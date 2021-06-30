Волин Алексей

Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» ого развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 353-к подписан 23 июня 2021 г. С 28 июня 2021 года Алексей Волин приступил к исполнению должностных обязанностей. Алексей Константинович Волин р

Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь лексей Волин стал главой ГПКС Министр цифрового развития Максут Шадаев подписал приказ о назначении Алексея Волина гендиректором госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС). Об этом говорится в с

Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета «Покинул министерство, но не сферу цифрового развития» Как ранее предсказывал CNews, Алексей Волин официально покинул должность заместителя министра цифрового развития, связи и м

Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета кифоров. Затем министром стал Константин Носков, а сейчас министерство возглавляет Максут Шадаев. У Алексея Волина богатый опыт работы в медиа-отрасли и в сфере связей с общественностью. В конц

Минкомсвязи: Россия потеряет 150 млн пользователей, если будет регулировать интернет как в Китае я, в частности, не будет ограждать его файерволом, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина. По его словам, такие действия будут экономически нецелесообразными. Волин поя

Алексей Волин назвал 16 пунктов стратегии телевизионного развития в РФ агистральные пути развития, а также наметить перечень проблем, которые необходимо решить. По словам Алексея Волина, документ вскоре будет вынесен на обсуждение с экспертами и участниками рынка.

Минкомсвязь предлагает активнее развивать отрасль связи в Южной Осетии тра также встретился с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. В ходе заседания рабочей группы Алексей Волин отметил, что отношения между двумя странами будут развиваться в два этапа: на п