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Офисная техника оргтехника периферия периферийное оборудование peripheral equipment

СОБЫТИЯ

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07.02.2024 Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша»

Соглашение о партнерстве между Treolan (входит в группу «Ланит») и отечественным разработчиком ПО и производителем офисной техники «Катюша» расширит сеть поставок и обеспечит доступность продукции вендора по всей России. «Катюша» – российская экосистема корпоративной печати, которая включает в себя линейку

26.07.2023 Мониторы и периферийное оборудование «Бештау» пополнят портфель OCS

торскими разработками инженеров компании. Вся продукция компании соответствует нормам и основным положениям российского законодательства и внесена в реестр Минпромторга РФ. Партнерам OCS уже доступны периферийное оборудование (клавиатуры, компьютерные мыши) и безрамочные мониторы «Бештау». Благодаря высокой четкости с улучшенной цветопередачей их дисплей обеспечивает комфортную работу в теч
22.07.2020 Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г.

Объем госзакупок в сфере информационных технологий (компьютеры и периферийное оборудование, программное обеспечение и лицензии) по 44-ФЗ вырос в первом полугодии текущего года почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 153,2 млрд р
09.02.2017 От ремонта оргтехники в российском регионе до сервисного агентства федерального уровня: «ЮНИТ-Оргтехника» становится «Нашим Агентством Сервиса»

CNews: Расскажите об основных вехах развития компании. Никита Репин: В 1994 году в Перми родилась компания, которой в последующем, с 1999 года, предстояло носить гордое имя «ЮНИТ-Оргтехника». Основной сферой деятельности компании была продажа и обслуживание печатающего оборудования – в то время это было новое и активно развивающееся направление. Следующий серьезный этап
09.02.2017 «ЮНИТ-Оргтехника» сменила название на «Наше Агентство Сервиса»

Ребрендинг «ЮНИТ-Оргтехники»В начале 2017 г. компания «ЮНИТ-Оргтехника» провела ребрендинг и сменила название. Компания продолжит работу под именем «Наше Агентство Сервиса», сокращенно – НАС. «Слово “оргтехника” уже не соответствует всему спектру
07.10.2014 Иван Иванов возглавил департамент дистрибуции малой офисной техники и бумаги «Xerox Евразия»

Директором объединённого Департамента дистрибуции малой офисной техники и бумаги компании «Xerox Евразия» назначен Иван Иванов, ранее занимавший пост директора департамента дистрибуции бумаги. Об этом CNews сообщили в

12.03.2013 Arbyte, «ЮНИТ-Оргтехника» и «Роса» договорились о совместной работе на корпоративном рынке

Группа Arbyte, сервис-провайдер «ЮНИТ-Оргтехника» и разработчик свободного программного обеспечения «Роса» объявили о формировании альянса, нацеленного на совместное продвижение ПО, оборудования и сервисных услуг корпоративным клие
29.12.2012 Sharp: Мы вовремя встретились с компанией "ЮНИТ-Оргтехника"

стоятельством в ряде случаев и объясняется то, что она со временем вырастает из сегмента СМБ, где позиции Sharp сильны традиционно. Роман Еникеев (Sharp), Ёокота Ёшинори (Sharp), Юрий Грибанов ("ЮНИТ-Оргтехника"), Евгений Беликов (РАМИС) Отдельно сегодня уже, наверное, следует упомянуть спрос со стороны профессиональных потребителей, к которым можно отнести, например, крупные российские аут
28.11.2012 Федеральная сервисная сеть «ЮНИТ-Оргтехники»: современные стандарты и технологии каждому региональному партнеру

С 8 по 10 ноября 2012 г. в Перми прошел форум региональных бизнес-партнеров компании «ЮНИТ-Оргтехника» — одного из лидеров ИТ-аутсорсинга в России. Цель мероприятия — презентация новых стандартов и технологических разработок, обсуждение программы развития федеральной сервисной сети к
27.06.2012 "ЮНИТ-Оргтехника": от набора услуг к управлению сервисами

CNews: С чего начиналась "ЮНИТ-Оргтехника"? Где вы накопили наибольший опыт? Андрей Галкин: "ЮНИТ-Оргтехника" начиналась в 1994 г. с предоставления услуг по поддержке офисной печати (Managed Print Services, MPS) и пос
16.05.2012 "ЮНИТ-Оргтехника": ответ аутсорсера ИТ-директорам

о насколько на самом деле критично соблюдение параметров обслуживания по SLA в практике отечественных аутсорсеров? Андрей Галкин: Отзывы наших многочисленных клиентов подтверждают тот факт, что "ЮНИТ-Оргтехника" стабильно, на протяжении многих лет выполняет взятые на себя обязательства. Более того, жесткое соблюдение SLA является необходимым условием нашей деятельности. Российский рынок аут
09.02.2012 "ЮНИТ-Оргтехника": аутсорсинг должен быть выгодным

твом – совсем другое. Директор по развитию бизнеса компании "ЮНИТ-Оргтехника” Андрей Галкин В "ЮНИТ-Оргтехнике", процесс разработки стандартов обслуживания шел на протяжении ряда лет, некоторые
31.01.2012 Банк «ТРАСТ» вновь доверил «ЮНИТ-Оргтехнике» обслуживание печатного оборудования

Национальный банк «ТРАСТ», работающий на рынке инвестиционно-банковских услуг, передал на аутсорсинг в компанию «ЮНИТ-Оргтехника» управление и обслуживание автоматизированных рабочих мест и печатных устройств. Право на предоставление аутсорсинговых услуг «ЮНИТ-Оргтехника» получила в результате очередной
24.01.2012 "ЮНИТ-Оргтехника": реактивность нужна не в аутсорсинге, а в авиации

Андрей Галкин: Основной акцент мы ставим на показателях качества обслуживания клиентов в соответствии с подписанным с ними SLA, и на внутренних метриках-KPI производительности труда сотрудников "ЮНИТ-Оргтехника". Такого рода системный подход к построению аутсорсингового бизнеса для нас является насущной необходимостью. Андрей Галкин: Даже самое добросовестное копирование западных методик и

30.12.2011 «ЮНИТ-Оргтехника» набирает обороты

В субботу, 24 декабря, прошла конференция «ИТ-сервис: стратегия развития», проведенная руководством компании «ЮНИТ-Оргтехника». На данном мероприятии присутствовали топ-менеджмент компании и линейные руководители. В ходе встречи были рассмотрены различные вопросы, связанные с нынешним состоянием рынка, обсу
13.12.2011 "ЮНИТ-Оргтехника": аутсорсинг от Москвы до самых до окраин

д качеством мы понимаем соблюдение единых на всей территории России стандартов обслуживания, а также непосредственный и строгий контроль этого соблюдения. Как осуществить выполнение этих задач? "ЮНИТ-Оргтехника" сертифицировала собственный стандарт качества UNITDoc, обозначив в нём эталоны для всех процессов нашей деятельности. Все инженеры в обязательном порядке проходят через центр обучен
15.02.2011 В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор

Корпорация Xerox сообщила о назначении Марианны Именохоевой новым директором Департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия». Основной задачей Марианны Имен
29.05.2008 РГБ купит ПК и периферийное оборудование

Российская государственная библиотека намерена приобрести персональные компьютеры и периферийное оборудование, связи с чем объявила открытый аукцион № 16а-2008 по выбору ИТ-поставщика. Так, РГБ планирует закупить системные блоки (490 шт.), 19-дюймовые LCD-мониторы (490 шт.), п
28.05.2008 Русский вендор нацелился на 25% рынка МФУ

В течение двух последних лет компания «МВ — офисная техника» ограничивала свою публичную активность, и многие даже успели подзабыть неког
14.05.2008 Ростехнадзору потребовалась оргтехника

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) потребовалась оргтехника, поставкой которой предстоит заняться победителю открытого аукциона № 2-ОА. На закупку оргтехники - факсов, принтеров, сканеров, копиров, офисных проводных телефонных аппаратов, МФУ,
15.04.2008 УФМС Калининградской области закупает комплектующие к оргтехнике

УФМС России по Калининградской области проводит открытый аукцион на право заключения государственного контракта на поставку комплектующих к оргтехнике. Максимальная цена контракта - 4,2 млн. руб. Дата проведения аукциона - 8 мая 2008 г. Требуется поставить 90 системных блоков, 84 комплекта запасных частей для мониторов, запасные ча
04.04.2008 ТГАСУ потребовались компьютеры и офисное оборудование

Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) планирует закупить компьютеры, офисное оборудование и расходные материалы, в связи с чем объявил открытый аукцион № 0212/08/2-4 по выбору ИТ-поставщиков. Всего на закупку товара ТГАСУ готов потратить до 3 520 000 руб. Источн
29.02.2008 Минфину России потребовалась оргтехника

Министерству финансов РФ требуется оргтехника, поставку которой предстоит выполнить победителю открытого аукциона № ОА-3/08. На закупку оргтехники заказчик готов потратить до 3000 тыс. руб. Доставку товара требуется реализовать

28.02.2008 Федеральному агентству по обустройству госграницы РФ требуется оргтехника

Федеральному агентству по обустройству государственной границы РФ понадобилась оргтехника, поставщик которой будет определен по итогам открытого аукциона №2. На поставку оргтехники заказчик готов выделить до 9300 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств фед
14.02.2008 Управление гражданской защиты г. Москвы закупает картриджи к оргтехнике

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы объявило открытый конкурс № 31-0083754-08 на поставку в 2008 г. расходных материалов и картриджей к оргтехнике (факсимильным устройствам, многофункциональным устройствам). Начальная цена контракта составляет 3 950 000,00 руб. Конкурсную документацию заказчик выдает по рабочим дням с 10 до 16

08.02.2008 УФССП Ставропольского края купит запчасти к компьютерной и оргтехнике

ому краю проводит торги в форме открытого аукциона на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию, закупкам и поставкам расходных материалов, комплектующих и запасных частей к компьютерной и оргтехнике. Начальная цена контракта составляет 3 500 тыс. руб.; источник финансирования – федеральный бюджет. «Шаг аукциона» установлен в размере 20 тыс. руб. Аукционная документация предостав
13.02.2007 ФССП России купит расходные материалы к оргтехнике

Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП России) объявила открытый конкурс на поставку расходных материалов к оргтехнике. Начальная цена контракта составляет 3 млн. руб. Товар отгружается заказчику не позднее десяти рабочих дней со дня осуществления авансового платежа на расчетный счет поставщика на ус
24.01.2007 УрГГУ купит офисное оборудование и ВТ

Уральский государственный горный университет (УрГГУ) собирается приобрести офисное оборудование и вычислительную технику, в связи с чем объявил открытый конкурс № 7/16 по выбору ИТ-поставщика. На закупку необходимой техники УрГГУ готов истратить до 3,6 млн. руб. В соо
10.12.2004 В Перми завершается выставка "Интернет. Оргтехника. Связь -2004"

В Перми подходит к завершению 12-ая международная выставка «Интернет. Оргтехника. Связь -2004». В одной из самых значимых выставок уральского региона приняли участие более 60 компаний из Поволжья и Урала, а так же крупнейшая российская сеть «Евросеть» и центры мо

Публикаций - 492, упоминаний - 506

Офисная техника и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 33
Xerox - The Haloid Company 1168 31
Dell EMC 5180 28
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 27
Samsung Electronics 11064 26
Intel Corporation 12811 26
HP Inc. 5883 26
Canon 1439 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Dell Technologies - Dell Computer 2219 21
HP - Hewlett-Packard 3662 20
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 19
9594 16
Cisco Systems 5372 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Softline - Софтлайн 3743 12
SAP SE 5601 11
Apple Inc 13154 11
Seiko Epson Corporation 908 11
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 11
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 10
LG Electronics 3735 10
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 10
Yandex - Яндекс 9215 9
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 9
Logitech 437 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Fujitsu 2105 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Brother - Brother Industries - Бразер 215 8
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Toshiba Corporation 2980 7
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 7
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 40 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Почта России ПАО 2370 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Газпром ПАО 1493 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 5
Наукоград - технопарк 156 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Гранит 57 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Связной ГК 1401 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Visa International 1993 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Евросеть 1421 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 3
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 153
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 34
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 34
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 33
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 33
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 30
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 30
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 29
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 27
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 26
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 26
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 26
Оцифровка - Digitization 5185 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 25
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 24
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 24
Microsoft Windows 16882 38
Linux OS 11533 35
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 35
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 24
Apple iOS 8583 17
Google Android 15243 16
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 16
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 15
Microsoft Windows 2000 8678 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника - UNITDoc - Система добровольной сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию информационных систем предприятия 11 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 7
Microsoft Windows 10 1938 6
Microsoft Office 4170 6
Apple iPhone 6 4861 6
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 6
Adobe Photoshop 804 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 6
FreePik 1841 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Microsoft Office 365 1042 5
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 5
НКТ - Р7-Офис 543 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
Apple AirPrint 119 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
Apple iPad 4011 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Apple - App Store 3109 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Галкин Андрей 19 12
Грибанов Юрий 30 7
Dell Michael - Делл Майкл 193 5
Репин Никита 9 5
Путин Владимир 3454 4
Сытин Дмитрий 60 4
Степанов Антон 71 4
Колесов Олег 6 4
Коваленко Павел 70 4
Рустамов Рустам 548 3
Одинцов Дмитрий 119 3
Шпак Василий 279 3
Кузнецов Владимир 47 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Hiroo Tanahashi - Хироо Танахаши 3 3
Дозорова Оксана 5 3
Мыскин Роман 40 3
Мыслин Дмитрий 4 3
Сивер Владислав 6 3
Назарьев Александр 3 2
Гарбузов Анатолий 167 2
Силкин Виктор 2 2
Cray Seymour - Крей Сеймур 6 2
Еникеев Роман 2 2
Собянин Сергей 538 2
Мылицын Роман 111 2
Никифоров Николай 1138 2
Бойко Андрей 56 2
Смятских Алексей 48 2
Славинский Михаил 13 2
Алтухов Дмитрий 47 2
Герасимов Павел 3 2
Легостаева Светлана 96 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Соколов Кирилл 40 2
Поликарпов Иван 8 2
Адмиральский Сергей 39 2
Самойленко Максим 67 2
Демидов Михаил 134 2
Прозоровский Василий 40 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 308
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 54
Европа 24963 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Япония 13807 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 14
Россия - СФО - Новосибирск 4875 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 13
Казахстан - Республика 6047 12
Южная Корея - Республика 7051 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Россия - УФО - Свердловская область 1951 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Украина 7928 9
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Швеция - Королевство 3781 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 123
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 86
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 83
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 62
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 47
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 46
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 24
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 16
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 12
Английский язык 7030 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 11
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NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
Forbes - Форбс 1002 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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РИА Новости 1033 1
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КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
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ТИАР-Центр 3 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
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МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
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УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
МВД РФ - НВИ ВВ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
МГТУТУ - Московский государственный университет технологий и управления 1 1
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
1С:Проект года 28 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Red Dot Design Award 57 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Единый день голосования 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Canon Expo 2 1
Docflow 148 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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