Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Деловая Россия
Общероссийская общественная организация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 58
Деловая Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
|Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
|Apple iTunes Store 584 1
|Макаров Алексей 49 5
|Путин Владимир 1831 4
|Мишустин Михаил 302 2
|Волин Алексей 113 2
|Яровая Ирина 63 2
|Сорокин Александр 4 2
|Мариничев Дмитрий 21 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Гражданкин Алексей 1 1
|Волошин Александр 7 1
|Бударин Алексей 1 1
|Репик Алексей 4 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Черкесова Бэлла 8 1
|Белякова Мария 1 1
|Мармер Леонид 1 1
|Назаров Андрей 3 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Долгоруков Алексей 1 1
|Озеров Виктор 26 1
|Шпак Василий 39 1
|Волож Аркадий 181 1
|Сивков Арташес 16 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Врублевский Павел 75 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770989, в очереди разбора - 674671.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770989, в очереди разбора - 674671.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru