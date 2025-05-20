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Ларина Екатерина
УПОМИНАНИЯ
Ларина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Жаров Александр 175 5
|Волин Алексей 121 5
|Качанов Олег 119 5
|Соколов Алексей 134 4
|Иванов Олег 145 4
|Носков Константин 237 3
|Липов Андрей 64 3
|Кисляков Евгений 93 3
|Черненко Андрей 70 3
|Духовницкий Олег 91 3
|Чурсин Игорь 21 3
|Григорьев Владимир 14 3
|Канцуров Андрей 8 3
|Медведев Дмитрий 1657 3
|Шадаев Максут 1044 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Бадалов Андрей 65 2
|Евраев Михаил 262 2
|Козырев Алексей 324 2
|Калугин Сергей 168 2
|Кузнецов Роман 14 2
|Лаптева Ирина 9 2
|Доронкин Алексей 6 2
|Сеславинский Михаил 32 2
|Владимиров Игорь 2 2
|Климов Сергей 7 2
|Гончар Сергей 2 2
|Понькин Александр 31 2
|Казанская Мария 4 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Малинин Александр 40 2
|Власов Игорь 3 2
|Константинова Анжела 2 2
|Шишлова Елена 3 2
|Новиков Евгений 44 1
|Мишустин Михаил 694 1
|Пак Олег 112 1
|Панков Александр 78 1
|Войтенко Олег 26 1
|Слышкин Василий 129 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 300 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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