дмитрий 94 1
|Тятюшев Максим 109 1
|Bloomberg 1314 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 1
|РБК Инновации 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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