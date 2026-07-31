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Дубна Многофункциональный нанотехнологический центр

СОБЫТИЯ

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31.07.2026 «ПСК Фарма» инвестировала 133 млн рублей в модернизацию производства стерильных препаратов 1
14.08.2025 Российская универсальная док-станция для работы в инфраструктуре виртуальных рабочих мест включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
17.10.2023 «Элтех» и Marketing Logic представили инструмент для выявления туберкулеза 1
15.07.2014 Открыт нанотехнологический центр «Дубна» 2
27.03.2013 Наноцентр «Дубна» запустил проект по внедрению инноваций в городском хозяйстве 1
30.03.2010 Объявлены итоги конкурса по проектам создания нанотехнологических центров 1
22.10.2009 В Дубне состоялось рабочее совещание операторов ИНТРУС-2009: итоги 1
16.10.2009 В Дубне пройдет школа "Управление инновациями" 1
24.06.2008 «Айпинэт» подписал соглашение о развитии информационно-телекоммуникационной отрасли 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Дубна Многофункциональный нанотехнологический центр и организации, системы, технологии, персоны:

Роснано - Сигма.Новосибирск 3 1
Стек Софт 32 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Cisco Systems 5372 1
X Corp - Twitter 2937 1
Meta Platforms - Facebook 4618 1
9583 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9504 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1138 1
АйТи 1519 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 645 1
Getmobit - Гетмобит 45 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 29 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
Box inc - box.com - box.net 374 1
Hughes 114 1
Ipnet - Айпинэт 44 1
Marketing Logic - Маркетинг Лоджик 12 1
Идея Нанотехнологический центр в городе Казани 1 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 14 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Наукоград - технопарк 156 1
Свобода Косметическое объединение 1 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3885 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5422 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1505 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36123 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25649 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13899 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14758 2
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 113 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1029 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1873 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3006 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10125 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12875 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34877 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26748 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65002 1
Умные платформы 1986 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7858 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17985 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1902 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10304 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8694 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2719 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5767 1
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3256 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9785 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5109 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5629 1
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Мануйлов Виктор 1 1
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Софизаде Мурад 13 1
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КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
День молодёжи - 27 июня 1082 1
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