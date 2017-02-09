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Офисная техника оргтехника периферия периферийное оборудование peripheral equipment



09.02.2017 От ремонта оргтехники в российском регионе до сервисного агентства федерального уровня: «ЮНИТ-Оргтехника» становится «Нашим Агентством Сервиса»
09.02.2017 «ЮНИТ-Оргтехника» сменила название на «Наше Агентство Сервиса»
12.03.2013 Arbyte, «ЮНИТ-Оргтехника» и «Роса» договорились о совместной работе на корпоративном рынке
29.12.2012 Sharp: Мы вовремя встретились с компанией "ЮНИТ-Оргтехника"
28.11.2012 Федеральная сервисная сеть «ЮНИТ-Оргтехники»: современные стандарты и технологии каждому региональному партнеру
27.06.2012 "ЮНИТ-Оргтехника": от набора услуг к управлению сервисами
16.05.2012 "ЮНИТ-Оргтехника": ответ аутсорсера ИТ-директорам
09.02.2012 "ЮНИТ-Оргтехника": аутсорсинг должен быть выгодным
31.01.2012 Банк «ТРАСТ» вновь доверил «ЮНИТ-Оргтехнике» обслуживание печатного оборудования
24.01.2012 "ЮНИТ-Оргтехника": реактивность нужна не в аутсорсинге, а в авиации
30.12.2011 «ЮНИТ-Оргтехника» набирает обороты
13.12.2011 "ЮНИТ-Оргтехника": аутсорсинг от Москвы до самых до окраин
29.05.2008 РГБ купит ПК и периферийное оборудование
28.05.2008 Русский вендор нацелился на 25% рынка МФУ
14.05.2008 Ростехнадзору потребовалась оргтехника
15.04.2008 УФМС Калининградской области закупает комплектующие к оргтехнике
29.02.2008 Минфину России потребовалась оргтехника
28.02.2008 Федеральному агентству по обустройству госграницы РФ требуется оргтехника
14.02.2008 Управление гражданской защиты г. Москвы закупает картриджи к оргтехнике
08.02.2008 УФССП Ставропольского края купит запчасти к компьютерной и оргтехнике
13.02.2007 ФССП России купит расходные материалы к оргтехнике
10.12.2004 В Перми завершается выставка "Интернет. Оргтехника. Связь -2004"

Публикаций - 284, упоминаний - 293

Офисная техника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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