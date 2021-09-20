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Волин Алексей


20.09.2021 Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности 1
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 4
30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 6
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
23.10.2020 Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета 10
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 7
10.09.2020 Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 3
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
17.02.2020 Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова 1
10.02.2020 Правительство одобрило законопроект об идентификации и блокировке пользователей e-mail 2
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 1
28.01.2020 Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи 1
15.01.2020 Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора 1
18.11.2019 Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке 1
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников 2
08.11.2019 Минкомсвязи забраковало закон о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты 3
06.11.2019 Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию 2
25.10.2019 Минкомсвязи: Россия потеряет 150 млн пользователей, если будет регулировать интернет как в Китае 5
14.10.2019 В МТС объявили о завершении строительства резервной станции спутниковой связи 1
26.09.2019 Российская «суверенная википедия» обойдется в 2 миллиарда 2
08.07.2019 России готовят суверенную «Википедию» 1
12.12.2018 В Минкомсвязи появился замминистра - экс-помощник Владислава Суркова 1
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График 1
30.11.2018 Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС 1
15.11.2018 Власти пообещали раздать небогатым россиянам бесплатные цифровые ТВ-приставки 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 1
07.09.2018 Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома 1
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1
20.07.2018 Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов 1
28.06.2018 Из Минкомсвязи уходят заместители министра 2
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 5
28.04.2018 Как Минкомсвязи справляется с ростом аппетитов ФСБ по контролю коммуникаций граждан 2
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 2
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1

Публикаций - 113, упоминаний - 208

Волин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
Google LLC 7148 7
Telegram Group 702 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
SPB TV 43 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Facebook 3765 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Zello 20 3
Startobaza - Стартобаза 33 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Microsoft Corporation 11077 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Alibaba Group 298 2
РТЛабс 145 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
DigitalOcean 16 2
ОТР 135 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
Comodo 25 1
Viasat 60 1
НТВ-Плюс 174 1
Netris - Нетрис 46 1
Verysell - Верисел 91 1
Элекард - Elecard 8 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 29 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Amedia TV - Амедиа 29 5
Почта России ПАО 1572 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
РАВИС 9 3
Флибуста 27 3
Почта Банк 289 2
LinkedIn 520 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Porsche 36 1
Shopping Live 4 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Mazda Motor Corporation 31 1
Jaguar Cars 59 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Uber 257 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
Shanghai WingsMedia 1 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Equifax 22 1
Audi 129 1
Yamaha 37 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Ford 173 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Газпром ПАО 520 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Uber Technologies 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 67
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 35
Правительство РФ 2203 20
Президент Российской Федерации 1439 16
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 10
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 5
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 5
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Администрация Президента РФ 267 3
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 3
Таганский районный суд города Москвы 44 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 2 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 2 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив 4 2
World Bank Group - Всемирный банк 129 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Минцифры РФ - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 478 2
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 131 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 475 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
Chrysler Dodge Caravan 6 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 4
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 3
Rakuten Viber 429 3
NoName-club - Торрент-трекер 10 3
Microsoft Azure 1171 3
WhatsApp Messenger 654 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
Nissan Murano 6 3
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Snapchat 89 2
Rutor - BitTorrent-трекер 11 2
WeChat - Мессенджер 96 2
ICQ 496 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Wikipedia - Wikisource - Викитека 3 1
LG Stylus - смартфон 5 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Яндекс.Новости 29 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Pinterest 45 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 7 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Baidu 179 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Google Gmail 605 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Никифоров Николай 1126 28
Соколов Алексей 121 22
Носков Константин 201 20
Иванов Олег 124 16
Медведев Дмитрий 1433 16
Кисляков Евгений 83 16
Пак Олег 90 16
Путин Владимир 1824 13
Шадаев Максут 384 13
Войтенко Олег 24 13
Мишустин Михаил 302 12
Бокова Людмила 80 12
Жаров Александр 165 12
Паршин Максим 141 11
Козырев Алексей 270 11
Мамонов Михаил 24 11
Качанов Олег 58 10
Черненко Андрей 37 9
Евраев Михаил 222 9
Калугин Сергей 162 9
Исмаилов Рашид 47 8
Яровая Ирина 63 6
Чурсин Игорь 20 6
Огуряев Дмитрий 53 6
Понькин Александр 26 5
Ларина Екатерина 11 5
Духовницкий Олег 91 5
Черкесова Бэлла 8 5
Приходько Сергей 23 5
Вислый Александр 12 4
Григорьев Владимир 7 4
Щеголев Игорь 676 4
Клишас Андрей 44 4
Рейман Леонид 411 3
Лугов Андрей 32 3
Яцеленко Николай 12 3
Бырдин Алексей 21 3
Телков Алексей 21 3
Левин Леонид 83 3
Панков Александр 61 3
Россия - Российская федерация - РФ 57350 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Россия - ПФО - Казань 1515 7
Германия - Федеративная Республика 3633 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Россия - Республика Крым 626 3
СССР - Ленинград 69 3
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Иран - Исламская Республика Иран 375 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Астраханская область 371 2
Украина 3365 2
Индонезия - Республика 384 2
Россия - Крайний Север 93 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - Севастополь 420 2
Европа 3752 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Литва - Литовская Республика 329 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Таиланд - Королевство 360 1
Россия - Томск 449 1
Германия - Берлин 356 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Оренбург 258 1
Россия - Ижевск 306 1
Абхазия - Республика 103 1
Россия - Южная Сибирь 2 1
Южная Африка 159 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
Пиратство - Авторское право 206 9
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 9
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 8
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
Антитеррор 62 4
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 2
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
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Федеральное законодательство 254 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 8
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Wikipedia - Википедия 276 6
Россия 24 - телеканал 86 5
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 4
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 6 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 4
РИА Новости 654 4
НТВ - Телекомпания 164 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
РосКомСвобода 75 3
ТНТ - Телеканал 94 3
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