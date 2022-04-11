«РОББО Классы» поставили в 170 школ за год

За прошедший год производитель робототехнических конструкторов из Петербурга «РОББО» поставил свыше 170 Инженерных классов в школы России и зарубежья. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Всего с использованием оборудования и по образовательным материалам «РОББО» теперь смогут обучаться школьники более 470 муниципальных и частных школ. Об этом CNews сообщили представители «РОББО».

Инженерные классы «РОББО» предназначены для организации уроков технологии в школах, а также проведения опытов и реализации практических проектов в рамках других дисциплин. В комплект каждого из них входит аппаратное обеспечение собственного производства «РОББО», включая робототехнические конструкторы и оборудование для 3D-прототипирования, программное обеспечение и учебно-методические материалы. Программы «РОББО» разработаны по международным стандартам STEM-образования и могут быть легко адаптированы к специфике любой региональной образовательной системы.

За последний год инженерные инновационные классы появились в более чем 170 школах России, Белоруссии и Японии. Объем продаж увеличился в три раза — такую динамику руководство компании связывает с растущей популярностью отечественной образовательной робототехники на международном рынке. В частности, в Белоруссии было закуплено 150 «РОББО Классов». Локальным партнером выступила компания «Обучение и инновации», выигравшая конкурс Министерства образования Республики Беларусь по поставке оборудования для STEM- классов. Учебные материалы были адаптированы к специфике регионального рынка совместно с Национальным техническим университетом Белоруссии.

«Мы видим быстро растущий интерес со стороны иностранных образовательных учреждений к нашим продуктам, — сказал основатель и продюсер «РОББО» Павел Фролов. — Особенно в тех регионах, где заметен дефицит квалифицированных ИТ-специалистов. Так, по оценкам аналитиков, в последний год около 80% белорусских ИТ-компаний столкнулись с кадровым голодом. При этом именно ИТ-сектор долгие годы оставался ключевым драйвером роста экономики страны. Поэтому в Беларуси востребованы продукты и программы, которые позволят усилить кадровый резерв ИТ-специалистов».

«Поставка “РОББО Классов” даст возможность равного доступа к передовому технологическому образованию для детей из различных регионов страны. С новым оборудованием они смогут осваивать востребованные профессии будущего, такие как инженер-робототехник и инновационный предприниматель, и готовиться к различным конкурсам технического творчества», — отметил Сергей Балбуцкий, генеральный директор ООО «Обучение и инновации».

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«РОББО» – российский разработчик образовательной робототехники на открытом программном и аппаратном обеспечении. Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты РОББО разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям и Минпромторга России. С помощью ROBBO обучается более 100 тыс. детей в 400+ школах и 150+ кружках 24 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии и Японии.