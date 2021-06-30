Получите все материалы CNews по ключевому слову
Волин Алексей
СОБЫТИЯ
|30.06.2021
|
Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь»
ого развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 353-к подписан 23 июня 2021 г. С 28 июня 2021 года Алексей Волин приступил к исполнению должностных обязанностей. Алексей Константинович Волин р
|30.06.2021
|
Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь
лексей Волин стал главой ГПКС Министр цифрового развития Максут Шадаев подписал приказ о назначении Алексея Волина гендиректором госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС). Об этом говорится в с
|23.10.2020
|
Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета
«Покинул министерство, но не сферу цифрового развития» Как ранее предсказывал CNews, Алексей Волин официально покинул должность заместителя министра цифрового развития, связи и м
|07.10.2020
|
Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета
кифоров. Затем министром стал Константин Носков, а сейчас министерство возглавляет Максут Шадаев. У Алексея Волина богатый опыт работы в медиа-отрасли и в сфере связей с общественностью. В конц
|25.10.2019
|
Минкомсвязи: Россия потеряет 150 млн пользователей, если будет регулировать интернет как в Китае
я, в частности, не будет ограждать его файерволом, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина. По его словам, такие действия будут экономически нецелесообразными. Волин поя
|04.06.2015
|
Алексей Волин назвал 16 пунктов стратегии телевизионного развития в РФ
агистральные пути развития, а также наметить перечень проблем, которые необходимо решить. По словам Алексея Волина, документ вскоре будет вынесен на обсуждение с экспертами и участниками рынка.
|22.03.2013
|
Минкомсвязь предлагает активнее развивать отрасль связи в Южной Осетии
тра также встретился с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. В ходе заседания рабочей группы Алексей Волин отметил, что отношения между двумя странами будут развиваться в два этапа: на п
|05.07.2012
|
Алексей Волин назначен заместителем министра связи
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Алексея Волина заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сооб
Волин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1143 44
|Медведев Дмитрий 1667 28
|Соколов Алексей 137 23
|Пак Олег 112 21
|Носков Константин 242 20
|Жаров Александр 182 17
|Кисляков Евгений 93 17
|Путин Владимир 3494 16
|Свердлов Денис 201 16
|Иванов Олег 161 16
|Евраев Михаил 266 15
|Козырев Алексей 329 15
|Шадаев Максут 1248 14
|Войтенко Олег 27 13
|Шмулевич Марк 90 12
|Бокова Людмила 82 12
|Мишустин Михаил 806 12
|Мамонов Михаил 24 11
|Щеголев Игорь 699 11
|Паршин Максим 323 11
|Качанов Олег 121 10
|Калугин Сергей 169 10
|Черненко Андрей 79 10
|Исмаилов Рашид 65 8
|Духовницкий Олег 91 7
|Яровая Ирина 72 6
|Чурсин Игорь 21 6
|Огуряев Дмитрий 85 6
|Понькин Александр 35 6
|Мардер Наум 116 6
|Никифорова Светлана 34 5
|Массух Илья 239 5
|Приходько Сергей 28 5
|Маслов Александр 39 5
|Ларина Екатерина 13 5
|Черкесова Бэлла 21 5
|Якубов Тимур 19 5
|Рейман Леонид 1066 5
|Плуготаренко Сергей 89 4
|Вислый Александр 20 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.