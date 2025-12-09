Разделы

HRM Talent management Управление талантами Управление развитием талантов Адаптация сотрудников Онбординг, onboarding


СОБЫТИЯ

09.12.2025 Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя 1
08.12.2025 В 47% компаний адаптация новых сотрудников помогла снизить текучесть кадров 1
Рынок HR Tech 2025 1
04.12.2025 Orlime Digital представила Orlime AI — цифрового сотрудника для автоматизации процессов внутри компаний 1
02.12.2025 iSpring в топ-3 решений для HRTech и EdTech на российском рынке по версии CNews 1
01.12.2025 «Корус Консалтинг» добавил на B2B-портал «Центра снабжения ДВ» инструменты для планирования продаж, онбординга и быстрого кредитования 1
28.11.2025 Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics 3
25.11.2025 HeadHunter запускает ИИ-ассистента для рекрутеров 1
24.11.2025 В ALD Pro появился встроенный ИИ-помощник для системных администраторов 1
24.11.2025 Nord Clan разработала пилотную версию решения «Меняй и живи» для компании «Плюс» 1
24.11.2025 «Корус Консалтинг» обновил HRM-платформу K-Team для «Топ-Сервис» 2
20.11.2025 GigaChat ускоряет анализ резюме и онбординг в ВЭБ.РФ 1
20.11.2025 RFaces объявила о ребрендинге 1
12.11.2025 «ВейвАксесс» ускорила онбординг на 30% с локальным чат-ботом на основе ИИ 2
05.11.2025 «МТС ID для бизнеса» автоматизировала процесс верификации в сервисе «Финсеть.рф» 1
01.11.2025 «Софтлайн Решения» предоставила крупной производственной компании платформу UEMaaS 1
29.10.2025 Minervasoft: спрос на проекты менеджмента знаний вырос в два раза в 2025 году 1
28.10.2025 Функциональные обновления PRM Online сокращают операционные издержки и ускоряют бизнес-процессы пользователей 1
27.10.2025 CorpSoft24 обогатил продуктовый портфель аналитикой Modus 1
23.10.2025 «Труконф» представил модуль для интеграции с Telegram, ChatGPT и другими решениями 1
22.10.2025 Власти проверят «Авито», «Яндекс», «Касперского», «Ланит» на способность тратить деньги и силы на ИТ-образование 1
14.10.2025 ИИ-тренер помог Prodex в шесть раз ускорить выход новых сотрудников на целевую конверсию 1
09.10.2025 Цифровизация HR 1
08.10.2025 «А101» запустил мини-апп с реферальной программой для жителей 1
26.09.2025 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября 1
25.09.2025 Вышла новая версия российской интегрированной среды разработки OpenIDE 2025.1 1
17.09.2025 55% руководителей называют высокую стоимость главным барьером цифровизации бизнеса 1
12.09.2025 Lamoda изменила процесс выхода на маркетплейс 2
Владимир Верещагин, ИТ-холдинг T1: Совместимость решений — один из главных вызовов при внедрении заказного ПО 1
Юлия Ларина, «Нота»: Построить партнерскую сеть сразу для всех продуктов – сверхзадача 1
Наша платформа — как CRM для рекрутеров: они загружают данные, а потом начинается магия 1
Эпоха HCM: как автоматизация HR-процессов помогает развиваться бизнесу 1
05.09.2025 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября 1
03.09.2025 Что дают корпоративные LMS бизнесу и сотрудникам 1
27.08.2025 Norbit HRM — корпоративная HR-платформа нового поколения 1
21.08.2025 Intelvision внедряет сервисы Getvalet на платформе цифрового здания DigiBMS 1
19.08.2025 «Детский мир» и ITFB Group автоматизировали HR-коммуникации 1
19.08.2025 Работодатели рассказали, что в вакансиях отталкивает кандидатов 1
15.08.2025 Kokoc Group: что бизнес ждет от аутстаффинга 1
05.08.2025 Обновление Bi.Zone PAM 2.3: механизм «второй руки» для двойного контроля и снижения рисков 1

Публикаций - 190, упоминаний - 206

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

8983 23
SAP SE 5426 13
Telegram Group 2571 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 12
Oracle Corporation 6867 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 8
Microsoft Corporation 25236 6
Diasoft - Диасофт 1021 6
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 37 6
Корус Консалтинг ГК 1334 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 6
Yandex - Яндекс 8434 5
Directum - Директум 1164 5
Softline - Софтлайн 3261 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 305 4
Ростелеком 10306 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 3
VK - Mail.ru Group 3532 3
Ростелеком - РТЛабс 182 3
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 3
Naumen - Наумен 684 3
Amazon Inc - Amazon.com 3132 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 301 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 2
1С Mirapolis - Мираполис 24 2
LogLogic 7 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 2
Samsung Electronics 10625 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
Accenture plc 693 2
Intel Corporation 12541 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 2
SAP CIS - САП СНГ 863 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 8
РЖД - Российские железные дороги 2001 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 6
Почта России ПАО 2245 6
Русагро Группа Компаний 339 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 4
Синара ГК - Sinara Group 115 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
Газпром нефть 670 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 3
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 3
Связной ГК 1384 3
Ингосстрах СПАО 451 3
Superjob - Суперджоб 704 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 3
Visa International 1972 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 3
Кофемания 70 2
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 2
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 7 2
Walmart - Wal-Mart Stores 389 2
Газпром ПАО 1416 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 41 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 6 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 80 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 93 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 100
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 76
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 74
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 40
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 37
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 34
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1488 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 32
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 30
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 571 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 27
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 26
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 23
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 23
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 21
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 20
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 998 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 18
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 16
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 15
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1153 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 7
Google Android 14679 6
Apple iOS 8242 6
Microsoft Office 3952 6
Linux OS 10896 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 652 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 253 4
Oracle Java - язык программирования 3328 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 4
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 72 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 4
1С:ERP Управление предприятием 712 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 4
VK Teams 80 3
VK RuStore - Рустор 507 3
Oracle Taleo Cloud Service 25 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 77 3
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 87 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 3
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 62 3
Microsoft Windows 16327 3
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 367 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 207 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 3
VK HR Tek 53 2
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 15 2
OpenAI - ChatGPT 521 2
WebSoft HCM 13 2
Корус Консалтинг - K-Team HRM 48 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 189 2
FreePik 1435 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
МегаФон - Nexign Neon HRM 18 2
Google YouTube - Видеохостинг 2885 2
Большакова Марина 6 3
Бодягина Лариса 8 3
Дегтярева Дарья 3 3
Чалов Антон 3 3
Ружицкая Елена 3 3
Половцева Елена 3 3
Ананьева Татьяна 10 3
Суханов Алексей 6 3
Писаренко Николай 3 2
Шуваева Виктория 5 2
Зунина Наталья 2 2
Ямникова Ольга 4 2
Конева Татьяна 19 2
Евдолюк Юрий 3 2
Хохлова Анна 2 2
Якушков Михаил 2 2
Сафиулин Александр 3 2
Миненкова Валерия 4 2
Клименко Алла 2 2
Боровская Анастасия 40 2
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 2
Пименова Мария 4 2
Юрманова Галина 2 2
Глазков Александр 148 2
Муллахметова Гузель 11 2
Нагорнов Иван 7 2
Салихова Елена 4 2
Корольков Алексей 5 2
Фрол Борис 2 2
Сугак Станислав 2 2
Позолотина Елена 3 2
Анохина Анна 2 2
Хруслова Галина 2 2
Гусев Михаил 25 2
Касперский Евгений 330 2
Лысенко Степан 5 2
Чувакин Антон 3 2
Шадаев Максут 1146 2
Галкин Николай 121 2
Киселёв Алексей 80 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
Европа 24634 5
Америка Латинская 1880 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Ближний Восток 3030 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Казахстан - Республика 5792 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Армения - Республика 2368 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Израиль 2784 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Узбекистан - Республика 1869 2
Нидерланды 3631 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
Тихий океан - Берингово море - Командорские острова 12 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 1
Индия - Bharat 5697 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 69
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 25
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 21
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 19
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 15
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 13
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 354 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 11
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 10
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 593 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 8
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 8
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 358 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 7
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 6
Аудит - аудиторский услуги 3111 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 6
Инфобизнес 24 1
Программные продукты и системы 2 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Bloomberg 1417 1
Forbes - Форбс 910 1
Wikipedia - Википедия 585 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Harvard Business Review 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
Gartner - Гартнер 3608 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
Fortune Business Insights 23 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Forbes Global 2000 49 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
CNews Инновация года - награда 133 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 5
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 3
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 3
РШУ - Русская школа управления 43 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
Samsung IT Школа 11 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
1С:Проект года 28 2
День молодёжи - 27 июня 998 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Роснано - Роснано Школьная лига 1 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
