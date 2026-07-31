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Дубна Многофункциональный нанотехнологический центр
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 10
Дубна Многофункциональный нанотехнологический центр и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 321 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
|АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
|Гостомельский Алексей 14 2
|Буцаев Денис 6 1
|Дударев Алексей 2 1
|Ткачук Артем 1 1
|Мануйлов Виктор 1 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Титов Борис 64 1
|Свинаренко Андрей 15 1
|Галкин Дмитрий 27 1
|Рукавишникова Мария 23 1
|Зиновьева Екатерина 8 1
|Грызлов Борис 32 1
|Софизаде Мурад 13 1
|Прох Валерий 1 1
|ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
|Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727458.
Создано именных указателей - 198720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461763, в очереди разбора - 727458.
Создано именных указателей - 198720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.