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Деловая Россия Общероссийская общественная организация

Деловая Россия - Общероссийская общественная организация

СОБЫТИЯ


13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России

поддержке компаний «Эвотор», «Платформа ОФД» и «Сбербанк». Региональное роад-шоу компании «Атол» и «Деловой России» пройдет в 64 городах России. В октябре семинары состоятся в Новосибирске, Рос
12.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут крупнейшую в России конференцию о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс

Новый порядок применения ККТ». Мероприятие пройдет в рамках федерального образовательного проекта «Деловой России» и «Атол» «54-ФЗ: всё о главной Re:форме правил торговли». Целью конференции я
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли

реповце, Вологде, Саранске, Владикавказе, в Якутске и Петрозаводске.  Также образовательный проект «Деловой России» и «Атол» предусматривает ежемесячные вебинары, часть из которых будет организ
31.10.2013 Гендиректор Zecurion возглавил направление по ИБ в «Деловой России»

ion, мирового разработчика решений для защиты информации от утечек, возглавил отраслевое отделение «Деловой России» по информационной безопасности. Отделению отводится роль экспертной площадки

05.07.2011 Участники «Селигер-2011» встретились с представителями «Деловой России», Общественной палаты и РВК

кое творчество» и «Ты предприниматель!» стали председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов, член Общественной палаты РФ Мария Слободская, директор Департаме

Публикаций - 78, упоминаний - 98

Деловая Россия и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Microsoft Corporation 25774 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 6
Yandex - Яндекс 9215 4
Google LLC 12687 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Oracle Corporation 7074 3
Эвотор - Evotor 231 3
МегаФон 10742 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Intel Corporation 12811 2
9594 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
ИКС - Цитадель ГК 110 2
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) - Кнопп 29 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
АйКомИнвест 22 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 1
GE Fanuc - Фанук 44 1
Аргус-Спектр 19 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 1
Bolt 38 1
Hughes 114 1
Элвис-Телеком 38 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Ipnet - Айпинэт 44 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 1
СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 2 1
SwiftDrive - СвифтДрайв 2 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Дубна Многофункциональный нанотехнологический центр 9 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
Альт-Инвест - Эксперт Системс 6 1
Умник 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
Евросеть 1421 4
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Газпром ПАО 1493 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Castorama - Касторама 32 2
Мария РА ТС - торговая сеть 26 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Альфа-Банк 1979 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
Связной Логистика 16 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
Genotek - Генотек 21 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
AltaIR Capital 14 1
Сбер - Еаптека 59 1
Finn Flare - ФФ Стайл 46 1
Курск-Строй НПП 1 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 1
ПраймКонсалт - Прайм консалтинг 8 1
Курскпромтеплица 2 1
Издательский дом Родионова 8 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 19 1
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 20 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 15
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 13
Единая Россия - Политическая партия 321 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Знание - Российское общество 10 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
Глобальные университеты 4 1
НАУЗ - Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения 6 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 6
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 76 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 2
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 30 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
FreePik 1841 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
АТОЛ Frontol 65 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 24 1
Pixabay 257 1
Age of Kings 2 1
Много приложений - RuStore - Рустор 628 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 1
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 35 1
Деловая Россия - Роскартель 1 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
Qualcomm Dragonwing 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Apple iPad 4011 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Windows 16882 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Apple Pay 519 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Samsung Pay 296 1
Путин Владимир 3454 12
Мишустин Михаил 787 6
Репик Алексей 9 5
Титов Борис 64 5
Макаров Алексей 69 5
Греф Герман 485 3
Бочерова Елена 46 2
Лысенко Юрий 33 2
Сергеев Вячеслав 10 2
Рудычева Наталья 95 2
Сорокин Александр 9 2
Хозяинов Виталий 4 2
Востриков Анатолий 3 2
Зябкина Ульяна 2 2
Шайхутдинов Ильдар 3 2
Щеголев Игорь 699 2
Белоусов Андрей 149 2
Волин Алексей 122 2
Дворкович Аркадий 216 2
Яровая Ирина 72 2
Решетников Максим 46 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Мариничев Дмитрий 24 2
Колчина Оксана 11 2
Чупшева Светлана 10 1
Шпак Василий 279 1
Беглов Александр 37 1
Озеров Виктор 29 1
Раевский Алексей 77 1
Пирогов Антон 6 1
Кузнецов Евгений 56 1
Соболев Александр 13 1
Михайлов Александр 56 1
Лукашенко Александр 104 1
Крушинин Алексей 30 1
Долгоруков Алексей 1 1
Варичев Андрей 5 1
Фурсенко Андрей 128 1
Бударин Андрей 12 1
Поташев Максим 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 27
Европа 24962 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 4
Европа Восточная 3138 4
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Япония 13807 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 830 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 3
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Израиль 2856 2
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Российская газета 290 1
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ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
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