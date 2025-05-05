Получите все материалы CNews по ключевому слову
STEM S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика)
STEM и организации, системы, технологии, персоны:
|Phys.org 972 2
|Internet.com 110 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5945 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
|Scientific Reports 22 1
|Dow Jones - Barron's 26 1
|Парламентская газета 28 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357519, в очереди разбора - 758134.
Создано именных указателей - 174017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.