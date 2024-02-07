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Офисная техника оргтехника периферия периферийное оборудование peripheral equipment
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|07.02.2024
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Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша»
Соглашение о партнерстве между Treolan (входит в группу «Ланит») и отечественным разработчиком ПО и производителем офисной техники «Катюша» расширит сеть поставок и обеспечит доступность продукции вендора по всей России. «Катюша» – российская экосистема корпоративной печати, которая включает в себя линейку
|26.07.2023
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Мониторы и периферийное оборудование «Бештау» пополнят портфель OCS
торскими разработками инженеров компании. Вся продукция компании соответствует нормам и основным положениям российского законодательства и внесена в реестр Минпромторга РФ. Партнерам OCS уже доступны периферийное оборудование (клавиатуры, компьютерные мыши) и безрамочные мониторы «Бештау». Благодаря высокой четкости с улучшенной цветопередачей их дисплей обеспечивает комфортную работу в теч
|22.07.2020
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Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г.
Объем госзакупок в сфере информационных технологий (компьютеры и периферийное оборудование, программное обеспечение и лицензии) по 44-ФЗ вырос в первом полугодии текущего года почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 153,2 млрд р
|09.02.2017
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От ремонта оргтехники в российском регионе до сервисного агентства федерального уровня: «ЮНИТ-Оргтехника» становится «Нашим Агентством Сервиса»
CNews: Расскажите об основных вехах развития компании. Никита Репин: В 1994 году в Перми родилась компания, которой в последующем, с 1999 года, предстояло носить гордое имя «ЮНИТ-Оргтехника». Основной сферой деятельности компании была продажа и обслуживание печатающего оборудования – в то время это было новое и активно развивающееся направление. Следующий серьезный этап
|09.02.2017
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«ЮНИТ-Оргтехника» сменила название на «Наше Агентство Сервиса»
Ребрендинг «ЮНИТ-Оргтехники»В начале 2017 г. компания «ЮНИТ-Оргтехника» провела ребрендинг и сменила название. Компания продолжит работу под именем «Наше Агентство Сервиса», сокращенно – НАС. «Слово “оргтехника” уже не соответствует всему спектру
|07.10.2014
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Иван Иванов возглавил департамент дистрибуции малой офисной техники и бумаги «Xerox Евразия»
Директором объединённого Департамента дистрибуции малой офисной техники и бумаги компании «Xerox Евразия» назначен Иван Иванов, ранее занимавший пост директора департамента дистрибуции бумаги. Об этом CNews сообщили в
|12.03.2013
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Arbyte, «ЮНИТ-Оргтехника» и «Роса» договорились о совместной работе на корпоративном рынке
Группа Arbyte, сервис-провайдер «ЮНИТ-Оргтехника» и разработчик свободного программного обеспечения «Роса» объявили о формировании альянса, нацеленного на совместное продвижение ПО, оборудования и сервисных услуг корпоративным клие
|29.12.2012
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Sharp: Мы вовремя встретились с компанией "ЮНИТ-Оргтехника"
стоятельством в ряде случаев и объясняется то, что она со временем вырастает из сегмента СМБ, где позиции Sharp сильны традиционно. Роман Еникеев (Sharp), Ёокота Ёшинори (Sharp), Юрий Грибанов ("ЮНИТ-Оргтехника"), Евгений Беликов (РАМИС) Отдельно сегодня уже, наверное, следует упомянуть спрос со стороны профессиональных потребителей, к которым можно отнести, например, крупные российские аут
|28.11.2012
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Федеральная сервисная сеть «ЮНИТ-Оргтехники»: современные стандарты и технологии каждому региональному партнеру
С 8 по 10 ноября 2012 г. в Перми прошел форум региональных бизнес-партнеров компании «ЮНИТ-Оргтехника» — одного из лидеров ИТ-аутсорсинга в России. Цель мероприятия — презентация новых стандартов и технологических разработок, обсуждение программы развития федеральной сервисной сети к
|27.06.2012
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"ЮНИТ-Оргтехника": от набора услуг к управлению сервисами
CNews: С чего начиналась "ЮНИТ-Оргтехника"? Где вы накопили наибольший опыт? Андрей Галкин: "ЮНИТ-Оргтехника" начиналась в 1994 г. с предоставления услуг по поддержке офисной печати (Managed Print Services, MPS) и пос
|16.05.2012
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"ЮНИТ-Оргтехника": ответ аутсорсера ИТ-директорам
о насколько на самом деле критично соблюдение параметров обслуживания по SLA в практике отечественных аутсорсеров? Андрей Галкин: Отзывы наших многочисленных клиентов подтверждают тот факт, что "ЮНИТ-Оргтехника" стабильно, на протяжении многих лет выполняет взятые на себя обязательства. Более того, жесткое соблюдение SLA является необходимым условием нашей деятельности. Российский рынок аут
|09.02.2012
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"ЮНИТ-Оргтехника": аутсорсинг должен быть выгодным
твом – совсем другое. Директор по развитию бизнеса компании "ЮНИТ-Оргтехника” Андрей Галкин В "ЮНИТ-Оргтехнике", процесс разработки стандартов обслуживания шел на протяжении ряда лет, некоторые
|31.01.2012
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Банк «ТРАСТ» вновь доверил «ЮНИТ-Оргтехнике» обслуживание печатного оборудования
Национальный банк «ТРАСТ», работающий на рынке инвестиционно-банковских услуг, передал на аутсорсинг в компанию «ЮНИТ-Оргтехника» управление и обслуживание автоматизированных рабочих мест и печатных устройств. Право на предоставление аутсорсинговых услуг «ЮНИТ-Оргтехника» получила в результате очередной
|24.01.2012
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"ЮНИТ-Оргтехника": реактивность нужна не в аутсорсинге, а в авиации
Андрей Галкин: Основной акцент мы ставим на показателях качества обслуживания клиентов в соответствии с подписанным с ними SLA, и на внутренних метриках-KPI производительности труда сотрудников "ЮНИТ-Оргтехника". Такого рода системный подход к построению аутсорсингового бизнеса для нас является насущной необходимостью. Андрей Галкин: Даже самое добросовестное копирование западных методик и
|30.12.2011
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«ЮНИТ-Оргтехника» набирает обороты
В субботу, 24 декабря, прошла конференция «ИТ-сервис: стратегия развития», проведенная руководством компании «ЮНИТ-Оргтехника». На данном мероприятии присутствовали топ-менеджмент компании и линейные руководители. В ходе встречи были рассмотрены различные вопросы, связанные с нынешним состоянием рынка, обсу
|13.12.2011
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"ЮНИТ-Оргтехника": аутсорсинг от Москвы до самых до окраин
д качеством мы понимаем соблюдение единых на всей территории России стандартов обслуживания, а также непосредственный и строгий контроль этого соблюдения. Как осуществить выполнение этих задач? "ЮНИТ-Оргтехника" сертифицировала собственный стандарт качества UNITDoc, обозначив в нём эталоны для всех процессов нашей деятельности. Все инженеры в обязательном порядке проходят через центр обучен
|15.02.2011
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В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор
Корпорация Xerox сообщила о назначении Марианны Именохоевой новым директором Департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия». Основной задачей Марианны Имен
|29.05.2008
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РГБ купит ПК и периферийное оборудование
Российская государственная библиотека намерена приобрести персональные компьютеры и периферийное оборудование, связи с чем объявила открытый аукцион № 16а-2008 по выбору ИТ-поставщика. Так, РГБ планирует закупить системные блоки (490 шт.), 19-дюймовые LCD-мониторы (490 шт.), п
|28.05.2008
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Русский вендор нацелился на 25% рынка МФУ
В течение двух последних лет компания «МВ — офисная техника» ограничивала свою публичную активность, и многие даже успели подзабыть неког
|14.05.2008
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Ростехнадзору потребовалась оргтехника
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) потребовалась оргтехника, поставкой которой предстоит заняться победителю открытого аукциона № 2-ОА. На закупку оргтехники - факсов, принтеров, сканеров, копиров, офисных проводных телефонных аппаратов, МФУ,
|15.04.2008
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УФМС Калининградской области закупает комплектующие к оргтехнике
УФМС России по Калининградской области проводит открытый аукцион на право заключения государственного контракта на поставку комплектующих к оргтехнике. Максимальная цена контракта - 4,2 млн. руб. Дата проведения аукциона - 8 мая 2008 г. Требуется поставить 90 системных блоков, 84 комплекта запасных частей для мониторов, запасные ча
|04.04.2008
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ТГАСУ потребовались компьютеры и офисное оборудование
Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) планирует закупить компьютеры, офисное оборудование и расходные материалы, в связи с чем объявил открытый аукцион № 0212/08/2-4 по выбору ИТ-поставщиков. Всего на закупку товара ТГАСУ готов потратить до 3 520 000 руб. Источн
|29.02.2008
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Минфину России потребовалась оргтехника
Министерству финансов РФ требуется оргтехника, поставку которой предстоит выполнить победителю открытого аукциона № ОА-3/08. На закупку оргтехники заказчик готов потратить до 3000 тыс. руб. Доставку товара требуется реализовать
|28.02.2008
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Федеральному агентству по обустройству госграницы РФ требуется оргтехника
Федеральному агентству по обустройству государственной границы РФ понадобилась оргтехника, поставщик которой будет определен по итогам открытого аукциона №2. На поставку оргтехники заказчик готов выделить до 9300 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств фед
|14.02.2008
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Управление гражданской защиты г. Москвы закупает картриджи к оргтехнике
Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы объявило открытый конкурс № 31-0083754-08 на поставку в 2008 г. расходных материалов и картриджей к оргтехнике (факсимильным устройствам, многофункциональным устройствам). Начальная цена контракта составляет 3 950 000,00 руб. Конкурсную документацию заказчик выдает по рабочим дням с 10 до 16
|08.02.2008
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УФССП Ставропольского края купит запчасти к компьютерной и оргтехнике
ому краю проводит торги в форме открытого аукциона на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию, закупкам и поставкам расходных материалов, комплектующих и запасных частей к компьютерной и оргтехнике. Начальная цена контракта составляет 3 500 тыс. руб.; источник финансирования – федеральный бюджет. «Шаг аукциона» установлен в размере 20 тыс. руб. Аукционная документация предостав
|13.02.2007
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ФССП России купит расходные материалы к оргтехнике
Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП России) объявила открытый конкурс на поставку расходных материалов к оргтехнике. Начальная цена контракта составляет 3 млн. руб. Товар отгружается заказчику не позднее десяти рабочих дней со дня осуществления авансового платежа на расчетный счет поставщика на ус
|24.01.2007
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УрГГУ купит офисное оборудование и ВТ
Уральский государственный горный университет (УрГГУ) собирается приобрести офисное оборудование и вычислительную технику, в связи с чем объявил открытый конкурс № 7/16 по выбору ИТ-поставщика. На закупку необходимой техники УрГГУ готов истратить до 3,6 млн. руб. В соо
|10.12.2004
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В Перми завершается выставка "Интернет. Оргтехника. Связь -2004"
В Перми подходит к завершению 12-ая международная выставка «Интернет. Оргтехника. Связь -2004». В одной из самых значимых выставок уральского региона приняли участие более 60 компаний из Поволжья и Урала, а так же крупнейшая российская сеть «Евросеть» и центры мо
Офисная техника и организации, системы, технологии, персоны:
|Галкин Андрей 19 12
|Грибанов Юрий 30 7
|Dell Michael - Делл Майкл 193 5
|Репин Никита 9 5
|Путин Владимир 3454 4
|Сытин Дмитрий 60 4
|Степанов Антон 71 4
|Колесов Олег 6 4
|Коваленко Павел 70 4
|Рустамов Рустам 548 3
|Одинцов Дмитрий 119 3
|Шпак Василий 279 3
|Кузнецов Владимир 47 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Hiroo Tanahashi - Хироо Танахаши 3 3
|Дозорова Оксана 5 3
|Мыскин Роман 40 3
|Мыслин Дмитрий 4 3
|Сивер Владислав 6 3
|Назарьев Александр 3 2
|Гарбузов Анатолий 167 2
|Силкин Виктор 2 2
|Cray Seymour - Крей Сеймур 6 2
|Еникеев Роман 2 2
|Собянин Сергей 538 2
|Мылицын Роман 111 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Бойко Андрей 56 2
|Смятских Алексей 48 2
|Славинский Михаил 13 2
|Алтухов Дмитрий 47 2
|Герасимов Павел 3 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
|Соколов Кирилл 40 2
|Поликарпов Иван 8 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Самойленко Максим 67 2
|Демидов Михаил 134 2
|Прозоровский Василий 40 2
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