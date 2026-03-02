Разделы

Дозорова Оксана


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Treolan объявила о начале поставок оборудования «Тонк» 1
14.02.2024 Treolan стала официальным дистрибьютором торговой марки Cactus 1
07.02.2024 Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша» 1
30.01.2024 Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus 1
30.04.2021 Артур Синицин, Konica Minolta: Российский и европейский рынки печати очень похожи 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Дозорова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 210 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2264 3
Konica Minolta 416 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 375 1
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 28 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1229 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 3
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3211 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13429 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3490 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2082 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7149 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 907 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3540 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11638 1
Аксессуары 4149 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1179 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1400 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11547 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9837 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 584 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2113 1
Kaspersky Thin Client 21 1
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Смарт Принт 11 1
Синицин Артур 7 1
Купцов Дмитрий 11 1
Марковская Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 5
Европа 24708 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8249 1
Польша - Республика 2007 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6282 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
