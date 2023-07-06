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Getmobit и «Даком М» объявили о технологическом партнерстве

Российская компания Getmobit и отечественный разработчик программного обеспечения для построения облачной инфраструктуры «Даком М», объявили о технологическом партнерстве.

Команды Getmobit и «Даком М» подтвердили совместимость программно-аппаратной платформы GM Smart System для управления рабочими пространствами с инфраструктурой виртуальных рабочих столов Space VDI.

Технологии виртуализации рабочих столов получают все большее распространение как в глобальной среде, так на российском рынке. Эффективность внедрения технологии VDI особенно резко выросла на фоне новых требований по информационной безопасности, задач по стандартизации и централизации управления ИТ-инфраструктурой, скорости и гибкости в развертывании любых конфигураций рабочего места. При этом многие заказчики, делая ставку на VDI, осознанно выбирают тонкие клиенты. Такой выбор дает дополнительные преимущества: защиту от утечек информации, управляемость и эксплуатационную эффективность.

В основе стратегического сотрудничества Getmobit и «Даком М» – ориентация на технологическое опережение и интегральный подход в разработке совместных решений. Партнеры объединили продукты в единую систему, адаптировав функциональность под требования отдельных заказчиков. В состав совместного решения входят док-станция GM-Box со встроенной специализированной ОС, сервер управления GM Workspace Factory, приложение GM Smart Desktop Application для интеграции VDI-клиента Space Connect в инфраструктуру «умных» рабочих мест, VDI-брокер Space Dispatcher v. 5.1.0, стандартное периферийное оборудование.

Платформа GM Smart System – это универсальный набор программных и аппаратных средств для построения современной инфраструктуры рабочих мест, интегрированной с сервисами VDI, IP телефонии и ВКС. Рабочие места конечных пользователей представлены «умными» терминалами GM-Box в форм-факторе видеотелефона со встроенным ВКС-терминалом, браузером, модулями беспроводной и проводной зарядки, вариативностью средств аутентификации, в том числе через RFID и смартфон, управляются централизованно с помощью сервера управления GM Workspace Factory. Система управления формирует единый профиль сотрудника, мониторит параметры и события безопасности при подключении пользователя к корпоративным ресурсам, устанавливает права доступа в соответствии с ролевой моделью, обновляет ПО удаленно и централизованно.

Платформа Space VDI осуществляет централизованный и безопасный доступ к виртуальным или размещенным в удаленной среде компьютерам, приложениям и веб-службам. Функционируя на базе облачной платформы, SpaceVM позволяет объединить все корпоративные приложения компании в единую область, обеспечивая масштабирование и гибкость виртуальных рабочих мест сотрудников. Space VDI – собственная разработка «Даком М», включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. За счет реализации в продуктах Space технологии GRID, пользователи с повышенными требованиями к вычислительной мощности могут удалённо использовать 3D-возможности графических станций.

«Совместимость продуктов Space и Getmobit – один из важных шагов к развитию технологического стека российских продуктов и созданию законченного интегрированного решения, способного удовлетворить потребности большинства заказчиков на российском ИТ-рынке», – сказал Денис Агеев, заместитель генерального директора «Даком М».

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