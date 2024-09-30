Банк «Синара» внедрил технологию Smart Engines для распознавания рукописных текстов

Банк «Синара» интегрировал технологию распознавания рукописных текстов от отечественного разработчика AI-решений Smart Engines. Искусственный интеллект автоматически извлекает данные адреса из рукописных и напечатанных штампов. Высокая точность и скорость извлечения рукописного текста делают онбординг клиентов и оформление банковских услуг более быстрыми и комфортными. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В офисах Банка «Синара» используется программный продукт Smart Engines для распознавания документов - Smart ID Engine. При сканировании рукописный текст автоматически вносится в соответствующие поля заявления на открытие счета или получения иных банковских услуг. Теперь решение позволяет извлекать данные из штампов.

Искусственный интеллект Smart Engines распознает текст не только в печатных штампах, но и тех, которые заполнены от руки. Время обработки страницы на мобильном устройстве составляет 0,4 секунды. В серверных решениях без применения GPU можно распознавать десятки страниц в секунду.

Высокая скорость распознавания рукописного текста достигается за счет применения созданных учеными Smart Engines 4.6 битных нейросетей. Они лежат в основе фирменной OCR технологии компании, которая обеспечивает распознавание печатного и рукописного текста на страницах документов.

Интегрированная технология является on-premise решением. В процессе распознавания изображения документов не передаются в сторонние сервисы и облачным верификаторам, что обеспечивает безопасность обработки данных.

Это новая веха многолетнего сотрудничества Банка «Синара» и Smart Engines. Ранее банк внедрил другие программные продукты ИИ-разработчика. В частности, Банк «Синара» первым из клиентов Smart Engines начал использовать технологию распознавания QR-кодов в мобильном приложении. Для оплаты и совершения переводов клиентам банка доступно распознавание номеров телефонов и банковских карт.