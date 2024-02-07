Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша» Соглашение о партнерстве между Treolan (входит в группу «Ланит») и отечественным разработчиком ПО и производителем офисной техники «Катюша» расширит сеть поставок и обеспечит доступность продукции вендора по всей России. «Катюша» – российская экосистема корпоративной печати, которая включает в себя линейку

Мониторы и периферийное оборудование «Бештау» пополнят портфель OCS торскими разработками инженеров компании. Вся продукция компании соответствует нормам и основным положениям российского законодательства и внесена в реестр Минпромторга РФ. Партнерам OCS уже доступны периферийное оборудование (клавиатуры, компьютерные мыши) и безрамочные мониторы «Бештау». Благодаря высокой четкости с улучшенной цветопередачей их дисплей обеспечивает комфортную работу в теч

Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г. Объем госзакупок в сфере информационных технологий (компьютеры и периферийное оборудование, программное обеспечение и лицензии) по 44-ФЗ вырос в первом полугодии текущего года почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 153,2 млрд р

От ремонта оргтехники в российском регионе до сервисного агентства федерального уровня: «ЮНИТ-Оргтехника» становится «Нашим Агентством Сервиса» CNews: Расскажите об основных вехах развития компании. Никита Репин: В 1994 году в Перми родилась компания, которой в последующем, с 1999 года, предстояло носить гордое имя «ЮНИТ-Оргтехника». Основной сферой деятельности компании была продажа и обслуживание печатающего оборудования – в то время это было новое и активно развивающееся направление. Следующий серьезный этап

«ЮНИТ-Оргтехника» сменила название на «Наше Агентство Сервиса» Ребрендинг «ЮНИТ-Оргтехники»В начале 2017 г. компания «ЮНИТ-Оргтехника» провела ребрендинг и сменила название. Компания продолжит работу под именем «Наше Агентство Сервиса», сокращенно – НАС. «Слово “оргтехника” уже не соответствует всему спектру

Иван Иванов возглавил департамент дистрибуции малой офисной техники и бумаги «Xerox Евразия» Директором объединённого Департамента дистрибуции малой офисной техники и бумаги компании «Xerox Евразия» назначен Иван Иванов, ранее занимавший пост директора департамента дистрибуции бумаги. Об этом CNews сообщили в

Arbyte, «ЮНИТ-Оргтехника» и «Роса» договорились о совместной работе на корпоративном рынке Группа Arbyte, сервис-провайдер «ЮНИТ-Оргтехника» и разработчик свободного программного обеспечения «Роса» объявили о формировании альянса, нацеленного на совместное продвижение ПО, оборудования и сервисных услуг корпоративным клие

Sharp: Мы вовремя встретились с компанией "ЮНИТ-Оргтехника" стоятельством в ряде случаев и объясняется то, что она со временем вырастает из сегмента СМБ, где позиции Sharp сильны традиционно. Роман Еникеев (Sharp), Ёокота Ёшинори (Sharp), Юрий Грибанов ("ЮНИТ-Оргтехника"), Евгений Беликов (РАМИС) Отдельно сегодня уже, наверное, следует упомянуть спрос со стороны профессиональных потребителей, к которым можно отнести, например, крупные российские аут

Федеральная сервисная сеть «ЮНИТ-Оргтехники»: современные стандарты и технологии каждому региональному партнеру С 8 по 10 ноября 2012 г. в Перми прошел форум региональных бизнес-партнеров компании «ЮНИТ-Оргтехника» — одного из лидеров ИТ-аутсорсинга в России. Цель мероприятия — презентация новых стандартов и технологических разработок, обсуждение программы развития федеральной сервисной сети к

"ЮНИТ-Оргтехника": от набора услуг к управлению сервисами CNews: С чего начиналась "ЮНИТ-Оргтехника"? Где вы накопили наибольший опыт? Андрей Галкин: "ЮНИТ-Оргтехника" начиналась в 1994 г. с предоставления услуг по поддержке офисной печати (Managed Print Services, MPS) и пос

"ЮНИТ-Оргтехника": ответ аутсорсера ИТ-директорам о насколько на самом деле критично соблюдение параметров обслуживания по SLA в практике отечественных аутсорсеров? Андрей Галкин: Отзывы наших многочисленных клиентов подтверждают тот факт, что "ЮНИТ-Оргтехника" стабильно, на протяжении многих лет выполняет взятые на себя обязательства. Более того, жесткое соблюдение SLA является необходимым условием нашей деятельности. Российский рынок аут

"ЮНИТ-Оргтехника": аутсорсинг должен быть выгодным твом – совсем другое. Директор по развитию бизнеса компании "ЮНИТ-Оргтехника” Андрей Галкин В "ЮНИТ-Оргтехнике", процесс разработки стандартов обслуживания шел на протяжении ряда лет, некоторые

Банк «ТРАСТ» вновь доверил «ЮНИТ-Оргтехнике» обслуживание печатного оборудования Национальный банк «ТРАСТ», работающий на рынке инвестиционно-банковских услуг, передал на аутсорсинг в компанию «ЮНИТ-Оргтехника» управление и обслуживание автоматизированных рабочих мест и печатных устройств. Право на предоставление аутсорсинговых услуг «ЮНИТ-Оргтехника» получила в результате очередной

"ЮНИТ-Оргтехника": реактивность нужна не в аутсорсинге, а в авиации Андрей Галкин: Основной акцент мы ставим на показателях качества обслуживания клиентов в соответствии с подписанным с ними SLA, и на внутренних метриках-KPI производительности труда сотрудников "ЮНИТ-Оргтехника". Такого рода системный подход к построению аутсорсингового бизнеса для нас является насущной необходимостью. Андрей Галкин: Даже самое добросовестное копирование западных методик и

«ЮНИТ-Оргтехника» набирает обороты В субботу, 24 декабря, прошла конференция «ИТ-сервис: стратегия развития», проведенная руководством компании «ЮНИТ-Оргтехника». На данном мероприятии присутствовали топ-менеджмент компании и линейные руководители. В ходе встречи были рассмотрены различные вопросы, связанные с нынешним состоянием рынка, обсу

"ЮНИТ-Оргтехника": аутсорсинг от Москвы до самых до окраин д качеством мы понимаем соблюдение единых на всей территории России стандартов обслуживания, а также непосредственный и строгий контроль этого соблюдения. Как осуществить выполнение этих задач? "ЮНИТ-Оргтехника" сертифицировала собственный стандарт качества UNITDoc, обозначив в нём эталоны для всех процессов нашей деятельности. Все инженеры в обязательном порядке проходят через центр обучен

В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор Корпорация Xerox сообщила о назначении Марианны Именохоевой новым директором Департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия». Основной задачей Марианны Имен

РГБ купит ПК и периферийное оборудование Российская государственная библиотека намерена приобрести персональные компьютеры и периферийное оборудование, связи с чем объявила открытый аукцион № 16а-2008 по выбору ИТ-поставщика. Так, РГБ планирует закупить системные блоки (490 шт.), 19-дюймовые LCD-мониторы (490 шт.), п

Русский вендор нацелился на 25% рынка МФУ В течение двух последних лет компания «МВ — офисная техника» ограничивала свою публичную активность, и многие даже успели подзабыть неког

Ростехнадзору потребовалась оргтехника Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) потребовалась оргтехника, поставкой которой предстоит заняться победителю открытого аукциона № 2-ОА. На закупку оргтехники - факсов, принтеров, сканеров, копиров, офисных проводных телефонных аппаратов, МФУ,

УФМС Калининградской области закупает комплектующие к оргтехнике УФМС России по Калининградской области проводит открытый аукцион на право заключения государственного контракта на поставку комплектующих к оргтехнике. Максимальная цена контракта - 4,2 млн. руб. Дата проведения аукциона - 8 мая 2008 г. Требуется поставить 90 системных блоков, 84 комплекта запасных частей для мониторов, запасные ча

ТГАСУ потребовались компьютеры и офисное оборудование Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) планирует закупить компьютеры, офисное оборудование и расходные материалы, в связи с чем объявил открытый аукцион № 0212/08/2-4 по выбору ИТ-поставщиков. Всего на закупку товара ТГАСУ готов потратить до 3 520 000 руб. Источн

Минфину России потребовалась оргтехника Министерству финансов РФ требуется оргтехника, поставку которой предстоит выполнить победителю открытого аукциона № ОА-3/08. На закупку оргтехники заказчик готов потратить до 3000 тыс. руб. Доставку товара требуется реализовать

Федеральному агентству по обустройству госграницы РФ требуется оргтехника Федеральному агентству по обустройству государственной границы РФ понадобилась оргтехника, поставщик которой будет определен по итогам открытого аукциона №2. На поставку оргтехники заказчик готов выделить до 9300 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств фед

Управление гражданской защиты г. Москвы закупает картриджи к оргтехнике Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы объявило открытый конкурс № 31-0083754-08 на поставку в 2008 г. расходных материалов и картриджей к оргтехнике (факсимильным устройствам, многофункциональным устройствам). Начальная цена контракта составляет 3 950 000,00 руб. Конкурсную документацию заказчик выдает по рабочим дням с 10 до 16

УФССП Ставропольского края купит запчасти к компьютерной и оргтехнике ому краю проводит торги в форме открытого аукциона на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию, закупкам и поставкам расходных материалов, комплектующих и запасных частей к компьютерной и оргтехнике. Начальная цена контракта составляет 3 500 тыс. руб.; источник финансирования – федеральный бюджет. «Шаг аукциона» установлен в размере 20 тыс. руб. Аукционная документация предостав

ФССП России купит расходные материалы к оргтехнике Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП России) объявила открытый конкурс на поставку расходных материалов к оргтехнике. Начальная цена контракта составляет 3 млн. руб. Товар отгружается заказчику не позднее десяти рабочих дней со дня осуществления авансового платежа на расчетный счет поставщика на ус

УрГГУ купит офисное оборудование и ВТ Уральский государственный горный университет (УрГГУ) собирается приобрести офисное оборудование и вычислительную технику, в связи с чем объявил открытый конкурс № 7/16 по выбору ИТ-поставщика. На закупку необходимой техники УрГГУ готов истратить до 3,6 млн. руб. В соо