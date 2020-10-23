Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета

«Покинул министерство, но не сферу цифрового развития»

Как ранее предсказывал CNews, Алексей Волин официально покинул должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по его просьбе. Соответствующее распоряжение № 2738-р от 22 октября 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте Правительства России.

Алексей Волин занимал пост заместителя главы Минцифры с июля 2012 г. В этой должности от отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Отныне отвечать за развитие медиаиндустрии в статусе замглавы Минцифры будет Бэлла Черкесова. Соответствующее распоряжение о назначении №2739-р от 23 октября 2020 г. также опубликовано за подписью премьера.

После ухода из министерства Алексей Волин «продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития», отмечается в публикации на сайте Правительства. О Бэлле Черкесовой сообщается, что до этого назначения она работала в администрации Президента России.

Комментируя назначение Бэллы Черкесовой на должность замминистра и куратора медиаотрасли, экс-замминистра отметил, что у Черкесовой «хорошие перспективы и бойцовский характер, что позволит ей справиться с этой работой», передает РИА «Новости».



Алексей Волин и цифовизация России

Алексей Волин родился 31 января 1964 г. в Ленинграде. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ. В 1986 г. устроился в агентство «Новости», в 1989-1991 гг. работал корреспондентом агентства в Индонезии.

Алексей Волин покинул должность замглавы Минцифры

В 1992 г. стал специальным корреспондентом РИА «Новости», с 1995 г. — первым замом гендиректора и членом правления РИА «Новости». В 1996 г. занял кресло гендиректора телеканала «Деловая Россия».

В 1996 г. перешел на госслужбу в должности начальника отдела СМИ по связям с общественностью Администрации Президента (АП) России, в 1997-1998 гг. работал — первым замом начальника управления по связям с общественностью АП, в 1998-2000 руководил управлением правительственной информации АП России, был председателем правления РИА «Новости».

В 2000-2003 гг. занимал должность заместителя главы АП России, где отвечал за связи с общественностью, вопросы СМИ, культуры, образования, туризма и спорта.

Летом 2003 г. после ухода с госслужбы принял участие в создании информационно-аналитической системы «Медиалогия». В 2003-2007 гг. занимал должность президента в издательском доме Родионова. В 2007-2008 гг. работал гендиректором компании «Амедиа». С 2009 г. является сценаристом и сопродюсером исторических фильмов в «Амедиа».

В 2011 г. назначен президентом компании А3, разрабатывавшей систему дистанционных платежей для ЖКХ, интернета, платного ТВ и телефонии. В начале 2012 г. включен в рабочую группу по формированию системы «Открытое правительство».

В Минкомсвязи России Алексей Волин назначен 5 июля 2012 г., где занимал должность замминистра и отвечал за проведение госполитики в области СМИ и интернета, а также за создание сети цифрового эфирного телевидения в России.

В бытность Волина на посту замглавы Минцифры поступления от продажи легального контента увеличились в четыре раза. Под его руководством Россия совершила перевод аналогового телевещания в цифровой формат, благодаря чему порядка 60 млн россиян получили доступ к 20 бесплатным каналам в высоком качестве.

Алексей Волин награжден орденом Почета, медалью Совбеза России «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».

Вехи биографии нового замминистра

Черкесова Бэлла Мухарбиевна родилась 4 сентября 1985 г в г. Верея Наро-Фоминского района Московской области. В 2008 г. окончила Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.

Бэлла Черкесова, замглавы Минцифры, куратор медиаотрасли

В 2008-2012 гг. работала на различных должностях в пресс-службе Правительства России. С июля 2012 г. занимала кресло советника департамента по внешней информационной деятельности, заместителя начальника департамента партнерских программ, начальника департамента партнерских программ, начальника департамента развития средств массовой информации Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям.

Алексей Волин отметил, что перед ведомством стоит много нерешенных задач.

«Изменение закона о персональных данных, потому что с нынешним работать невозможно. Обязательный стандарт для телевизоров, принимающих эфирный HD. Реклама алкоголя и рецептурных лекарств. Перенос и реконструкция Шуховской башни. И игровики — очень перспективная индустрия с аудиторией внутри страны 50 миллионов человек. Только начали общение. Задача — помочь им развиваться. И не лезть с излишней регуляторикой», — отметил Волин.