Синара ГК - Sinara Group

«Синара-Девелопмент» внедрила цифровую систему управления строительством с поддержкой BIM-технологии Компания «Синара-Девелопмент» совместно с компанией «Содис Лаб» (резидент «Сколково») завершила реализацию грантового проекта по внедрению цифровой системы управления строительством, которая охватывает в

Банковская группа «Синара» и Udmpay подписали соглашение о сотрудничестве Банковская группа «Синара» и Udmpay подписали соглашение о взаимном сотрудничестве и стратегическом развитии. Со

Банк «Синара» внедрил технологию Smart Engines для распознавания рукописных текстов Банк «Синара» интегрировал технологию распознавания рукописных текстов от отечественного разработчика AI-решений Smart Engines. Искусственный интеллект автоматически извлекает данные адреса из рукопи

Банк «Синара» повышает качество клиентских данных с помощью решения HFLabs Банк «Синара» и HFLabs совместно работают над повышением качества клиентских данных. Теперь банк использует программное решение «Единый клиент», чтобы следить за достоверностью, полнотой и актуальнос

«СКБ Контур» и банк «Синара» подписали соглашение о сотрудничестве ​ «СКБ Контур» и банк «Синара» подписали партнерское соглашение, направленное на совместную работу по эффективному и

«СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о совместной работе по масштабируемости бизнес-процессов «СКБ Контур» и группа «Синара» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на повышение операционной эффективности и масштабируемости бизнес-процессов в рамках построения скоринговых моделей и мод

Банк «Синара» подключился к универсальному QR-коду от НСПК Банк «Синара» успешно провел первую оплату в рамках тестирования универсального QR-кода НСПК в одном из центров красоты Екатеринбурга. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара». Унив

Банк «Синара»: три четверти россиян оплачивают покупки банковской картой В начале апреля 2024 г. Samsung Pay перестал поддерживать карты «Мир», а приложения Mir Pay и «СБПэй» удалили из Google Play. Однако безналичная оплата остается самой популярной в России. Банк «Синара» провел опрос среди клиентов и выяснил, как они оплачивают покупки. Более 75% россиян чаще всего оплачивают покупки банковской картой. Оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (С

Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна» «Софтлайна» «Софтлайн» раскрыл название институционального инвестора, который в конце 2023 г. вложился в капитал компании параллельно с проведением ей SPO (вторичного размещения акций). Им стал банк «Синара» (в лице своего подразделения - ECM & Private Equity), который приобрел 3,8% акций. Сумма сделки не сообщается, но если она происходила по цене проведения SPO 140 руб. за одну акцию, то

SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль» Разработчик финтех-сервисов «Синара Лаб» (банковская группа «Синара») и российская ИТ-компания SimbirSoft сообщили о партнерстве по внедрению программного продукта «Цифровой рубль» в интернет-банках и мобильных банк

Банк «Синара» автоматизировал CRM-систему нового инвестиционного направления на базе Elma365 Банк «Синара» автоматизировал новое инвестиционное направление с помощью Low-code-платформы Elma365. Сроки были достаточно сжатыми, при этом всю ИТ-инфраструктуру нужно было разворачивать с нуля. Про

Клиентам банка «Синара» стали доступны стикеры для бесконтактной оплаты Банк «Синара» начал выпускать платежные стикеры с NFC-чипом для бесконтактной оплаты. Стикером можно пользоваться во всех терминалах с бесконтактной оплатой, а также снимать наличные и пополнять счет

Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles Банк «Синара» запустил канал Stories в мобильном приложении для продвижения своих продуктов. За полгода конверсия в продажу в новом канале достигла 5%. Получить такой результат помог опыт компании Ru

Банк «Синара» запустил операции с юанем в мобильном приложении Банк «Синара» расширяет перечень валют, доступных для переводов. Теперь клиенты-физические лица могут легко открывать счета или вклады, осуществлять конверсионные операции и переводить денежные средс

Банк «Синара» обновил дизайн своего сайта Банк «Синара» обновил дизайн своего сайта. Новый облик сайта банка «Синара» выполнен в лаконичном стиле, улучшена навигация и реализован комфортный поиск необходимой информации, продуктов и ба

Банк «Синара» значительно сократил потребление бумаги благодаря цифровым технологиям Банк «Синара» в перспективе намерен полностью отказаться от бумаги при заключении договоров с клиентами. Это не только намного быстрее и удобнее за счет экономии времени на печати и подписании каждой

«Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России Банк «Синара» (ранее — «СКБ-банк») модернизировал систему управления ИТ-инфраструктурой, расширив использование линейки продуктов Naumen: Naumen Service Desk, Naumen Business Service Monitoring и Nau

Банки группы «Синара» формируют налоговую отчетность с помощью решения R-Style Softlab R-Style Softlab объявила о завершении проектов в кредитно-финансовых учреждениях группы «Синара» — банке «Синара» (бывший «СКБ банк») и Газэнергобанке. Оба этих банка теперь рассчитывают налог на прибыль с помощью специализированного модуля из состава программного комплекса

Банк «Синара» сделал доступными платежи в пользу госорганов через СБП Банк «Синара» (ранее СКБ-банк) провел пилотные C2G-операции через Систему быстрых платежей (СБП) и сделал их доступными для своих клиентов. Сервис реализован в соответствии со всеми стандартами безоп

Банк «Синара» начал выпускать цифровые карты «Мир» Банк «Синара» (ранее – СКБ-банк) начал эмиссию цифровых банковских карт платежной системы «Мир» в интернет-банке. Оформить цифровую карту Mir Privilege Digital без физического носителя на базе тарифн

ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия» «Трубная металлургическая компания» (ТМК), группа «Синара» и «Террасофт Россия» подписали генеральное соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве

«Синара» и фирма «1С» усилят взаимодействие по внедрению систем на основе «1С:Предприятия» На площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2019» группа «Синара» и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий. Свои подписи на документе поставили директор по экономике и финансам группы «Синара

I-Retail привлекла 120 млн рублей от группы «Синара» I-Retail, разработчик и поставщик кассовых и мобильных решений для предприятий МСБ в розничной торговле, привлекла 120 млн рублей. Инвестором выступила группа «Синара», объединяющая 18 предприятий различной отраслевой направленности, в том числе, инвестиционную компанию. По итогам сделки новому инвестору принадлежит 24,99% i-Retail. Долей 75,01% владе