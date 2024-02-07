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Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша»

Соглашение о партнерстве между Treolan (входит в группу «Ланит») и отечественным разработчиком ПО и производителем офисной техники «Катюша» расширит сеть поставок и обеспечит доступность продукции вендора по всей России.

«Катюша» – российская экосистема корпоративной печати, которая включает в себя линейку устройств печати, программное обеспечение «Смарт Принт», а также сервисные решения и полный аутсорсинг печатной инфраструктуры.

Принтеры, МФУ, в составе которых комплектующие из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции, и ПО «СмартПринт» (включено в реестр российского программного обеспечения) – это основные продуктовые компоненты экосистемы. Линейка печатного оборудования закроет любые офисные потребности, а внедрение программного обеспечения в среднем сократит до 30% от текущих прямых затрат на печать и высвободит трудовые ресурсы организации.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции осуществляют более 350 авторизованных сервисных центров по всей территории России. Гарантия на технику «Катюша» составляет один год. При покупке нового аппарата можно оформить расширенную версию, повышающую условия стандартной по уровню поддержки и сроку обслуживания до 5 лет.

Оксана Дозорова, руководитель группы печатной техники Treolan, сказала: «В динамично меняющейся деловой среде необходимо быть очень активными и внимательными. Подписание контракта с группой компаний Катюша позволит предлагать нашим партнерам широкий спектр печатного оборудования, которое имеет хорошую техническую поддержку и сервис».

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Мария Марковская, директор по продажам ГК «Катюша»: «ГК «Катюша» – активно развивающаяся перспективная компания, доля которой на российском рынке растет. Все большее количество партнеров и заказчиков доверяют нашей продукции. Сотрудничество с Treolan позволит нам укрепить свои позиции и сделать оборудование более доступным. Основная задача компании ‒ не только продавать наши решения, но и осуществлять последующую поддержку. Мы обеспечиваем сервисное покрытие по всей территории страны. Надеемся на продуктивное сотрудничество и открытие новых горизонтов совместно с Treolan».

Для партнеров Treolan теперь доступен полный ассортимент продукции «Катюша» в сфере корпоративной печати с применением новейших отечественных программных решений для предприятий любого типа и масштаба. Оборудование уже доступно для заказа со склада дистрибьютора и под заказ.

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