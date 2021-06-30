Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Деловая Россия
Общероссийская общественная организация


30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 1
19.04.2021 Перевозчики смогут применять телемедицину 1
02.04.2021 Российские ИТ-компании хотят освободить от налога на прибыль. Частично 1
23.10.2020 Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета 1
01.09.2020 Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах 3
03.06.2020 Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики 1
12.03.2020 Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 1
20.01.2020 Компания интернет-омбудсмена «захватила» исторические палаты XVIII века «без договора и согласия собственника» 1
29.05.2019 В Минпромторге меняется куратор отечественных процессоров 1
16.05.2019 Таможенная служба выманивает у бизнеса электронные подписи под угрозой недопуска к новому ИТ-сервису 1
07.08.2018 Чиновники переругались из-за «закона Яровой»: он требует миллиардных затрат 1
31.01.2018 «Билайн» стал оператором фискальных данных 1
21.11.2017 Более 80 тысяч регистраций подано на всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал» за 2 недели 1
10.04.2017 Россия: количество сделок с участием бизнес-ангелов выросло на 41% в 2016 году 1
26.12.2016 Переход на онлайн-кассы больше нельзя откладывать 1
09.11.2016 Путин приказал ввести НДС для зарубежных интернет-магазинов 1
01.11.2016 ФНС рассказала о преимуществах онлайн-касс для бизнеса 1
19.10.2016 Путин согласился избавить российские ИТ «от валютных рудиментов» 3
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 2
11.10.2016 ФНС рассказала о том, как перейти на онлайн-кассы 6
04.10.2016 До конференции о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс осталось меньше недели 3
16.09.2016 Онлайн-кассы: модернизация или замена оборудования? 2
12.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут крупнейшую в России конференцию о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс 2
12.09.2016 Российский бизнес поддерживает внедрение онлайн-касс, но беспокоится из-за цены и сложности вопроса 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 4
17.08.2015 Tele2 присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 1
30.01.2015 Больше тысячи компаний приняли участие в эксперименте ФНС по применению контрольно-кассовой техники 1
05.03.2014 «Национальная ассоциация институтов закупок» запустила интернет-поддержку специалистов по госзаказу в соответствии с №44-ФЗ 1
31.10.2013 Гендиректор Zecurion возглавил направление по ИБ в «Деловой России» 3
08.07.2013 «ГИС-Ассоциация» выступила в защиту ИТ-куратора Росреестра 1
08.07.2013 ОНФ создаст интернет-платформу для автоматизированного поиска нарушений на сайте госзакупок 2
20.03.2013 14 мая в Москве откроется «Неделя российского предпринимательства — 2013» 1
08.10.2012 26 октября в Москве начнет работу конференция по управлению бизнесом 1
08.06.2012 В России появятся электронные трудовые договоры 1
29.12.2010 МТС, «Билайн» и «Мегафон» прорвались к 4G 1
17.11.2008 Чичваркин решил пойти в политику 1
24.06.2008 «Айпинэт» подписал соглашение о развитии информационно-телекоммуникационной отрасли 1

Публикаций - 38, упоминаний - 58

Деловая Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4106 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Microsoft Corporation 11226 2
Google LLC 7198 1
RMC - Russian Mining Center - Радиус груп - Radius Group 15 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 140 1
Amadeus IT Group 66 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
AliExpress 275 1
Airbnb 62 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
KupiVip 75 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 5
Президент Российской Федерации 1443 3
Правительство РФ 2209 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Администрация Президента РФ 271 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
ФГБУК Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры 1 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 1 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ОПРФ - Комитет по развитию физической культуры и спорта Общественной палаты РФ 1 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Счётная палата РФ 462 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Арбитражный суд города Москвы 340 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 6
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 10
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 44 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
Apple iTunes Store 584 1
Макаров Алексей 49 5
Путин Владимир 1831 4
Мишустин Михаил 302 2
Волин Алексей 113 2
Яровая Ирина 63 2
Сорокин Александр 4 2
Мариничев Дмитрий 21 2
Дворкович Аркадий 169 2
Гражданкин Алексей 1 1
Волошин Александр 7 1
Бударин Алексей 1 1
Репик Алексей 4 1
Биккулова Гульнара 23 1
Черкесова Бэлла 8 1
Белякова Мария 1 1
Мармер Леонид 1 1
Назаров Андрей 3 1
Хохлов Сергей 8 1
Долгоруков Алексей 1 1
Озеров Виктор 26 1
Шпак Василий 39 1
Волож Аркадий 181 1
Сивков Арташес 16 1
Белоусов Андрей 53 1
Врублевский Павел 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - ПФО - Самара 1309 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Россия - ПФО - Казань 1526 3
Россия - Махачкала 117 2
Восточная Европа 1698 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - Астрахань 242 2
Россия - Курск 234 2
Россия - Вологодская область - Череповец 120 2
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Псков 140 1
Россия - Пятигорск 77 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Басманная межрайонная прокуратура города Москвы 2 1
Москва - Красная площадь 23 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - Благовещенск 88 1
СССР - Ленинград 71 1
Индонезия - Республика 389 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - Тульская область 755 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Антитеррор 62 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Русский язык 1004 1
Москва - Дом Долгоруковых - объект культурного наследия 2 1
Хартия добросовестных участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности) 1 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Медиалогия 37 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 1 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770989, в очереди разбора - 674671.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще