БНТУ - Белорусский национальный технический университет

Белорусский национальный технический университет — участник инженерного образования в Республике Беларусь. Университет основан в 1920 году, когда был образован Белорусский политехнический институт. Университет выпустил более 200 тыс. специалистов и по праву является одним из самых крупных и старейших вузов Беларуси. Вуз имеет статус национального. БНТУ объединяет 17 факультетов, 9 колледжей, 6 институтов, 32 научно-исследовательских лаборатории, Научно-технологический парк, 20 инновационных предприятий, стартап-школу и опытный завод.