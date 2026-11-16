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Индексная книга (каталог) CNews*
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Марковская Мария

СОБЫТИЯ


16.11.2026 Treolan начинает сотрудничество с «Рэднэт» 1
07.02.2024 Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Марковская Мария и организации, системы, технологии, персоны:

ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 41 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 234 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2410 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 611 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1530 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12485 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6283 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3615 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26794 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1265 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55463 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2604 1
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт - Йода - Смарт Принт 13 1
Дозорова Оксана 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 169907 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8027 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12215 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486121, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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