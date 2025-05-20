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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174967
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Ларина Екатерина


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников 1
13.02.2019 В Минкомсвязи закрыли два департамента, открыли два новых и переименовали часть остальных 1
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 1
21.10.2016 Как у властей России строились и рушились планы по запуску цифрового ТВ 1
26.10.2011 IV Неделя Российского Интернета завершила свою работу 1
11.10.2011 Опубликована программа форума «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
23.11.2010 CNews - самый популярный журнал в Минкомсвязи 1
30.09.2008 Состоялся международный форум «Инвестиции в цифру. Контент» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Ларина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9906 6
Восход ФГБУ НИИ 657 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 2
Startobaza - Стартобаза 38 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Microsoft Corporation 24841 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2057 1
Apple Inc 12259 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 1
Google Russia - Гугл Россия 183 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Google LLC 11939 1
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Wakie - Будист - Budist 12 1
Почта России ПАО 2156 2
Yamaha - Ямаха 107 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 281 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Fastlane Ventures 35 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 80 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2816 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 3
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Минцифры РФ - Департамент передовых технологических решений 3 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 262 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3415 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 138 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21091 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4887 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 2
Аналоговые технологии 2792 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8851 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3558 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14612 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7045 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12370 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2989 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7042 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6118 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2949 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7799 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7172 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8337 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7994 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16346 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1788 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1136 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10783 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 1
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 90 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 419 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2244 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7324 1
Nissan Murano 7 3
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 2
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 849 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1458 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2105 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3292 1
Porsche Carrera 11 1
Porsche 911 26 1
BMW Z Series 9 1
BMW X - серия кроссоверов 24 1
Mitsubishi Pajero 4 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Toyota Land Cruiser 27 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Chevrolet TrailBlazer 3 1
Webmoney Transfer 154 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
Жаров Александр 175 5
Волин Алексей 121 5
Качанов Олег 119 5
Соколов Алексей 134 4
Иванов Олег 145 4
Носков Константин 237 3
Липов Андрей 64 3
Кисляков Евгений 93 3
Черненко Андрей 70 3
Духовницкий Олег 91 3
Чурсин Игорь 21 3
Григорьев Владимир 14 3
Канцуров Андрей 8 3
Медведев Дмитрий 1657 3
Шадаев Максут 1044 2
Никифоров Николай 1136 2
Бадалов Андрей 65 2
Евраев Михаил 262 2
Козырев Алексей 324 2
Калугин Сергей 168 2
Кузнецов Роман 14 2
Лаптева Ирина 9 2
Доронкин Алексей 6 2
Сеславинский Михаил 32 2
Владимиров Игорь 2 2
Климов Сергей 7 2
Гончар Сергей 2 2
Понькин Александр 31 2
Казанская Мария 4 2
Щеголев Игорь 698 2
Малинин Александр 40 2
Власов Игорь 3 2
Константинова Анжела 2 2
Шишлова Елена 3 2
Новиков Евгений 44 1
Мишустин Михаил 694 1
Пак Олег 112 1
Панков Александр 78 1
Войтенко Олег 26 1
Слышкин Василий 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 3
Земля - планета Солнечной системы 10462 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1252 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 771 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1332 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 518 1
Беларусь - Белоруссия 5822 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3078 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4055 1
Россия - СФО - Новосибирск 4425 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2305 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2810 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3199 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1518 1
Россия - СФО - Омская область 697 1
Россия - ПФО - Саратовская область 760 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 714 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 697 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 309 1
Швейцария - Женева 326 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4994 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4029 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5309 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2179 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10164 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7921 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4767 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 2
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 96 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2990 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3547 1
Международное соглашение Женева-06 1 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5231 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2893 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11214 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9033 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2561 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2942 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2121 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1767 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5762 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6096 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 33 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5892 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7084 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 274 1
ComNews - Медиа-бизнес 110 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 420 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 1
Юность - радиостанция 41 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Российская газета 274 1
Рен ТВ - телеканал 72 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 125 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Радио России - радиостанция 49 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
CNews Журнал 166 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 300 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 31 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
CSTB Telecom & Media 58 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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