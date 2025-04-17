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БНТУ Белорусский национальный технический университет

БНТУ - Белорусский национальный технический университет

Белорусский национальный технический университет — участник инженерного образования в Республике Беларусь. Университет основан в 1920 году, когда был образован Белорусский политехнический институт. Университет выпустил более 200 тыс. специалистов и по праву является одним из самых крупных и старейших вузов Беларуси. Вуз  имеет статус национального. БНТУ объединяет 17 факультетов, 9 колледжей, 6 институтов, 32 научно-исследовательских лаборатории, Научно-технологический парк, 20 инновационных предприятий, стартап-школу и опытный завод.


17.04.2025 Comindware и Agizo объявили о стратегическом партнерстве для развития рынка low-code-решений в Белоруссии 1
11.06.2024 БрГТУ и Comindware объявляют о сотрудничестве в области образования и технологий управления бизнес-процессами 2
04.10.2022 В Белоруссии техническое обучение будет проходить с опорой на российские технологии 4
09.08.2022 ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре 1
28.05.2009 РТС открыла центр компетенций в СПбГПУ 2
27.01.2009 Белорусские школьники станут получать стипендии Жореса Алферова 1
28.11.2008 Иностранцы предпочитают учить русский язык в Беларуси 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

БНТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Comindware - Колловэар 161 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Болид НВП - Bolid 91 1
СТУ - Современные технологии управления ГК 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 1
Синара ГК - Sinara Group 103 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Алферовский фонд 4 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1270 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3007 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 593 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1740 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 1
Трансфер технологий 152 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8779 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1902 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 71 1
PTC MathCAD 24 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
МГТУ Формула Студент - Bauman Racing Team 3 1
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 1
Старожук Евгений 2 1
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Зуев Евгений 4 1
Алфёров Жорес 57 1
Ежова Марина 1 1
Достанко Анатолий 3 1
Резник Вадим 1 1
Шпак Виталий 29 1
Нерода Михаил 1 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 615 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 34 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 12 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 116 1
РАН - Российская академия наук 1914 1
БГУ - Белорусский государственный университет 32 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 4 1
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 8 1
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