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ИТЭК ИТ Экосистема Катюша Катюша Ай Ти ГК Катюша Принт Йода Смарт Принт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.04.2026 Заморожен на неопределенное время проект российского принт-сервера на процессоре Baikal-M 1
26.11.2025 «Катюша» создает условия для перехода на отечественное ПО 1
06.10.2025 Устройства «Катюша» переходят на платы из российского текстолита 1
30.06.2025 МФУ «Катюша» успешно совместимы с ОС «РОСА Хром 12» 1
19.06.2025 Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании 1
03.06.2025 «Т1 Сервионика» станет стратегическим партнером компании «Катюша» 1
18.02.2025 X-Com — поставщик первой печатной техники из реестра Минпромторга 1
01.11.2024 Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году 1
10.09.2024 Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год 2
08.08.2024 Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» совместимы с офисными МФУ и принтерами «Катюша» 1
17.05.2024 Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику 1
07.02.2024 Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша» 1
26.01.2024 X-Com расширила портфель решений в области импортозамещения 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

ИТЭК и организации, системы, технологии, персоны:

ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 38 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 3
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X-Com - Икс ком 188 2
Brother - Brother Industries - Бразер 215 2
Омега 89 2
Elatec 2 1
LG Electronics 3735 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 1
Philips 2099 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Рикор Холдинг - Rikor 173 1
АйТи 1519 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Edelweiss - Эдельвейс 71 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 1
G&G 9 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Резонанс НПП 407 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 12
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 3
Монохромное изображение - Monochrome image 642 3
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 492 3
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 171 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 2
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
Копир - OPC drum - optical photoconductor drum - Фотобарабан 46 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Microsoft Windows 16882 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus МФУ и принтер 8 1
Huawei AI Life 23 1
Huawei PixLab 2 1
Linux OS 11533 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Huawei Seamless AI Life 25 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
Huawei Printer 2 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 1
Виноградов Максим 18 7
Сивер Владислав 6 2
Марковская Мария 1 1
Тараканова Алена 7 1
Япаров Наиль 3 1
Момот Дмитрий 1 1
Шадаев Максут 1210 1
Петров Дмитрий 79 1
Кузнецов Александр 162 1
Комлев Николай 113 1
Алиханов Антон 41 1
Савчук Анатолий 8 1
Архипкина Светлана 21 1
Дозорова Оксана 5 1
Кадомский Вячеслав 107 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Казахстан - Республика 6048 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Китай - Тайвань 4245 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Импортозамещение - параллельный импорт 618 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 231 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 60 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
ITResearch 123 1
Единый день голосования 143 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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