Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180894
ИКТ 14067
Организации 10940
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26023
Персоны 77818
География 2912
Статьи 1540
Пресса 1239
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2695
Мероприятия 865

Getmobit GM Smart System


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 Российская универсальная док-станция для работы в инфраструктуре виртуальных рабочих мест включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
22.07.2024 Getmobit и «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве 1
01.04.2024 Getmobit выводит на рынок новую линейку программных продуктов GM Smart System New Generation 1
22.09.2023 Отечественные вендоры представили ПАК для стационарного рабочего места 1
06.07.2023 Getmobit и «Даком М» объявили о технологическом партнерстве 1
02.06.2023 «Мой офис», Getmobit, «Базальт СПО» и «Базис» создали импортонезависимое гибридное автоматизированное рабочее место 1
07.02.2023 «Марвел» выкупил половину производителя автоматизированных рабочих мест Getmobit 1
30.09.2022 Axoft заменит иностранных поставщиков тонких клиентов на стек технологий от российского вендора Getmobit 1
10.01.2022 Платформа Getmobit Smart System стала новым продуктом в портфеле CompTek 2
13.05.2021 Sitronics Group представила решение для модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры МЧС России 1
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Getmobit и организации, системы, технологии, персоны:

Getmobit - Гетмобит 36 11
Box inc - box.com - box.net 366 4
Cisco Systems 5177 2
Информзащита 811 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 316 2
Базальт СПО - BaseALT 729 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 214 2
Ростелеком 10074 1
Intel Corporation 12394 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Basis - Tionix - Тионикс - 81 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 95 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 422 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1348 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2222 1
Citrix Systems 828 1
Eltex - Предприятие Элтекс 170 1
TrueConf - ТруКонф 415 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 359 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 190 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 320 1
МСК Групп - Даком М 94 1
Lexmark Int 294 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 1
Broadcom - VMware 2430 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
Baum - Baum Inform - Баум НПО - СК-СХД 33 1
Stratodesk 9 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 22 1
Дубна Многофункциональный нанотехнологический центр 8 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 87 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 309 1
Связной ГК 1375 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 8 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 63 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4600 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2782 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3220 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6165 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4686 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12062 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1596 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8356 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 7
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2544 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26440 6
Док-станция - Docking station 537 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9526 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11777 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13120 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30036 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8552 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 805 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25009 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2596 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6464 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3872 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25342 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25143 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14185 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1120 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6589 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6003 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5247 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 517 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10320 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22244 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3051 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1530 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14749 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2417 2
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 75 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2585 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12736 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7488 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10193 1
Getmobit - GM-Box 14 10
Linux OS 10550 2
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 2
Microsoft Windows 16072 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1901 2
Новые облачные технологии - МойОфис 836 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 259 1
Intel Celeron - Серия процессоров 969 1
Huawei Fusion - Серия смартфонов 4 1
Asterisk 80 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 98 1
Citrix XenDesktop 98 1
Microsoft VDI - Microsoft Desktop Virtualization 8 1
IBM System 360 Operating System - GM-OS 1 1
Red Hat oVirt 48 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 311 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1144 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 528 1
Intel Celeron N 22 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 61 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 18 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 35 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 77 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 227 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 164 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 127 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 72 1
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 35 1
Basis - Базис.Workplace 54 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 88 1
МСК Групп - Даком М - Space Dispatcher VDI-брокер 9 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 34 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 298 1
Рукавишникова Мария 21 7
Ефимов Петр 39 2
Мельников Алексей 70 2
Мартиросов Давид 77 2
Пожидаев Николай 85 1
Юрченко Андрей 1 1
Савченко Константин 16 1
Генс Филипп 42 1
Калякин Павел 68 1
Агеев Денис 36 1
Шубин Василий 3 1
Мыскин Роман 38 1
Кулашова Анна 54 1
Трифонов Владимир 12 1
Белоглинцев Александр 2 1
Дударев Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 10
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 428 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7873 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17731 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1324 1
Беларусь - Белоруссия 5920 1
Узбекистан - Республика 1816 1
Армения - Республика 2345 1
Казахстан - Республика 5708 1
Турция - Турецкая республика 2446 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1036 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1057 1
Таджикистан - Республика 891 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9570 5
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 979 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1497 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3125 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2738 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1013 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1293 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8078 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2210 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 442 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3491 1
Налогообложение - Налог на прибыль 211 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5134 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1702 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2042 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3390 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 151 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще