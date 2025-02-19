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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169013
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DANTE цифровой сетевой аудио протокол, при его поддержке аудиосигналы между устройствами



19.02.2025 Названы главные киберугрозы 2025 года для России 1
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
05.12.2023 Nearity представила новое ВКС-оборудование для образовательных учреждений и конференцзалов 1
02.03.2022 Yamaha представляет Adecia - профессиональное решение для совещаний и конференций. 1
18.11.2021 Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив 2
09.10.2020 Аудиосистема Stem Audio стала доступна в России 1
13.11.2019 «Белтел» внедрил решение для дистанционного онлайн-обучения в ГИТИСе 1
16.06.2011 Завершился проект по расширению информационного обмена между российскими научно-образовательными сетями и сетью GEANT 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

DANTE и организации, системы, технологии, персоны:

Visceral Games 52 6
EA - Electronic Arts 1287 4
TrueConf - ТруКонф 398 2
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 2
Samsung Electronics 10285 1
Cisco Systems 5122 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Stem Audio 1 1
BlueJeans 10 1
UnitSolutions - Юнитсолюшнс - Ав-Лабс 7 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 1
Beltel - Белтел 144 1
Extron Electronics 62 1
Auvix - Аувикс 20 1
Redwood 7 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Новый диск 956 1
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 19 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
NEARITY 4 1
Yamaha - Ямаха 107 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 1
Имлайт - Имлайт-Шоутехник 1 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 150 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 4
Микрофон - Microphone 2515 4
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 503 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1426 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7408 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10014 2
Аналоговые технологии 2775 2
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2113 2
Speakerphone - Спикерфон 49 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 858 1
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6062 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8215 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7323 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3901 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12521 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1042 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1766 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14440 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5063 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 771 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1570 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1422 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3416 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12228 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1890 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1628 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 251 1
EA Dead Space - компьютерная игра 88 8
Visceral Games - Dante’s Inferno 13 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4038 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 3
Microsoft Teams - MS Teams 550 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Google Meet 45 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 1
Capcom - Devil May Cry 59 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Alighieri Dante - Алигьери Данте 8 8
Биктимиров Марат 1 1
Тахтаулов Сергей 2 1
Ильичев Илья 3 1
Италия - Итальянская Республика 4358 8
Россия - РФ - Российская федерация 145271 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 1
Сингапур - Республика 1855 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Индонезия - Республика 960 1
Америка Латинская 1818 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 998 1
Малайзия 868 1
Таиланд - Королевство 823 1
Филиппины - Республика 565 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Африка Северная 233 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
Европа 21805 1
Южная Корея - Республика 6663 1
Азия - Азиатский регион 5555 1
Япония 13304 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Ближний Восток 2950 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Германия - Федеративная Республика 12705 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 460 1
Дания - Копенгаген 152 1
Швеция - Королевство 3625 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
США - Калифорния 4631 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2956 2
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 48 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5861 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2198 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5805 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 161 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2444 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 1
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 17 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 45 1
РАН - Российская академия наук 1883 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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