Аудиосистема Stem Audio стала доступна в России

Unitsolutions, эксклюзивный дистрибьютор решений Stem Audio на территории России и СНГ, объявила о старте продаж одноименной линейки аудиооборудования для переговорных комнат и залов. Stem Audio выделяется применением алгоритмов машинного обучения, возможностью произвольного комбинирования элементов системы.

Решение Stem Audio представлено набором полностью совместимых между собой аудиоустройств и управляющим ими программным обеспечением, которые формируют единую экосистему. Система состоит из настольного и настенного спикерфонов, сенсорной панели управления, хаба для подключения к ПК- и ВКС-терминалам, а также потолочного массива из 100 микрофонов. Устройства имеют дополняющие друг друга возможности, которые позволяют при их совместной установке добиваться идеального захвата звука в опенспейсах, переговорных комнатах и залах любых конфигурации.

За качественный звук, эхо- и шумоподавление в устройствах Stem Audio отвечает сигнальный процессор, использующий алгоритмы машинного обучения для автоматической адаптации работы каждого элемента экосистемы под параметры помещения и их взаимного расположения. При подключении к системе ВКС или телефонии все микрофоны и динамики Stem Audio в помещении работают как единое целое, позволяя участникам совещаний свободно общаться, не отвлекаясь на поиск нужного микрофона, как это бывает при работе с классическими аудиосистемами.

Отличительной особенностью решения Stem Audio также является набор профессионального программного обеспечения с удобным пользовательским интерфейсом, которое позволяет спроектировать виртуальный макет конференц-зала, протестировать качество звукового покрытия в помещении, настроить оборудование под параметры конференц-зала, а также удаленно отслеживать работу устройств и проводить их диагностику, что может быть полезно администраторам с большим количеством переговорных комнат.

Элементы экосистемы коммутируются посредством технологии PoE через стандартные разъемы Ethernet, поддерживают SIP-телефонию и современный стандарт цифровой передачи аудиосигнала Dante, что значительно упрощает монтаж и интеграцию оборудования в переговорных помещениях.

При подключении системы к ПК, сенсорная панель управления Stem Control позволяет руководить сеансами связи таких популярных ВКС-решений, как TrueConf, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoom и Microsoft Teams. Экосистема Stem Audio также может быть подключена к любому традиционному терминалу видеоконференцсвязи через аналоговый интерфейс.

Stem Table — настольный спикерфон, состоящий из девяти встроенных микрофонов и направленного вниз динамика, что позволяет уверенно захватывать речь в радиусе 3 м от устройства и исключает возможность самовозбуждения микрофонов.

Stem Wall — настенный спикерфон, состоящий из 15 направленных микрофонов, широкополосных динамиков и мини-сабвуфера, который можно разместить на стене или установить на стойку под ТВ.

Stem Ceiling — массив из 100 микрофонов, выполненный в виде диска диаметром 54,6 см, который может быть установлен в потолочную плитку или подвешен на специальном кронштейне на высоту до 9 м.

Stem Hub — устройство для объединения в экосистему до 12 аудиоустройств Stem и вывода сигнала с них на внешние системы посредством USB-подключения, стандарта Dante, регистрации на сервере IP телефонии или интеграции через аналоговые разъемы.

Stem Control — панель управления экосистемой устройств и ВКС терминалами с интуитивно понятным интерфейсом, сенсорным дисплеем и поворотной подставкой. Дает возможность анализировать акустику помещения в режиме реального времени, проверять степень звукового покрытия и работать со всеми популярными платформами для проведения видеоконференций.

«Экосистема Stem Audio — уникальное решение, которое сочетает в себе простоту интеграции, совместимость с популярным ПО для видеосвязи и возможность подключать дополнительные устройства для увеличения зоны звукового охвата. Это позволит заказчикам снизить затраты и ускорить процесс организации качественного звука в корпоративных конференц-залах, — сказал Сергей Тахтаулов, руководитель Unitsolutions.