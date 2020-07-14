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Аналоговые технологии



14.07.2020 Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России
25.12.2018 Власти отложили «убийство» аналогового ТВ в России
14.12.2018 Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График
15.10.2015 «Акадо Телеком» меняет расстановку каналов кабельного аналогового телевидения

Публикаций - 379, упоминаний - 469
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
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