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Yamaha представляет Adecia - профессиональное решение для совещаний и конференций.

Компания Yamaha представляет новое профессиональное решение Adecia для совещаний и конференций.

Решение Adecia включает в себя новый потолочный микрофонный массив Yamaha RM-CG или настольный микрофонный массив RM-TT, удаленный конференц-процессор RM-CR, оптимизированный для Dante сетевой коммутатор Yamaha, а также компактные линейные массивы серии VXL Dante с питанием PoE.

Потолочный и настольный микрофонные массивы RM-CG и RM-TT позволяют произвести более выгодный для помещения вариант установки. Потолочный микрофонный массив RM-CG – это новинка в линейке продукции Yamaha, в нем используется технология обработки сигнала, которая обеспечивает высококачественную связь. Он также оснащен «многолучевым отслеживанием», сканирующим человеческий голос и отслеживающим параллельно звучащую речь. В RM-CG используется всего одно подключение по сетевому кабелю PoE+, что упрощает монтаж и позволяет управлять аудио по сети Dante.

Настольный микрофонный массив RM-TT оснащен встроенной технологией DSP, обеспечивающей комфортную звуковую среду без специальной настройки, он автоматически отслеживает голоса и имеет шесть видов направленности микрофона. RM-TT обеспечивает высокое качество звука за счет технологии адаптивного подавления эха, автоматической регулировки усиления, шумоподавления и подавления реверберации.

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Настольный микрофонный массив RM-TT

Все микрофоны поддерживают протокол передачи аудио по сети Dante.

В решение Adecia также входит конференц-процессор RM-CR, который решает сразу несколько сложных проблем: подключение проводов, организация сети и оптимизация акустики для помещения. Конференц-процессор автоматически распознает подключенные к сети устройства для передачи аудио, а также имеет функции автоматической настройки, которые оценивают окружение и подбирают оптимальные звуковые параметры.

Решение Adecia дополняется активными акустическими системами с шестнадцатью 3,75-сантиметровыми драйверами с поддержкой сети Dante и технологии PoE. Их диапазон воспроизводимых частот составляет 81 Гц – 20 кГц, а показатель максимального звукового давления – 116 дБ.

Настройка системы под конкретную комнату выполняется с помощью конфигуратора системы в четыре простых шага, а наличие USB, Bluetooth, Dante и аналоговых соединений позволяют решению Adecia адаптироваться к помещениям любой акустической сложности.

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