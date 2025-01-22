Синара ГК Sinara Group
Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.
|22.01.2025
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«Синара-Девелопмент» внедрила цифровую систему управления строительством с поддержкой BIM-технологии
Компания «Синара-Девелопмент» совместно с компанией «Содис Лаб» (резидент «Сколково») завершила реализацию грантового проекта по внедрению цифровой системы управления строительством, которая охватывает в
|21.10.2024
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Банковская группа «Синара» и Udmpay подписали соглашение о сотрудничестве
Банковская группа «Синара» и Udmpay подписали соглашение о взаимном сотрудничестве и стратегическом развитии. Со
|30.09.2024
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Банк «Синара» внедрил технологию Smart Engines для распознавания рукописных текстов
Банк «Синара» интегрировал технологию распознавания рукописных текстов от отечественного разработчика AI-решений Smart Engines. Искусственный интеллект автоматически извлекает данные адреса из рукопи
|16.07.2024
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Банк «Синара» повышает качество клиентских данных с помощью решения HFLabs
Банк «Синара» и HFLabs совместно работают над повышением качества клиентских данных. Теперь банк использует программное решение «Единый клиент», чтобы следить за достоверностью, полнотой и актуальнос
|09.07.2024
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«СКБ Контур» и банк «Синара» подписали соглашение о сотрудничестве
«СКБ Контур» и банк «Синара» подписали партнерское соглашение, направленное на совместную работу по эффективному и
|08.07.2024
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«СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о совместной работе по масштабируемости бизнес-процессов
«СКБ Контур» и группа «Синара» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на повышение операционной эффективности и масштабируемости бизнес-процессов в рамках построения скоринговых моделей и мод
|04.07.2024
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Банк «Синара» подключился к универсальному QR-коду от НСПК
Банк «Синара» успешно провел первую оплату в рамках тестирования универсального QR-кода НСПК в одном из центров красоты Екатеринбурга. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара». Унив
|23.04.2024
|Банк «Синара» развивает безбумажные технологии в офисах нового формата
|15.04.2024
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Банк «Синара»: три четверти россиян оплачивают покупки банковской картой
В начале апреля 2024 г. Samsung Pay перестал поддерживать карты «Мир», а приложения Mir Pay и «СБПэй» удалили из Google Play. Однако безналичная оплата остается самой популярной в России. Банк «Синара» провел опрос среди клиентов и выяснил, как они оплачивают покупки. Более 75% россиян чаще всего оплачивают покупки банковской картой. Оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (С
|08.04.2024
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Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна»
«Софтлайна» «Софтлайн» раскрыл название институционального инвестора, который в конце 2023 г. вложился в капитал компании параллельно с проведением ей SPO (вторичного размещения акций). Им стал банк «Синара» (в лице своего подразделения - ECM & Private Equity), который приобрел 3,8% акций. Сумма сделки не сообщается, но если она происходила по цене проведения SPO 140 руб. за одну акцию, то
|04.04.2024
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SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль»
Разработчик финтех-сервисов «Синара Лаб» (банковская группа «Синара») и российская ИТ-компания SimbirSoft сообщили о партнерстве по внедрению программного продукта «Цифровой рубль» в интернет-банках и мобильных банк
|29.02.2024
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Банк «Синара» автоматизировал CRM-систему нового инвестиционного направления на базе Elma365
Банк «Синара» автоматизировал новое инвестиционное направление с помощью Low-code-платформы Elma365. Сроки были достаточно сжатыми, при этом всю ИТ-инфраструктуру нужно было разворачивать с нуля. Про
|18.12.2023
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Клиентам банка «Синара» стали доступны стикеры для бесконтактной оплаты
Банк «Синара» начал выпускать платежные стикеры с NFC-чипом для бесконтактной оплаты. Стикером можно пользоваться во всех терминалах с бесконтактной оплатой, а также снимать наличные и пополнять счет
|19.10.2023
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Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles
Банк «Синара» запустил канал Stories в мобильном приложении для продвижения своих продуктов. За полгода конверсия в продажу в новом канале достигла 5%. Получить такой результат помог опыт компании Ru
|25.08.2023
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Банк «Синара» запустил операции с юанем в мобильном приложении
Банк «Синара» расширяет перечень валют, доступных для переводов. Теперь клиенты-физические лица могут легко открывать счета или вклады, осуществлять конверсионные операции и переводить денежные средс
|02.08.2023
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Банк «Синара» обновил дизайн своего сайта
Банк «Синара» обновил дизайн своего сайта. Новый облик сайта банка «Синара» выполнен в лаконичном стиле, улучшена навигация и реализован комфортный поиск необходимой информации, продуктов и ба
|15.06.2023
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Банк «Синара» значительно сократил потребление бумаги благодаря цифровым технологиям
Банк «Синара» в перспективе намерен полностью отказаться от бумаги при заключении договоров с клиентами. Это не только намного быстрее и удобнее за счет экономии времени на печати и подписании каждой
|11.10.2022
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«Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России
Банк «Синара» (ранее — «СКБ-банк») модернизировал систему управления ИТ-инфраструктурой, расширив использование линейки продуктов Naumen: Naumen Service Desk, Naumen Business Service Monitoring и Nau
|04.08.2022
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Банки группы «Синара» формируют налоговую отчетность с помощью решения R-Style Softlab
R-Style Softlab объявила о завершении проектов в кредитно-финансовых учреждениях группы «Синара» — банке «Синара» (бывший «СКБ банк») и Газэнергобанке. Оба этих банка теперь рассчитывают налог на прибыль с помощью специализированного модуля из состава программного комплекса
|13.07.2022
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Банк «Синара» сделал доступными платежи в пользу госорганов через СБП
Банк «Синара» (ранее СКБ-банк) провел пилотные C2G-операции через Систему быстрых платежей (СБП) и сделал их доступными для своих клиентов. Сервис реализован в соответствии со всеми стандартами безоп
|21.03.2022
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Банк «Синара» начал выпускать цифровые карты «Мир»
Банк «Синара» (ранее – СКБ-банк) начал эмиссию цифровых банковских карт платежной системы «Мир» в интернет-банке. Оформить цифровую карту Mir Privilege Digital без физического носителя на базе тарифн
|07.07.2021
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ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия»
«Трубная металлургическая компания» (ТМК), группа «Синара» и «Террасофт Россия» подписали генеральное соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве
|08.07.2019
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«Синара» и фирма «1С» усилят взаимодействие по внедрению систем на основе «1С:Предприятия»
На площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2019» группа «Синара» и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий. Свои подписи на документе поставили директор по экономике и финансам группы «Синара
|26.09.2017
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I-Retail привлекла 120 млн рублей от группы «Синара»
I-Retail, разработчик и поставщик кассовых и мобильных решений для предприятий МСБ в розничной торговле, привлекла 120 млн рублей. Инвестором выступила группа «Синара», объединяющая 18 предприятий различной отраслевой направленности, в том числе, инвестиционную компанию. По итогам сделки новому инвестору принадлежит 24,99% i-Retail. Долей 75,01% владе
|27.06.2014
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Группа Синара: СЭД – это связующее звено информационных процессов
CNews: Какова структура ИТ-системы Группы Синара? Сергей Востряков: Группа Синара объединяет предприятия различных отраслей. Ключевыми направлениями являются жел
Синара ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Батай Илья 55 17
|Копысов Виталий 61 11
|Позднякова Ксения 25 11
|Тульчинский Станислав 57 11
|Натрусов Артем 284 10
|Шадаев Максут 1010 10
|Лежнев Федор 28 10
|Гребеник Геннадий 38 10
|Нестеров Алексей 143 9
|Меденцев Константин 97 9
|Мураховский Эдуард 38 9
|Демидов Сергей 127 9
|Леонов Алексей 79 9
|Пашинский Сергей 16 9
|Коресталев Андрей 15 9
|Рылеев Денис 16 9
|Крутько Иван 21 9
|Макевнин Борис 44 8
|Гришин Дмитрий 208 8
|Карпунин Алексей 49 8
|Пшиченко Дмитрий 46 8
|Петров Артем 24 8
|Сотин Денис 205 7
|Кузьмина Ирина 18 7
|Воронин Павел 136 7
|Ефёров Алексей 44 7
|Аксенов Олег 44 7
|Чаркин Евгений 296 7
|Абакумов Евгений 205 7
|Ульянов Николай 112 7
|Гимранов Ринат 122 6
|Трофимова Людмила 50 6
|Горчаков Денис 48 6
|Степченков Максим 65 6
|Рубин Адар 47 6
|Лебедев Антон 51 6
|Ежов Василий 42 6
|Урьяс Вадим 98 6
|Саркисов Тигран 35 6
|Шойтов Александр 78 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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