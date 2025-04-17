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БНТУ Белорусский национальный технический университет
Белорусский национальный технический университет — участник инженерного образования в Республике Беларусь. Университет основан в 1920 году, когда был образован Белорусский политехнический институт. Университет выпустил более 200 тыс. специалистов и по праву является одним из самых крупных и старейших вузов Беларуси. Вуз имеет статус национального. БНТУ объединяет 17 факультетов, 9 колледжей, 6 институтов, 32 научно-исследовательских лаборатории, Научно-технологический парк, 20 инновационных предприятий, стартап-школу и опытный завод.
БНТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 2
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
|Старожук Евгений 2 1
|Ермаков Антон 13 1
|Романов Александр 13 1
|Зуев Евгений 4 1
|Алфёров Жорес 57 1
|Ежова Марина 1 1
|Достанко Анатолий 3 1
|Резник Вадим 1 1
|Шпак Виталий 29 1
|Нерода Михаил 1 1
|БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
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