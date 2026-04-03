Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИТЭК ИТ Экосистема Катюша Катюша Ай Ти ГК Катюша Принт Йода Смарт Принт
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 14
ИТЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
|Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
|Резонанс НПП 407 1
|Виноградов Максим 18 7
|Сивер Владислав 6 2
|Марковская Мария 1 1
|Тараканова Алена 7 1
|Япаров Наиль 3 1
|Момот Дмитрий 1 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Петров Дмитрий 79 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Комлев Николай 113 1
|Алиханов Антон 41 1
|Савчук Анатолий 8 1
|Архипкина Светлана 21 1
|Дозорова Оксана 5 1
|Кадомский Вячеслав 107 1
|ITResearch 123 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.