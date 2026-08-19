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Малинин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 41, упоминаний - 42
Малинин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 699 18
|Мардер Наум 116 11
|Массух Илья 239 10
|Путин Владимир 3459 9
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Жаров Александр 183 8
|Никифоров Николай 1138 8
|Маслов Александр 39 7
|Ситников Сергей 79 6
|Солдатов Алексей 104 6
|Северов Дмитрий 41 5
|Сеславинский Михаил 32 4
|Силин Михаил 27 4
|Припачкин Юрий 67 4
|Романченко Андрей 20 4
|Мордачев Вячеслав 14 4
|Малинин Алексей 7 4
|Собянин Сергей 544 4
|Духовницкий Олег 91 4
|Калугин Сергей 169 4
|Семериков Андрей 37 3
|Матюхин Владимир 61 3
|Добродеев Олег 17 3
|Ульянкин Сергей 5 3
|Рейман Леонид 1066 3
|Симаков Олег 113 3
|Володин Вячеслав 108 3
|Ларина Екатерина 13 2
|Прохоров Юрий 64 2
|Скляр Геннадий 32 2
|Ткаченко Андрей 25 2
|Кореш Виктор 83 2
|Ксензов Максим 14 2
|Самохин Дмитрий 2 2
|Вилкова Надежда 3 2
|Свердлов Денис 201 2
|Ускова Ольга 174 2
|Минниханов Рустам 123 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Эрнст Константин 17 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.