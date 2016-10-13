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Деловая Россия Общероссийская общественная организация
СОБЫТИЯ
|13.10.2016
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«Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России
поддержке компаний «Эвотор», «Платформа ОФД» и «Сбербанк». Региональное роад-шоу компании «Атол» и «Деловой России» пройдет в 64 городах России. В октябре семинары состоятся в Новосибирске, Рос
|12.09.2016
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«Деловая Россия» и «Атол» проведут крупнейшую в России конференцию о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс
Новый порядок применения ККТ». Мероприятие пройдет в рамках федерального образовательного проекта «Деловой России» и «Атол» «54-ФЗ: всё о главной Re:форме правил торговли». Целью конференции я
|08.09.2016
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«Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли
реповце, Вологде, Саранске, Владикавказе, в Якутске и Петрозаводске. Также образовательный проект «Деловой России» и «Атол» предусматривает ежемесячные вебинары, часть из которых будет организ
|31.10.2013
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Гендиректор Zecurion возглавил направление по ИБ в «Деловой России»
ion, мирового разработчика решений для защиты информации от утечек, возглавил отраслевое отделение «Деловой России» по информационной безопасности. Отделению отводится роль экспертной площадки
|05.07.2011
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Участники «Селигер-2011» встретились с представителями «Деловой России», Общественной палаты и РВК
кое творчество» и «Ты предприниматель!» стали председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов, член Общественной палаты РФ Мария Слободская, директор Департаме
Деловая Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 12
|Мишустин Михаил 787 6
|Репик Алексей 9 5
|Титов Борис 64 5
|Макаров Алексей 69 5
|Греф Герман 485 3
|Бочерова Елена 46 2
|Лысенко Юрий 33 2
|Сергеев Вячеслав 10 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Сорокин Александр 9 2
|Хозяинов Виталий 4 2
|Востриков Анатолий 3 2
|Зябкина Ульяна 2 2
|Шайхутдинов Ильдар 3 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Волин Алексей 122 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Яровая Ирина 72 2
|Решетников Максим 46 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Мариничев Дмитрий 24 2
|Колчина Оксана 11 2
|Чупшева Светлана 10 1
|Шпак Василий 279 1
|Беглов Александр 37 1
|Озеров Виктор 29 1
|Раевский Алексей 77 1
|Пирогов Антон 6 1
|Кузнецов Евгений 56 1
|Соболев Александр 13 1
|Михайлов Александр 56 1
|Лукашенко Александр 104 1
|Крушинин Алексей 30 1
|Долгоруков Алексей 1 1
|Варичев Андрей 5 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Бударин Андрей 12 1
|Поташев Максим 9 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 4
|НМГ - Медиалогия 37 2
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