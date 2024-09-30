Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Банк «Синара» внедрил технологию Smart Engines для распознавания рукописных текстов

Банк «Синара» интегрировал технологию распознавания рукописных текстов от отечественного разработчика AI-решений Smart Engines. Искусственный интеллект автоматически извлекает данные адреса из рукописных и напечатанных штампов. Высокая точность и скорость извлечения рукописного текста делают онбординг клиентов и оформление банковских услуг более быстрыми и комфортными. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В офисах Банка «Синара» используется программный продукт Smart Engines для распознавания документов - Smart ID Engine. При сканировании рукописный текст автоматически вносится в соответствующие поля заявления на открытие счета или получения иных банковских услуг. Теперь решение позволяет извлекать данные из штампов.

Искусственный интеллект Smart Engines распознает текст не только в печатных штампах, но и тех, которые заполнены от руки. Время обработки страницы на мобильном устройстве составляет 0,4 секунды. В серверных решениях без применения GPU можно распознавать десятки страниц в секунду.

Высокая скорость распознавания рукописного текста достигается за счет применения созданных учеными Smart Engines 4.6 битных нейросетей. Они лежат в основе фирменной OCR технологии компании, которая обеспечивает распознавание печатного и рукописного текста на страницах документов.

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации
Маркет

Интегрированная технология является on-premise решением. В процессе распознавания изображения документов не передаются в сторонние сервисы и облачным верификаторам, что обеспечивает безопасность обработки данных.

Это новая веха многолетнего сотрудничества Банка «Синара» и Smart Engines. Ранее банк внедрил другие программные продукты ИИ-разработчика. В частности, Банк «Синара» первым из клиентов Smart Engines начал использовать технологию распознавания QR-кодов в мобильном приложении. Для оплаты и совершения переводов клиентам банка доступно распознавание номеров телефонов и банковских карт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть

Новый способ обмануть россиян. Мошенники стали чаще похищать деньги, попросив обновить приложение

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы

Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024

ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: