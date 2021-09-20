Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Волин Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 113, упоминаний - 208
Волин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 28
|Соколов Алексей 121 22
|Носков Константин 201 20
|Иванов Олег 124 16
|Медведев Дмитрий 1433 16
|Кисляков Евгений 83 16
|Пак Олег 90 16
|Путин Владимир 1824 13
|Шадаев Максут 384 13
|Войтенко Олег 24 13
|Мишустин Михаил 302 12
|Бокова Людмила 80 12
|Жаров Александр 165 12
|Паршин Максим 141 11
|Козырев Алексей 270 11
|Мамонов Михаил 24 11
|Качанов Олег 58 10
|Черненко Андрей 37 9
|Евраев Михаил 222 9
|Калугин Сергей 162 9
|Исмаилов Рашид 47 8
|Яровая Ирина 63 6
|Чурсин Игорь 20 6
|Огуряев Дмитрий 53 6
|Понькин Александр 26 5
|Ларина Екатерина 11 5
|Духовницкий Олег 91 5
|Черкесова Бэлла 8 5
|Приходько Сергей 23 5
|Вислый Александр 12 4
|Григорьев Владимир 7 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Клишас Андрей 44 4
|Рейман Леонид 411 3
|Лугов Андрей 32 3
|Яцеленко Николай 12 3
|Бырдин Алексей 21 3
|Телков Алексей 21 3
|Левин Леонид 83 3
|Панков Александр 61 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761132, в очереди разбора - 664821.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761132, в очереди разбора - 664821.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru