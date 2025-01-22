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Синара ГК Sinara Group

Синара ГК - Sinara Group

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.


22.01.2025 «Синара-Девелопмент» внедрила цифровую систему управления строительством с поддержкой BIM-технологии

Компания «Синара-Девелопмент» совместно с компанией «Содис Лаб» (резидент «Сколково») завершила реализацию грантового проекта по внедрению цифровой системы управления строительством, которая охватывает в
21.10.2024 Банковская группа «Синара» и Udmpay подписали соглашение о сотрудничестве

Банковская группа «Синара» и Udmpay подписали соглашение о взаимном сотрудничестве и стратегическом развитии. Со
30.09.2024 Банк «Синара» внедрил технологию Smart Engines для распознавания рукописных текстов

Банк «Синара» интегрировал технологию распознавания рукописных текстов от отечественного разработчика AI-решений Smart Engines. Искусственный интеллект автоматически извлекает данные адреса из рукопи
16.07.2024 Банк «Синара» повышает качество клиентских данных с помощью решения HFLabs

Банк «Синара» и HFLabs совместно работают над повышением качества клиентских данных. Теперь банк использует программное решение «Единый клиент», чтобы следить за достоверностью, полнотой и актуальнос
09.07.2024 «СКБ Контур» и банк «Синара» подписали соглашение о сотрудничестве ​

«СКБ Контур» и банк «Синара» подписали партнерское соглашение, направленное на совместную работу по эффективному и
08.07.2024 «СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о совместной работе по масштабируемости бизнес-процессов

«СКБ Контур» и группа «Синара» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на повышение операционной эффективности и масштабируемости бизнес-процессов в рамках построения скоринговых моделей и мод
04.07.2024 Банк «Синара» подключился к универсальному QR-коду от НСПК

Банк «Синара» успешно провел первую оплату в рамках тестирования универсального QR-кода НСПК в одном из центров красоты Екатеринбурга. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара». Унив
23.04.2024 Банк «Синара» развивает безбумажные технологии в офисах нового формата
15.04.2024 Банк «Синара»: три четверти россиян оплачивают покупки банковской картой

В начале апреля 2024 г. Samsung Pay перестал поддерживать карты «Мир», а приложения Mir Pay и «СБПэй» удалили из Google Play. Однако безналичная оплата остается самой популярной в России. Банк «Синара» провел опрос среди клиентов и выяснил, как они оплачивают покупки. Более 75% россиян чаще всего оплачивают покупки банковской картой. Оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (С
08.04.2024 Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна»

«Софтлайна» «Софтлайн» раскрыл название институционального инвестора, который в конце 2023 г. вложился в капитал компании параллельно с проведением ей SPO (вторичного размещения акций). Им стал банк «Синара» (в лице своего подразделения - ECM & Private Equity), который приобрел 3,8% акций. Сумма сделки не сообщается, но если она происходила по цене проведения SPO 140 руб. за одну акцию, то

04.04.2024 SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль»

Разработчик финтех-сервисов «Синара Лаб» (банковская группа «Синара») и российская ИТ-компания SimbirSoft сообщили о партнерстве по внедрению программного продукта «Цифровой рубль» в интернет-банках и мобильных банк
29.02.2024 Банк «Синара» автоматизировал CRM-систему нового инвестиционного направления на базе Elma365

Банк «Синара» автоматизировал новое инвестиционное направление с помощью Low-code-платформы Elma365. Сроки были достаточно сжатыми, при этом всю ИТ-инфраструктуру нужно было разворачивать с нуля. Про
18.12.2023 Клиентам банка «Синара» стали доступны стикеры для бесконтактной оплаты

Банк «Синара» начал выпускать платежные стикеры с NFC-чипом для бесконтактной оплаты. Стикером можно пользоваться во всех терминалах с бесконтактной оплатой, а также снимать наличные и пополнять счет
19.10.2023 Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles

Банк «Синара» запустил канал Stories в мобильном приложении для продвижения своих продуктов. За полгода конверсия в продажу в новом канале достигла 5%. Получить такой результат помог опыт компании Ru
25.08.2023 Банк «Синара» запустил операции с юанем в мобильном приложении

Банк «Синара» расширяет перечень валют, доступных для переводов. Теперь клиенты-физические лица могут легко открывать счета или вклады, осуществлять конверсионные операции и переводить денежные средс
02.08.2023 Банк «Синара» обновил дизайн своего сайта

Банк «Синара» обновил дизайн своего сайта. Новый облик сайта банка «Синара» выполнен в лаконичном стиле, улучшена навигация и реализован комфортный поиск необходимой информации, продуктов и ба
15.06.2023 Банк «Синара» значительно сократил потребление бумаги благодаря цифровым технологиям

Банк «Синара» в перспективе намерен полностью отказаться от бумаги при заключении договоров с клиентами. Это не только намного быстрее и удобнее за счет экономии времени на печати и подписании каждой
11.10.2022 «Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России

Банк «Синара» (ранее — «СКБ-банк») модернизировал систему управления ИТ-инфраструктурой, расширив использование линейки продуктов Naumen: Naumen Service Desk, Naumen Business Service Monitoring и Nau
04.08.2022 Банки группы «Синара» формируют налоговую отчетность с помощью решения R-Style Softlab

R-Style Softlab объявила о завершении проектов в кредитно-финансовых учреждениях группы «Синара» — банке «Синара» (бывший «СКБ банк») и Газэнергобанке. Оба этих банка теперь рассчитывают налог на прибыль с помощью специализированного модуля из состава программного комплекса

13.07.2022 Банк «Синара» сделал доступными платежи в пользу госорганов через СБП

Банк «Синара» (ранее СКБ-банк) провел пилотные C2G-операции через Систему быстрых платежей (СБП) и сделал их доступными для своих клиентов. Сервис реализован в соответствии со всеми стандартами безоп
21.03.2022 Банк «Синара» начал выпускать цифровые карты «Мир»

Банк «Синара» (ранее – СКБ-банк) начал эмиссию цифровых банковских карт платежной системы «Мир» в интернет-банке. Оформить цифровую карту Mir Privilege Digital без физического носителя на базе тарифн
07.07.2021 ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия»

«Трубная металлургическая компания» (ТМК), группа «Синара» и «Террасофт Россия» подписали генеральное соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве
08.07.2019 «Синара» и фирма «1С» усилят взаимодействие по внедрению систем на основе «1С:Предприятия»

На площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2019» группа «Синара» и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий. Свои подписи на документе поставили директор по экономике и финансам группы «Синара
26.09.2017 I-Retail привлекла 120 млн рублей от группы «Синара»

I-Retail, разработчик и поставщик кассовых и мобильных решений для предприятий МСБ в розничной торговле, привлекла 120 млн рублей. Инвестором выступила группа «Синара», объединяющая 18 предприятий различной отраслевой направленности, в том числе, инвестиционную компанию. По итогам сделки новому инвестору принадлежит 24,99% i-Retail. Долей 75,01% владе
27.06.2014 Группа Синара: СЭД – это связующее звено информационных процессов

CNews: Какова структура ИТ-системы Группы Синара? Сергей Востряков: Группа Синара объединяет предприятия различных отраслей. Ключевыми направлениями являются жел

Публикаций - 101, упоминаний - 114

Синара ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 17
8217 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 9
Ростелеком 9705 8
Yandex - Яндекс 7347 8
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 8
МегаФон 8814 7
SimbirSoft - СимбирСофт 75 7
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 7
Ланит Интеграция 190 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 6
Schneider Electric Secure Power 65 6
Центр2М - Center2М 66 6
Rimini Street 58 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 6
Такском - Taxcom 240 6
Schneider Electric 575 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 6
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 6
АйТи Бастион - IT Bastion 100 6
Ситилабс 44 6
Softline - Софтлайн 2813 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 5
Hoff Tech - Хофф Тех 41 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 5
Polymedia - Полимедиа 138 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 4
Diasoft - Диасофт 871 4
Прогноз 1651 4
Центр развития цифровых технологий 12 4
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 4
Softline Holding - Noventiq 59 4
Softline Projects - Софтлайн проекты 31 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 47
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 24
ГПБ - Газпромбанк 1084 21
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 16
РЖД - Российские железные дороги 1904 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 14
Синара Банк - ДелоБанк 35 13
Альфа-Банк 1770 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 12
НСПК - Национальная система платежных карт 813 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 11
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 11
Фора Банк 55 11
Ингосстрах СПАО 421 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 10
Абсолют Банк 230 10
Альфа-Капитал УК 102 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 9
МКБ - Московский кредитный банк 558 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 9
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 8
36,6 - аптечная сеть 90 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 8
Лента - Сеть розничной торговли 2081 7
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 7
Сургутнефтегаз - СНГ 269 7
Комус 94 7
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 7
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 7
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 6
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Федеральное казначейство России 1772 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 673 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 7 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 438 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 17 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 6
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 30
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5257 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12745 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 18
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1702 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11127 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5344 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4676 12
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1160 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6671 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6557 11
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 10
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 9
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 9
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1С:ERP Управление предприятием 551 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 6
СалютДевайсы - GigaChat 191 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 3
1С:Корпорация 48 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 323 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2032 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 3
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 120 3
ELMA 365 Low-code BPM 109 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
1С:Документооборот КОРП 81 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 563 2
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
Naumen Project Ruler 10 2
Samsung Pay 292 2
Apple Pay 490 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 2
НСПК - СБПэй 43 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Microsoft Office 3736 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 2
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