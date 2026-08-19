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Малинин Александр

СОБЫТИЯ


19.08.2026 В России взмыли вверх цены на серверы. Теперь они стоят дороже машины 1
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 1
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
14.03.2019 Исследование IDC и Seagate: к 2025 году объем сферы данных региона EMEA достигнет 48 ЗБ 1
11.03.2013 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
16.10.2012 Наум Мардер уволился из Минкомсвязи 1
05.10.2012 Замглавы Минкомсвязи Мардер раскритиковал инициативы новой команды министерства 1
29.08.2012 Замминистра Минкомсвязи Алексей Малинин покинул ведомство 1
14.06.2012 Илья Массух подал заявление об увольнении из Минкомсвязи 1
13.06.2012 Правительство утвердило новый состав комиссии по развитию телерадиовещания 1
29.05.2012 Заместители министра продолжают работу в Минкомсвязи 1
25.05.2012 Источник: замминистры связи Малинин и Массух покидают министерство 1
28.03.2012 Каналы высокой четкости могут появиться в третьем мультиплексе цифрового телевидения 1
02.03.2012 В Татарстане запущено вещание цифрового ТВ в формате DVB-T2 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1
25.11.2011 Волгоградская область перешла на цифровое телевещание 1
11.10.2011 Опубликована программа форума «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
31.03.2011 ИТ в госсекторе: новая программа развития 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 1
12.01.2011 Конференция CNews: «ИТ в госсекторе: новая программа развития» 1
28.12.2010 Главные ИТ-события 2010 года - версия CNews 1
07.12.2010 HD- и 3D-каналы могут появиться в составе третьего мультиплекса цифрового ТВ 1
23.11.2010 CNews - самый популярный журнал в Минкомсвязи 1
16.09.2010 В России начинается мощная PR-кампания цифрового ТВ 1
19.07.2010 Новым замом министра Щеголева стал Илья Массух 1
29.05.2010 Путин сделал Щеголева ИТ-царем 1
25.05.2010 Алексей Малинин назначен замглавы Минкомсвязи 1
25.05.2010 В Минкомсвязи назначен новый замминистра 1
20.05.2010 РТРС планирует за 2 года увеличить количество телепередатчиков в Татарстане в 2 раза 1
28.12.2009 Дальний Восток перейдет на цифровое ТВ летом 2010 г. 1
25.11.2009 В России запретят аналоговые телевизоры 1
28.10.2009 Россия: цифровизация ТВ приведет к госмонополии 1
24.09.2009 Путин распределил 76 млрд руб. на цифровое ТВ 1
09.09.2009 Щёголев: необходима ревизия всех критически важных инфраструктурных объектов 1
08.07.2009 Российский оператор спутникового ТВ растет быстрее всех в мире 1
21.05.2009 В России началась охота на «частотных» жуликов 1
14.04.2009 Это возможно: выпуск электроники в РФ дешевле, чем в Китае 2
27.10.2008 Российскому телеэфиру сменили крышу 1
29.07.2008 СОА: модная игрушка или необходимость? 1
22.01.2008 4-7 февраля пройдет выставка CSTB’2008 1

Публикаций - 41, упоминаний - 42

Малинин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 24
Ростелеком 10963 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 5
IBM - International Business Machines Corp 9701 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 945 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2147 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 2
SAP SE 5604 2
Microsoft Corporation 25789 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15802 2
Seagate Technology 766 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1463 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 2
Прометей - Prometey 55 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 1
Ростелеком - ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг - Созвездие Н - Планета - Комтехцентр - МираЛоджик 3 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
Ростелеком - Инфолинк 5 1
Ростелеком - Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
Открытые технологии 732 1
Ростелеком - АльянсТелеком 9 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Ростелеком - Связьсервис - Связь Сервис 7 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Rover - RoverComputers 423 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 1
Zynga Game Network 133 1
Ракурс НПФ 176 1
Progress Software - MarkLogic 30 1
Oracle - AmberPoint 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2957 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Tiger Global Management 44 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 50 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Quorum Fund 3 1
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8880 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1256 1
Газпром ПАО 1493 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 918 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1158 1
Альфа-Банк 1980 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 597 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 322 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13906 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3072 10
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5437 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2866 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6560 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3919 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 199 1
U.S. Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3695 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 632 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
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АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
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КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29728 2
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13740 1
Linux OS 11556 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6294 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 277 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1076 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
Seagate Secure 4 1
Seagate Business Storage 4 1
Seagate ADAPT - Seagate Advanced Distributed Autonomic Protection Technology 2 1
Seagate Systems and Solutions 1 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2526 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 892 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1368 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Seagate Exos HDD 24 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 393 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3667 1
Щеголев Игорь 699 18
Мардер Наум 116 11
Массух Илья 239 10
Путин Владимир 3459 9
Медведев Дмитрий 1665 8
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Ткаченко Андрей 25 2
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Самохин Дмитрий 2 2
Вилкова Надежда 3 2
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Ускова Ольга 174 2
Минниханов Рустам 123 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1808 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1197 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14819 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 912 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57814 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10900 10
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1917 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2331 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3018 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53588 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1313 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6081 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 837 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16118 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 3
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 76 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33833 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18201 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3797 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1229 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6777 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8857 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3308 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3185 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27347 2
VAD - Value Added Distribution 142 1
СРО - саморегулируемые организации 112 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 61 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8260 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7536 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2189 1
Паспорт - Паспортные данные 2859 1
Аренда 2697 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2567 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1506 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11356 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 98 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6703 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 4
Вести 24 - Российский информационный канал 47 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1143 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Российская газета 299 1
Россия К - телеканал 30 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Россия Культура - телеканал 10 1
CNews Журнал 167 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
МНВК - Московская независимая вещательная корпорация 12 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1269 1
Ведомости 1480 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Рустелеком ТК 305 2
Gartner - AMR Research 48 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 145 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 322 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
CSTB Telecom & Media 83 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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