Волин Алексей

Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 6

Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1

Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета 10

Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 7

Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ 1

Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1

У министра связи отбирают одного заместителя 1

Министру связи нашли троих новых заместителей 1

Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 1

Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке 1

Минкомсвязи забраковало закон о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты 3

В МТС объявили о завершении строительства резервной станции спутниковой связи 1

Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома 1

Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1

Из Минкомсвязи уходят заместители министра 2

Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 5