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Индексная книга (каталог) CNews*
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STEM S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика)



05.05.2025 «Т-Банк» включил физику в свои образовательные программы для школьников и студентов 1
12.12.2024 В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту 1
11.12.2024 Хотите оставить свой след в агрономии и стать частью цифровой трансформации сельского хозяйства? 1
15.08.2024 Российские школьники выиграли первую в мире Международную олимпиаду по ИИ. Флаг и название России на награждении были под запретом 1
14.08.2024 Angara Security представила топ ИТ-профессий в кибербезопасности: кто нужен, кого продолжат искать 1
25.06.2024 Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ 1
31.01.2024 Positive Technologies и «Тинькофф» объединяют свою экспертизу для восполнения кадрового голода в сфере кибербезопасности 1
13.12.2023 НИУ ВШЭ, Центральный университет и «Тинькофф» запускают совместную программу бакалавриата для подготовки универсальных ИТ-разработчиков 1
28.11.2023 В России научились управлять БПЛА силой мысли 1
15.06.2023 В одном из американских торговых центров начал работу российский робот-консультант 1
14.06.2023 «Тинькофф» объявил о запуске первого в России частного STEM-университета 1
06.07.2022 «Роббо» расширяет производство обучающих наборов для школ России 1
11.04.2022 «РОББО Классы» поставили в 170 школ за год 1
09.09.2021 Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии 1
08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 1
11.03.2021 К 2030 году количество «мужских» и «женских» стартапов в ОЭЗ «Иннополис» сравняется 1
09.10.2020 Аудиосистема Stem Audio стала доступна в России 1
30.09.2020 Американские ученые объяснили, почему мужчины лучше женщин в ИТ, науке и инженерии 1
14.08.2020 Делать и проверять уроки теперь поможет Google Lens 1
04.06.2020 Япония вложит $2 млн в создание инженерных классов на базе российских технологий 2
27.05.2020 HP Inc. представила новые устройства корпоративного сегмента 1
10.03.2020 Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика 1
06.03.2020 Женщин в ИТ все еще дискриминируют 1
25.07.2019 SAS запустила программу производственной практики для студентов с расстройством аутического спектра 1
02.07.2019 Epam объявил о приобретении разработчика решений для электронного обучения Competentum 1
21.09.2018 AMD: 23–й ежегодный отчет о корпоративной ответственности 1
16.07.2018 Lenovo представила новые рабочие станции семейства ThinkStation P330 1
13.02.2017 Dell анонсировала новые ПК и мониторы для учебных заведений 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 2
25.03.2015 Yota Devices пополнит инженерные кадры победителями студенческой олимпиады «3К» 1
28.04.2014 Российский фонд Maxfield Capital инвестировал в создателя интернета вещей 1
19.03.2014 Николай Никифоров: Программистов, как и спортсменов, надо готовить с самого детства 1
07.03.2014 В московских школах появятся ИТ-классы 1
03.03.2014 Марк Шмулевич: «Развитие робототехники достойно того, чтобы быть отдельным приоритетным направлением господдержки» 1
12.07.2013 Британское космическое агентство откроет 100 тыс. рабочих мест для инженеров 1
03.12.2012 Обама против закона о грин-картах для технических специалистов 1
19.09.2012 США выдаст грин-карты 55 тыс. технических специалистов 1
30.08.2011 Превращаем iPad в замочную скважину 1
01.10.2010 Стволовые клетки: как далеко зашли исследования? 1
18.02.2008 Разработан новый метод получения стволовых клеток 1

Публикаций - 49, упоминаний - 51

STEM и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13103 5
Трафиклэнд 20 5
Intel Corporation 12290 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1271 4
IBM - International Business Machines Corp 9467 3
Google LLC 11923 3
Cisco Systems 5146 3
Nvidia Corp 3552 3
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 3
МегаФон 9192 2
Meta Platforms - Facebook 4459 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3237 2
Philips 2063 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Apple Inc 12239 2
AMD - Advanced Micro Devices 4291 2
Yandex - Яндекс 7648 2
Telegram Group 2160 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 415 1
Samsung Electronics 10356 1
Lenovo Group 2305 1
8422 1
TrueConf - ТруКонф 406 1
Competentum - Компетентум 20 1
Stem Audio 1 1
BlueJeans 10 1
UnitSolutions - Юнитсолюшнс - Ав-Лабс 7 1
Ростелеком 9883 1
Acronis - Акронис 451 1
VK - Mail.ru Group 3481 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8863 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Dell EMC 5047 1
Huawei 4003 1
LG Electronics 3635 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1223 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 2
Газпром нефть 633 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
РЖД - Российские железные дороги 1937 1
Евросеть 1412 1
Coursera 56 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Беталинк 104 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Альфа-Банк 1792 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 472 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
NCMNS - North Carolina Museum of Natural Sciences - Музей естественных наук Северной Каролины 1 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
eBay Inc 1622 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Reaction Engines 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 1
Unilever - Юнилевер Русь 159 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2862 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1062 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Экстролизинг 3 1
Wolt - Wolt Enterprises Oy 2 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 469 1
Unsplash 963 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11964 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3025 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3029 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 269 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 169 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5049 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3323 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 621 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 510 1
Федеральное казначейство России 1808 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5550 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 346 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
РНФ - Российский научный фонд 106 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 144 1
Демократическая политическая партия США 116 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52330 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14603 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13643 9
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1840 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5452 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20410 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28703 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14590 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12813 5
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6120 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7292 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9508 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25893 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13992 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4675 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9447 3
Oracle Java - язык программирования 3127 4
Python - высокоуровневый язык программирования 993 4
Nvidia Quadro GPU 248 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 514 3
Google Meet 45 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7160 2
Apple iPad 3879 2
Intel Core i - Cерия процессоров 521 2
Apple iOS 7936 2
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 298 2
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 19 2
Microsoft Windows 10 1798 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 882 1
Intel Core - Семейство процессоров 1213 1
Microsoft Teams - MS Teams 569 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 1
Autodesk AutoCAD 343 1
Dassault Systemes - SolidWorks 121 1
Intel Xeon E 193 1
Autodesk Revit 117 1
Lenovo ThinkStation - серия рабочих станций 19 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Competentum Shareknowledge 6 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 249 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
Nokia Symbian OS 1400 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 1
Intel Celeron - Серия процессоров 966 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
Gilat SkyAbis 2 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Huawei BRAS 1 1
МТС Wi-Fi 9 1
Intel Viiv 30 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Альфа-Мобайл 79 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Шмулевич Марк 88 3
Фролов Павел 84 3
Никифоров Николай 1136 2
Близнюк Станислав 16 2
Чернышенко Дмитрий 570 2
Грицаев Андрей 2 2
Курлаев Никита 2 2
Громыко Андрей 6 2
Вильчинский Олег 1 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Соболева Наталья 11 1
Phillips Jon - Филлипс Джон 16 1
Белоусов Сергей 243 1
Свердлов Денис 200 1
Шилов Сергей 94 1
Меламед Леонид 150 1
Кондратьев Дмитрий 33 1
Сушкевич Антон 67 1
Якубов Тимур 19 1
Рабовский Семен 32 1
Буховцев Михаил 9 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Maggioncalda Jeff - Маджионкальда Джефф 2 1
Тараба Дмитрий 27 1
Зеров Александр 2 1
Земфира - российская певица 6 1
Кашин Александр 1 1
Усачев Иван 1 1
Галеев Вадим 3 1
Барабанщикова Светлана 1 1
Акулич Марина 4 1
Быков Иван 3 1
Давыдов Владислав 8 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Рэйкли Крис 1 1
Schabenberger Oliver- Шабенбергер Оливер 3 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Moore Susan - Мур Сьюзен 2 1
Кривозубов Павел 27 1
Ninomiya Yasuo - Ниномия Ясуо 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148058 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52492 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43992 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17754 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14228 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17380 4
Канада 4914 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13394 4
Япония 13353 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3060 2
Южная Корея - Республика 6717 2
Италия - Итальянская Республика 4375 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 574 2
Израиль 2747 2
Болгария - Республика 778 2
США - Техас 993 2
Словения - Республика 251 2
Европа 21893 2
Земля - планета Солнечной системы 10454 2
Сатурн - Титан (спутник) 480 2
Беларусь - Белоруссия 5804 2
Финляндия - Финляндская Республика 3623 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2985 1
США - Калифорния 4637 1
США - Пенсильвания 361 1
Швеция - Королевство 3641 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 1
Румыния 734 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 1
Азия - Азиатский регион 5602 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - СФО - Новосибирск 4405 1
Россия - ЦФО - Курская область 662 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2555 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1598 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 862 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 562 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 680 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 652 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29931 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14003 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52300 12
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 947 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48981 7
Образование в России 2282 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2437 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5928 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24654 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16641 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8994 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10133 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6008 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2063 4
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